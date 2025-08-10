על רקע הזעם הציבורי: נתניהו צפוי לכנס מסיבת עיתונאים - סרוגים
על רקע הזעם הציבורי: נתניהו צפוי לכנס מסיבת עיתונאים

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס מסיבת עיתונאים הערב, על רקע הביקורת הציבורית הנרחבת סביב החלטת הקבינט להרחיב את הלחימה בעזה

10.08.25 10:58  ט״ז באב תשפ״ה
על רקע הזעם הציבורי: נתניהו צפוי לכנס מסיבת עיתונאים
  (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים, זאת על רקע החלטת הקבינט המדיני ביטחוני מסוף השבוע האחרון על הרחבת הלחימה בעזה והביקורת הציבורית הנרחבת על המהלך.

כאמור, ביום שישי האחרון אישר את הצעתו של נתניהו להכרעת החמאס וכיבוש רצועת עזה – בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

על פי ההצעה, הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית. בהודעת לשכת נתניהו נאמר גם כי "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים".

הסחף ממשיך: ח"כ מהליכוד מצטרף לאיומים נגד נתניהו


6

ההחלטה על הרחבת הלחימה בעזה עוררה ביקורת נרחבת בציבור, כשגם חברי הקואליציה של נתניהו הביעו התנגדות למהלך. אמש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם סרטון בו הביע חוסר אמון בנתניהו ובדרכו, כשלטענתו "אני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת". הבוקר ח"כ צבי סוכות קרא לצאת לבחירות עקב "חזרה ל-6 באוקטובר", וגם ח"כ דן אילוז מהליכוד אמר כי "ההתנגדות לסיום המלחמה בלי הכרעת חמאס – אינה שייכת רק לציונות הדתית ולעוצמה יהודית. החלטות הקבינט חייבות להבטיח שממשיכים עד הכרעה מלאה – לא מהלכים חלקיים שעלולים להשאיר את חמאס על כנו".

בנימין נתניהו
ישראל במלחמה
מסיבת עיתונאים
8 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
ביבי בעצמו דואג...
נתניהו וממשלתו הכושלת בעצמו נוהג הפוך מהעקרונות הסתמיים שקבע כיעדים | 10-08-2025 11:19
ביבי בעצמו דואג לאספקה לעזתים ואין לו דרך למנוע מכך שחמאס מקבלים ומשתלטים על האספקה. ביבי קובע עקרון השבת החטופים אך בפועל ביבי היליד שמנע עסקה כוללת ומנע את החזרתם עד היום. קיומו של ממשל אזרחי שאינו החמאס - שוב משפט ריק שהרי ביבי מנע כל אפשרות לחלופה שלטונית ומונע גם השתתפות הרשות שיכולה להוריד את חמאס.
2
כולם מקרקסים את הזקן התשוש
איפרגן | 10-08-2025 11:25
כולל אוכלי המוות בממשלה
3
תמות נפשי עם...
אלי | 10-08-2025 11:41
תמות נפשי עם פלישתים ... ביבי רוצה להיות שמשון הגיבור. במציאות הוא שמשון דער נעבעכר.
4
המרכז והבורגנים שהתעלמו...
גיא | 10-08-2025 11:42
המרכז והבורגנים שהתעלמו מהמחלה המשיחית גוססים איתה ביחד - אסור היה לקבל את המתנחלים כציבור לגיטימי, צריך היה להילחם בהם ולפרק את קניי הטרור בהתנחלויות.
5
שתתרסק הכלכלה. אז...
חוה | 10-08-2025 11:45
שתתרסק הכלכלה. אז מה. שנהפוך מדינת עולם שלישי עוד יותר עמוק. אז מה. העיקר נרוויח עוד 6 חודשים בשילטון. וזה מה שחשוב באמת.
6
זעם ציבורי??? מי...
רועי ברזל | 10-08-2025 11:48
זעם ציבורי??? מי זועם חוץ מהקפלניסטים וחולי הרלבת בתקשורת. איך הפך אתר סרוגים לכוח קפלן?
סתם צחקתי, רוב...
רועי ברזל | 10-08-2025 11:54
סתם צחקתי, רוב מוחלט של העם נגד התוכנית, חוץ מחסרי מוח מטורפים מהגבעות חולי הביבי האומללים.
7
81% מהעם נגד...
טובה | 10-08-2025 11:53
81% מהעם נגד התוכנית ההזויה. צאו מעזה עכשיו!