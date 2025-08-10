תוכנית נתניהו: הממשלה תגייס כחצי מיליון מילואימניקים - סרוגים

אילוסטרציה (דובר צה"ל)

לאחר שהקבינט המדיני ביטחוני אישר ביום חמישי האחרון את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת חמאס וכיבוש רצועת עזה, הכתב מיכאל שמש פרסם כעת (ראשון) כי הממשלה תאשר ששר הביטחון יוכל לגייס 430,000 חיילי מילואים עד 30 בנובמבר.

נזכיר כי בחוות הדעת המשפטית של היועמ"שית להצעת הממשלה נכתב: "ההצעה מעוררת קשיים משפטיים וציבוריים משמעותיים. הנטל על המשרתים הולך ומצטבר כבר שנה ועשרה חודשים, בעוד שחלק מהאוכלוסיות אינן נושאות בנטל השירות. יחד עם זאת ולאור המצב הביטחוני, אין מנוס אלא להמשיך ולגייס את חיילי צה"ל".

בנוסף, לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

עוד באותו נושא באופן מפתיע: היועמ"שית תומכת בתוכנית נתניהו לכתבה המלאה בסרוגים >



על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.