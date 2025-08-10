באופן מפתיע: היועמ"שית תומכת בתוכנית נתניהו - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה היום (ראשון) את חוות דעתה על גיוס מאות אלפי חיילים מילואים לטובת החלטת הממשלה להרחבת הלחימה ברצועת עזה.

היועמ"שית ציינה כי על אף שההצעה "מעוררת קשיים משפטיים" בשל חוסר השוויון בנטל בין אוכלוסיות שונות, אין מנוס מהצעד בשל המצב הביטחוני.

