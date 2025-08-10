לכבוד ט"ו באב: שיר חדש מציג את כאב הרווקים - סרוגים

פרנציסקה - קיוויתי השם (צילום: אבי שיינברג)

הזמרת היהודית הבינלאומית פרנציסקה (קוסמן) מוציאה לאור את הסינגל החדש והמרגש שלה, "Kiviti Hashem" (קיויתי השם), שיר מקורי המוקדש לחוויית הרווקות בקהילות היהודיות. השיר, שיוצא לרגל ט"ו באב, מלווה בקליפ מרגש ומהווה אבן דרך משמעותית בקריירה של הזמרת בת ה-32, אם לשלושה מפילדלפיה. השיר נכתב מתוך אמפתיה עמוקה לרווקים ורווקות שומרי מצוות המתמודדים עם אתגרי עולם הדייטים.

צפו בקליפ של פרנציסקה – קיוויתי השם:

שיר אישי מתוך לב הקהילה

פרנציסקה, המוכרת גם בזכות הפודקאסט השבועי שלה "The Franciska Show", מספרת כי השיר נולד מתוך שיחות רבות שקיימה עם רווקים ורווקות בקהילות הדתיות. "לאורך השנים בפודקאסט שלי, אני תמיד חוזרת לנושא אחד: האתגר של הרווקים והרווקות בקהילות הדתיות שלנו", היא משתפת. "השנה החלטתי לתת לכאב הזה קול – פשוטו כמשמעו. החלק שלנו, הנשואים, הוא להעלות את המודעות, להקשיב לכאב ולסייע ככל שאפשר".

עוד באותו נושא מגיש ערוץ 14 חושף: למה אף פעם לא התחתנתי לכתבה המלאה בסרוגים >



השיר מבטא את תחושות התקווה, ההמתנה ולעיתים הבדידות שחשים רווקים שומרי מצוות בעולם הדייטים. "רווקים שומרי מצוות מחכים, מקווים ולעתים קרובות מרגישים בלתי נראים", אומרת פרנציסקה, ומדגישה כי השיר אינו נובע מחוויה אישית, אלא ממחווה כנה לאלה המנווטים בין אמונה, ציפיות קהילתיות וחיפוש אחר אהבה.

מסע מוזיקלי ואמנותי

הסינגל "קיויתי השם" הוא תוצר של שיתוף פעולה אמנותי. המילים והלחן נכתבו על ידי פרנציסקה, בסיועו של זק סורגן, וההפקה המוזיקלית הופקדה בידי ג'קסון צ'ייס. הקליפ, בבימויו של צביקה בורנשטיין וצילום של אבי שיינברג, מציג תמונות חזותיות של חיי הרווקות – מדייטים במסעדות ועד לאירועי קהילה – ומעניק לשיר ממד ויזואלי מרגש.

פרנציסקה, בתו של הרב פנחס גולדשמידט, נשיא ועידת הרבנים באירופה, נולדה במוסקבה ועברה לפילדלפיה בגיל 15. היא מופיעה אך ורק בפני נשים, בהתאם למסורת שומרת המצוות, והפכה לדמות מובילה בתנועת "קול אישה", תנועה של זמרות ואמניות יהודיות המייצרות תוכן מוזיקלי המיועד לנשים.

קריירה מוזיקלית פורצת דרך

עם למעלה מ-100 שירים זמינים בספוטיפיי, יותר מ-20 קליפים ותשעה אלבומים (כשהעשירי בדרך), פרנציסקה ממשיכה להוביל את הדרך במוזיקה יהודית עכשווית. יצירותיה משלבות טקסטים עבריים עתיקים, תפילות ותורה עם שירים מקוריים המדברים על "החיים עצמם". השיר החדש "קיויתי השם" ממשיך את המסורת שלה לשלב בין רגש, אמונה וחיבור קהילתי.

"המטרה שלי היא לתת קול למי שמרגיש שלא שומעים אותו", היא מסכמת.