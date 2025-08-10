היועמ"שית לוחצת להקים ועדת חקירה: "חלוף הזמן מוביל לנזק" - סרוגים

(צילומים: יונתן זינדל, מרים אלסטר\פלאש 90)

לקראת הדיון שיתקיים היום (ראשון) בישיבת הממשלה על הקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שלחה מכתב לשרים בו קראה להחליט על הקמת ועדת חקירה כבר עכשיו. בדבריה הזהירה כי נדרש להשלים בהקדם את הדיון על סוג החקירה ועיתויו, והזהירה כי המשך דחיית ההחלטה תפגע באפשרות להגיע לחקר האמת.

"זהו הדיון השלישי שמקיימת הממשלה בנושא שבנדון, בעקבות החלטות בג"ץ" אמרה מיארה. "ראש הממשלה הבהיר בהזדמנויות שונות, כי אין מחלוקת על עצם הצורך בקיום חקירה – אולם, עד כה נמנעה הממשלה מלקבוע את סוג מנגנון החקירה ואת עיתוי החקירה".

לדבריה, "בשים לב לעמדת הממשלה לפיה אין מחלוקת על עצם הצורך בחקירה, נדרש להשלים בהקדם את הדיון בשאלת סוג מנגנון החקירה ועיתוי החקירה. זאת, כדי להבטיח את יכולת התפקוד התקין של מנגנון החקירה שייקבע ולמניעת נזקים בלתי הפיכים לחקירה. אי קבלת החלטה על מנגנון חקירה על ידי הממשלה, אין משמעותה שכל האפשרויות נותרות פתוחות. במחדל, ההימנעות מההחלטה משנה את המצב בשטח באופן בלתי הפיך, ופוגעת בחקירה עתידית ובאפשרות להגיע לחקר האמת".

"ועדת חקירה ממלכתית – המנגנון החוקי המתאים"

היועמ"שית הוסיפה והזהירה כי "בחודש אוקטובר הקרוב יחלפו שנתיים מאז פרוץ המלחמה. חלוף הזמן המשמעותי מוביל, באופן מובנה, לנזק ראייתי ולפגיעה באפקטיביות של החקירה שתתקיים, ובכלל זאת לפגיעה בעדויות שיימסרו. זאת, לצד הקושי שנוצר נוכח הבדיקה שכבר מתנהלת. הניסיון גם מלמד, שאף לאחר קבלת החלטת ממשלה על הקמת מנגנון חקירה, יידרשו מספר חודשים עד לתחילת עבודתו".

"בעוד שהממשלה נמנעת מקבלת החלטה, תוך הצהרות כי 'טרם בשלה העת לחקירת האירועים', בפועל מתבררים נושאי הליבה בבדיקת מבקר המדינה. בתוך כך, קציני צבא ומעורבים אחרים מוסרים גרסאות, מייצגים מטעמם מעורבים בתהליך באופן נרחב ומגובשות מסקנות" ציינה. "הימנעות הממשלה מקבלת החלטה מובילה לכך שבירור העובדות והפקת הלקחים אינם מתבצעים על ידי המנגנון המתאים והייעודי הקבוע בחוק; והם מתבצעים באמצעות כלי בירור מוגבלים ובאופן לא פומבי, הרחק מהעין הציבורית. מצב דברים זה חותר תחת החשיבות יוצאת הדופן של חקר האמת והפקת לקחים מלאים ביחס לאירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה, המתאפיינים בצבר נסיבות ייחודי וקיצוני".

בסיכום מיארה הדגישה כי "ועדת חקירה ממלכתית היא המנגנון החוקי המתאים לחקירת האירועים הנדונים. זאת, בשים לב לאופי האירועים, לסמכויות הוועדה, לפומביות עבודתה ולניתוק הזיקה המלא בינה לבין הממשלה ויתר הנחקרים. כן יש צורך דחוף להשלים את הדיון הממשלתי בשאלת סוג מנגנון החקירה ועיתוי החקירה, לשם הפסקת הנזקים לפעולות החקירה העתידיות ונוכח החשש לפגיעה בזכויות המבוקרים והנחקרים העתידיים. לו תתקבל עתה החלטה ביחס לסוג מנגנון החקירה, ניתן יהיה לתחם באופן מיידי את גבולות הגזרה בין פעילותו לבין ביקורת המדינה לשם מניעת הנזקים האמורים".