תוכנית נתניהו: הממשלה תגייס כחצי מיליון מילואימניקים - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

תוכנית נתניהו: הממשלה תגייס כחצי מיליון מילואימניקים

דיווח: הממשלה תאשר ששר הביטחון יוכל לגייס 430,000 חיילי מילואים עד 30 בנובמבר. היועמ"שית תמכה בעמדת נתניהו ואמרה: "אין מנוס אלא להמשיך ולגייס את חיילי צה"ל"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים10.08.25 11:57  ט״ז באב תשפ״ה
תוכנית נתניהו: הממשלה תגייס כחצי מיליון מילואימניקים
  אילוסטרציה (דובר צה"ל)

לאחר שהקבינט המדיני ביטחוני אישר ביום חמישי האחרון את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת חמאס וכיבוש רצועת עזה, הכתב מיכאל שמש פרסם כעת (ראשון) כי הממשלה תאשר ששר הביטחון יוכל לגייס 430,000 חיילי מילואים עד 30 בנובמבר.

נזכיר כי בחוות הדעת המשפטית של היועמ"שית להצעת הממשלה נכתב: "ההצעה מעוררת קשיים משפטיים וציבוריים משמעותיים. הנטל על המשרתים הולך ומצטבר כבר שנה ועשרה חודשים, בעוד שחלק מהאוכלוסיות אינן נושאות בנטל השירות. יחד עם זאת ולאור המצב הביטחוני, אין מנוס אלא להמשיך ולגייס את חיילי צה"ל".

בנוסף, לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

עוד באותו נושא

באופן מפתיע: היועמ"שית תומכת בתוכנית נתניהו


7

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

 

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אנשי מילואים
בנימין נתניהו
עזה
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
2 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
למה רק חצי מיליון ? תגייסו עשרים מיליון
ביביסט אהבל | 10-08-2025 12:26
רק ככה נגיע לנצחון המוחלט
2
אתם מטעים את...
מים עד נפש | 10-08-2025 12:46
אתם מטעים את הציבור. מלכתחילה מטרתכם הייתה לכבוש ולהתיישב בעזה ולגרש את כל הערבים משם. אבל אתם רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי. אם הייתם אומרים באומץ ובאופן ברור מהרגע הראשון: מפקירים את כל החטופים, כובשים את עזה, מגרשים את כל הערבים משם, ומתיישבים , אולי הייתם מצליחים. במקום זה אתם מדשדשים שנתיים, מפקירים חטופים, מפקירים חיילים, מקריסים את מערך המילואים, מסיתים נגד משפחות חטופים וכל מי שלא מסכים עם דעתכם הסמויה כולל נגד צה״ל שירותי הבטחון וציבור המשרתים שלא משןרותיכם ויוצרים הרבה שנאת חינם כי תוך הצגת טיעונים לא רלוונטיים ביודעין וקורעים את העם. אתם חדלי אישים שהורסים את העם ואת המדינה. זה לא הדעות שלכם זה הביצוע והדרך. זה היהירות, ההתנשאות, הבוז, הזלזול כלפי כל מי שלא אתם. פריבילגים פאסיב אגרסיב מנותקים ובכיינים. סוכני שנאה.