מצפה רמון: עלייה לליגת התיירות הבינלאומית - סרוגים

(צילום: גשם למשתכן)

המועצה המקומית מצפה רמון תכפיל את מספר חדרי האירוח בחמש השנים הקרובות בהשקעה של מיליונים ותהפוך לישוב התיירותי הגדול בנגב עד 2030. היזמים שישקיעו מאות מיליונים הם רשת מלונות אפריקה ישראל, קבוצת גשם וקבוצת אלמוג.

יוקרה מדברית: תנופת פיתוח תיירותי

פאר, יוקרה, ספא ותיירות על מכתש רמון. למונחים האלה כבר התרגלנו, אמנם במונחים צנועים. תוספת של עוד שלושה בתי מלון ברמת חמישה כוכבים, שעתידים לקום בחמש השנים הקרובות מזניקים את התיירות ואת המועצה המקומית מצפה רמון לרמה בינלאומית – מצפה צפויה להיות מוקד עליה לרגל עבור מי שמחפש נופש פרימיום מול הנוף היפה בארץ.

מלון VERT של רשת מלונות אפריקה ישראל, המובילה את ענף המלונאות בישראל עם המותגים VERT, פולי, קראון פלזה ואינדיגו, תקים במצפה מלון יוקרתי שישתרע על פני 38 דונם ויכלול 260 חדרים. המלון יציע חוויית נופש, בריאות ועסקים וישלב טבע, אדריכלות מודרנית, קיימות ואווירה מדברית אותנטית.

מלון VERT: חוויה יוקרתית בשביל הצללים

הקונספט מבוסס על איזון בין גוף לנפש, בין עולמות הפנאי לעולמות התוכן, ויהווה מוקד משיכה לאורחים מהארץ ומהעולם. הוא יוקם על מגרש בשטח של כ-38 דונם, עם זכויות בנייה של כ-70 אלף מ”ר, מהם כ־4,500 מ”ר לשטחי מסחר.

הוא יכלול 260 חדרים, כאשר בשלב הראשון ייבנו 160 חדרים. מתוכם 60 חדרי VIP ו-100 חדרי סטנדרט. בהמשך תיבחן הרחבה של כ-100 חדרים נוספים. מלון וורט יתפרס לאורך חזית “שביל הצללים”, חלק משביל ישראל, בלב אזור תיירותי בעל חשיבות נופית ותרבותית, מה שיהפוך אותו לנקודת מוצא אידאלית לטיולים. עוד במפרט המלון יהיו בריכות שחייה ובריכות נוי, מתחם ספא מפואר, אולם אירועים וכנסים, אמפי פתוח להופעות, טרקלין עסקים, שטחי מסחר, מתקני ספורט וחדרי סטודיו.

שרון אלון, מנכ”ל רשת מלונות אפריקה ישראל, מציין: "פתיחתו של מלון Vert מצפה רמון היא צעד משמעותי כחלק מהאסטרטגיה של רשת מלונות אפריקה ישראל להתרחבות וצמיחה, עם תוכניות לפתיחת מלונות נוספים תחת המותג וורט בערים נוספות בשנים הקרובות. אנו רואים במצפה רמון אזור אסטרטגי להשקעה, והבחירה בו אינה מקרית: מדובר בלוקיישן יוצא דופן בלב המדבר, שמאפשר לרשת להעניק לאורחיה חוויית אירוח מנצחת, המשלבת יוקרה, שלווה ונוף עוצר נשימה".

מלון EDGE: יוקרה על קצה המצוק

מלון EDGE, אותו בונה קבוצת גשם החזקות לוקח אתכם עד הקצה, במלוא מובן המילה. המלון ימוקם גם הוא בקצה המצוק הצופה אל מכתש רמון וישתרע על פני שטח של 45 דונם. המלון צפוי להיות מהגדולים והמרווחים מסוגו בישראל. בשלב הראשון יכלול המלון 142 חדרים בתמהיל מגוון הפונה לקהל רחב, ובהמשך צפוי להתרחב ל־260 חדרים, מתוכם 20 וילות משפחתיות והשאר חדרים זוגיים.

המתחם תוכנן בקפידה על מנת להציע שילוב מושלם בין פרטיות, נוחות ונוף טבעי עוצר נשימה. חלק מהחדרים יהיו במבנים בני שתי קומות, כאשר החדרים בקומת הקרקע יכללו גינה ובריכה פרטית, והחדרים בקומה העליונה יציעו בריכה על הגג ומצפה כוכבים אישי המאפשר ליהנות מהשמיים הצלולים של המדבר. נוסף על כך, תוקם שדרת וילות פרטיות המיועדות למשפחות המחפשות חוויית אירוח רחבה ויוקרתית.

מתקני פאר ושירותים יוקרתיים במלון EDGE

בשטחי הציבור של המלון יוקם מתחם ספא רחב ומפואר בשטח של כ-1,100 מ"ר הכולל חדרי טיפולים, בריכות מקורות ובריכת אינפיניטי מרהיבה הפונה אל נופי מכתש רמון. כמו כן, תוקם מסעדה בשטח של כ-1,100 מ"ר, חדר אוכל מרווח המיועד לאירוח מאות אורחים במקביל, ואולם כנסים מתקדם לאירועים פרטיים ועסקיים. שטחי הגינות המטופחים והמרחבים הפתוחים יעניקו לאורחים תחושת חופש ורוגע ייחודית.

עלות ההשקעה בפרויקט מוערכת בכ-300 מיליון שקלים, והוא מציע סטנדרט נופש שאין שני לו בישראל, המשלב יוקרה, פרטיות וחיבור לטבע המדברי הקסום של מצפה רמון. כיום נמצא הפרויקט לאחר אישור ועדה להיתר, וצפוי להוות יעד נופש מוביל ברמה בינלאומית.

מלון אלמוג: תוספת יוקרתית נוספת

לשני בתי מלון אלו, יצטרף גם מלון של קבוצת אלמוג, וגם הוא יהיה ברמת חמישה כוכבים. המלון יכלול 110 חדרים בתמהיל מגוון, בשטח כולל של כ-21,100 מ"ר. המלון ישלב חוויית אירוח איכותית עם מרחבים ציבוריים עשירים. בדומה לאחרים, גם כאן תהיה מסעדה חיצונית, חזית מסחרית בשטח של כ-1,000 מ"ר שתפנה לטיילת יפה, אולם כנסים מרווח בשטח של כ-600 מ"ר. עוד ניתן לומר כי לרשות האורחים תעמוד חניה תת־קרקעית, וכן ספא רחב ידיים הכולל בריכה מקורה וחדרי טיפול מתקדמים. מגוון סוגי החדרים יאפשר התאמה אישית לחוויית האירוח, עם מבנים הכוללים בריכות פרטיות הפונות אל מצוק טבעי פנימי, לצד חדרים הצופים אל נוף פתוח של מכתש רמון.

הרחבת התיירות במצפה רמון

נוסף על החמישייה היוקרתית, במצפה רמון פועלים כיום בתי המלון נוספים כמו סוויטות רמון, קלאב רמון, אבן דרך ומלון ג'ייקוב מצפה רמון, ולצידם מוקמת בימים אלו גם שכונת נגה, שלפי התוכנית תאפשר להקים עוד כ-370 חדרי אירוח וצימרים לצד הבתים המרכזיים לכל בעל מגרש. מכלול הפיתוחים הללו צפוי להביא את מצפה רמון לכ-1500 חדרי אירוח בסך הכול, מהלך שעתיד לשדרג באופן משמעותי את מצפה רמון כיעד תיירותי מרכזי ולחזק את מעמדה של התיירות בישראל.

חזון תיירותי לעתיד

אליה וינטר, ראש המועצה המקומית מברך, "לצד תנופת בנייה אדירה והרחבת הישוב – גם התיירות שועטת קדימה. ואנו צפויים להכפיל את כמות המיטות ולהציב את מצפה רמון לא רק בצמרת התיירות בארץ אלא בעולם כולו. יש לנו את המדבר הכי יפה בעולם, מלונות יוקרה ומוקדי תיירות מצליחים, אנשי התיירות המקומיים מציעים מגוון עצום של חוויות לכל חלקי האוכלוסייה ומציעים תמהיל תיירותי עשיר שמתאים לכל מטייל במדבר הנגיש והבטוח בעולם. מצפה רמון עולה לליגה של הגדולים בתיירות".