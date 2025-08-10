2 רקטות שוגרו לעוטף עזה, צה"ל: "בוצעו ניסיונות יירוט" - סרוגים

ארכיון (צילום: אייל מרגולין\פלאש 90)

אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (ראשון) ביישובים סעד, כפר עזה, ונחל עוז שבעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה, ובהמשך נאמר כי שתי רקטות נורו מצפון הרצועה. בהודעה נאמר כי "בוצעו ניסיונות יירוט שתוצאותיהן בבדיקה".

כזכור, ביום חמישי האחרון נשמעו אזעקות ביישוב ניר עם, אחרי שרקטה אחת שוגרה מצפון רצועת עזה לעבר ישראל. בצה"ל אמרו כי השיגור יורט בהצלחה, כשלא דווח על נפגעים או על נזק.

בעקבות הירי, דובר צה"ל בערבית פרסם הוראת פינוי לשכונות אל-דראג' ואל-תופה בעיר עזה, הממוקמות באזור שממנו השיגור בוצע. "כל מי שעדיין לא פינה את האזור צריך להתפנות מיד, ולפנות דרומה לכיוון אל מוואסי, למען ביטחונך" נמסר.