על רקע הזעם הציבורי: נתניהו צפוי לכנס מסיבת עיתונאים - סרוגים

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים, זאת על רקע החלטת הקבינט המדיני ביטחוני מסוף השבוע האחרון על הרחבת הלחימה בעזה והביקורת הציבורית הנרחבת על המהלך.

כאמור, ביום שישי האחרון אישר את הצעתו של נתניהו להכרעת החמאס וכיבוש רצועת עזה – בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית. בהודעת לשכת נתניהו נאמר גם כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים".

ההחלטה על הרחבת הלחימה בעזה עוררה ביקורת נרחבת בציבור, כשגם חברי הקואליציה של נתניהו הביעו התנגדות למהלך. אמש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם סרטון בו הביע חוסר אמון בנתניהו ובדרכו, כשלטענתו "אני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת". הבוקר ח"כ צבי סוכות קרא לצאת לבחירות עקב "חזרה ל-6 באוקטובר", וגם ח"כ דן אילוז מהליכוד אמר כי "ההתנגדות לסיום המלחמה בלי הכרעת חמאס – אינה שייכת רק לציונות הדתית ולעוצמה יהודית. החלטות הקבינט חייבות להבטיח שממשיכים עד הכרעה מלאה – לא מהלכים חלקיים שעלולים להשאיר את חמאס על כנו".