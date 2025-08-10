איראן פרסמה "רשימת חיסול" של בכירים בישראל - סרוגים

איראן פרסמה "רשימת חיסול" של בכירים בישראל
מעתיקה מישראל? איראן פרסמה היום רשימה של בכירים בישראל עם קריאה לחסלם. בין השמות ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר
שאטרסטוק
סוכנות "סאברין ניוז" הפרו-איראנית פרסמה גרפיקה ובה שמות יעדי חיסול מקרב בצמרת הביטחון הישראלית, כך דווח היום (ראשון) בכאן 11.
הרשימה כוללת בכירים בדרג המדיני כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, וכן בכירי בדרג הצבאי כמו הרמטכ"ל אייל זמיר והרב הצבאי הראשי של צה"ל אייל קרים.
נזכיר כי ישראל השתמשה ברשימות ותזרימים מעין אלו לא פעם במלחמות מול הציר האיראני, כגון פירוט על שרשרת הפיקוד בעזה, החל מיחיא סינוואר ועד למפקדי הגדודים בשטח.
מישהו צריך לעדכן...
יוסי | 10-08-2025 10:55
מישהו צריך לעדכן אותם שיש מפכ"ל חדש הרבה לפני הרמטכל זמיר
2
יש להם קופירייטר...
א | 10-08-2025 11:37
יש להם קופירייטר על הפנים
3
תביעה
האר | 10-08-2025 12:01
צריך לתבוע אותם על הפרת זכויות יוצרים.
4
מעניין למה הרב זמיר שם
דוד | 10-08-2025 12:25
אולי גם מאמינים בעוצמת הרוח והשפעתה על החומרניות