איראן פרסמה "רשימת חיסול" של בכירים בישראל - סרוגים

סוכנות "סאברין ניוז" הפרו-איראנית פרסמה גרפיקה ובה שמות יעדי חיסול מקרב בצמרת הביטחון הישראלית, כך דווח היום (ראשון) בכאן 11.

הרשימה כוללת בכירים בדרג המדיני כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, וכן בכירי בדרג הצבאי כמו הרמטכ"ל אייל זמיר והרב הצבאי הראשי של צה"ל אייל קרים.

נזכיר כי ישראל השתמשה ברשימות ותזרימים מעין אלו לא פעם במלחמות מול הציר האיראני, כגון פירוט על שרשרת הפיקוד בעזה, החל מיחיא סינוואר ועד למפקדי הגדודים בשטח.