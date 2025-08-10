באופן מפתיע: היועמ"שית תומכת בתוכנית נתניהו - סרוגים

באופן מפתיע: היועמ"שית תומכת בתוכנית נתניהו
באופן מפתיע: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, התייחסה לתוכנית נתניהו להרחבת הלחימה בעזה ותמכה בה: "אין מנוס מהצעד בשל המצב הביטחוני"
יונתן זינדל/פלאש90
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה היום (ראשון) את חוות דעתה על גיוס מאות אלפי חיילים מילואים לטובת החלטת הממשלה להרחבת הלחימה ברצועת עזה.
היועמ"שית ציינה כי על אף שההצעה "מעוררת קשיים משפטיים" בשל חוסר השוויון בנטל בין אוכלוסיות שונות, אין מנוס מהצעד בשל המצב הביטחוני.
1
סוף סוף מיתפקחת...
אודי | 10-08-2025 10:57
סוף סוף מיתפקחת הבובה על חוט הזו.
חותמת גומי של...
בובות על חוט זה הקבינט וכל האפסים שממשלת המחדל של נתניהו | 10-08-2025 11:35
חותמת גומי של מממן הנוחבות
2
טוב שצריך לקבל...
חיפאית | 10-08-2025 10:57
טוב שצריך לקבל את אישור. כאחת שמבינה אפס. בענייני בטחון...בושה
3
טוב שצריך את...
חיפאית | 10-08-2025 10:59
טוב שצריך את אישורה כאחת שיש לה אפס הבנה בבטחון
שיש לה בהבנה...
בטוח | 10-08-2025 11:34
שיש לה בהבנה בבטחון יותר שחברי קבינט המלחמה. נראה לי עשתה שירות צבאי יותר מכל המשתמטים האלא יחד.
4
אם זה חוקי...
היועצת המשפטית תפקידה להצביע על החוק | 10-08-2025 11:33
אם זה חוקי (ונדיר שהממשלה הפושעת והכושלת עושה משהו בהתאם לחוק) אז אין בעיה, חוקית
5
מי היא שתתמוך...
אבי | 10-08-2025 12:44
מי היא שתתמוך או לא תתמוך מה לה ולבטחון? לא הכול זה ייעוץ משפטי תשאלו את הנוחבות שטבחו בישובי העוטף.