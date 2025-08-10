תרבות, טבע וטעמים: הקיץ הישראלי שמרגש את כל החושים - סרוגים

גני רמת הנדיב (צילום מעיין בר יואל), הקשב הרספ-דיגיסטייג' ( אייל דולב), אדיר (צילום יונתן בן חיים), גבעת התחמושת (צילום נתנאל תבל), ממטרות יום א (צילום מעיין בר יואל), בין הכרמים (צילום קובי פינקלר, סרוגים)

קיץ 2025 מביא איתו שפע של אירועים מרגשים בישראל, המשלבים תיירות, תרבות וחדשות צרכניות. מהפסטיבלים תוססים בירושלים ועד חוויות טבע בגליל ובנגב. הנה מדריך מקיף לאטרקציות הקיץ שיהפכו את החופש שלכם לבלתי נשכח. כל הפרטים כאן, כולל תאריכים, מיקומים והמלצות.

אירועי תרבות ופסטיבלים שממלאים את הלב

הקיץ הזה עמוס בפסטיבלים שחוגגים שירה, קומדיה, מוזיקה ותעודה. אם אתם מחפשים השראה תרבותית, אלו האירועים המובילים:

פסטיבל שירה מטולה בירושלים: הפסטיבל עובר זמנית לירושלים (3-5 בספטמבר 2025) בבית הקונפדרציה ומשכנות שאננים. עם דגש על שירה עכשווית ומחוות למשוררי עבר, כולל אירועים בהשתתפות מיטב היוצרים. הכניסה חינם (למעט מופע הפתיחה), על בסיס מקום פנוי. מנהלי הפסטיבל שירי לב-ארי ובני ציפר מדגישים: "ההווה התפרץ לפסטיבל, ואנחנו פתחנו לו את השער".

פסטיבל הקומדיה הישראלי על שם אפרים קישון: חגיגה של הומור ישראלי (17-21 באוגוסט 2025) בבית מזיא לתיאטרון ובמוקדים נוספים בירושלים. כולל בכורות של חמש הפקות מקור, מופעי סטנדאפ עם אלי חביב, אמירם טובים, רביטל ויטלזון יעקבס, יונתן ברק וגברת רביע, לצד הצגות אורחות, הרצאות ואירועי חוצות. מושלם למשפחות ולחובבי צחוק.

עוד באותו נושא קיץ תשפ"ה: כל ההמלצות לטיולים ואטרקציות ברחבי הארץ לכתבה המלאה בסרוגים >

פסטיבל דוקו.טקסט של הספרייה הלאומית: בשנתו העשירית (17-21 באוגוסט 2025), מציג סרטי תעודה ישראליים ובינלאומיים על תרבות, חברה וזהות. כולל הקרנות בכורה, הופעות, סדנאות וסיורים באוספי הספרייה. חוויה מעשירה במשכן המרהיב של הספרייה.

חשיפה מוזיקלית: יובל רפאל מבצעת 'ציפור מדבר': ב-14 באוגוסט 2025 על במת הנובה בפארק הירקון, מול 50 אלף איש. עומרי סאסי, המפיק המוזיקלי, יופיע עם רפאל בשיר בעיבוד אלקטרוני מיוחד. אירוע סמלי לכוח הרוח האנושית מול טרגדיה.

חוויות טבע ותיירות בגליל, בנגב ובמרכז

הטבע קורא לכם לצאת החוצה! אירועים המשלבים תרבות, טיולים ופעילויות משפחתיות:

חגיגת בציר בין הכרמים: ב-22 באוגוסט 2025 במתחם יקב אדיר בגליל. חלק ממיזם "שביל התרבות" של קק"ל וקותרבות, עם מופע פלמנקו, תרגול צ'י קונג, מוזיקה וטעמים מקומיים. ניתן לרכוש יינות וגבינות, ו-300 הנרשמים הראשונים מקבלים כוס יין חינם.

קיץ של חיבור, תרבות וטבע ברמת הנדיב: באוגוסט 2025, פעילויות למשפחות: הליכות טבע, סיורי עששיות, תצפיות כוכבים, מקלחות יער, קייטנות ומפגשים עם צמחים וחרקים. כולל מופע אקוסטי של נורית גלרון.

פעילויות ברשות הטבע והגנים: בשבועיים הקרובים, סיורים, מסלולים, מופעי כוכבים ופעילויות חשיכה באתרים שונים. מומלץ להתעדכן באתר הרשות, ולהצטייד במים, כובע וקרם הגנה.

ערכים והיסטוריה בגבעת התחמושת: בירושלים (4-31 באוגוסט 2025), חוויה משפחתית עם תצפית כוכבים, מיצג אור-קולי, ביקור בתעלות הקרב ומוזיאון. מחירים מיוחדים לחופש הגדול.

חוויות בפארק המים 'חוף גיא': בטבריה, על 15 דונם ליד הכנרת. כולל מגלשות אתגריות (לולייניות, טייפון, קמיקזה), בריכת גלים, ספינת תענוגות ומשטח ספלאש. חוף ים פרטי וגישה חינם לאורחי המלון.

חדשות קולינריות: טעמים חדשים ומפתיעים

הקיץ מביא השקות קולינריות שישדרגו את הארוחות שלכם:

מסעדת ביסטרו כשרה חדשה בטבריה – vida: חוויה ייחודית עם חומרי גלם מודרניים. מאחוריה צוות מנוסה כולל השף משה בדישי (22 שנות ניסיון בינלאומי). שותפים: אמיר ואריאל מזרחי (סין צ'אן) וספי פורטל.

קפה גרג בשיתוף MONIN: תפריט משקאות קיצי חדש עם תמציות פירות צרפתיות. כולל קפה קר בטעם תות – לראשונה בישראל. MONIN מציעה טעמים טבעיים ללא חומרים משמרים.

סדרת חטיפים אפויים של POOF: טבעות קטשופ, לבבות גבינה ובייגלה גריל – אפויים מתירס ותפוחי אדמה למרקם נימוח. מצטרפים לסדרות התלת-ממד והקראנץ'.

מוצרי טיפוח ויופי חדשים לקיץ

שמרו על עצמכם מהשמש והישארו זוהרים:

סטיק הגנה BRIGHT REVEAL UV Stick SPF50 של לוריאל פריז: הגנה רחבה עם לחות, בפורמט סטיק נוח. שקוף, לא דביק, מועשר בוויטמין E. מתאים לאזורים רגישים ולחידוש במהלך היום.

מסקרה Colossal Bubble של מייבלין ניו-יורק: נפח דרמטי ללא גושים, עם מברשת קמורה לריסים קצרים. פורמולה קלילה להפרדה מושלמת – אידיאלית למתחילות.

אל תחמיצו את האירועים האלה – הזמינו כרטיסים מראש והתעדכנו באתרים הרלוונטיים. קיץ שמח ומלא חוויות!