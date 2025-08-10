מהטיקטוק לבריכת הסולטן: נדב חנציס התארח בהופעה של אודיה - סרוגים

נדב חנציס בהופעה של אודיה (צילום - פיני גולדברג, באדיבות פסטיבל חוצות היוצר)

אחרי שכבש את הטיקטוק עם הלהיט "אם את כבר הולכת", התארח הזמר המתחיל נדב חנציס בהופעתה של אודיה. הזמרת הופיעה בבריכת הסולטן בירושלים, כחלק מפסטיבל "חוצות היוצר".

צפו – נדב חנציס מתארח בהופעתה של אודיה:

פסטיבל "חוצות היוצר כחומר ביד היוצר", פותח שבוע נוסף מלא במוזיקה ואומנות עם מופע של אודיה. הזמרת אירחה הערב לראשונה את הזמר נדב חנציס. השנינם הופיעו יחד על הבמה במופע סולד אאוט מול 6500 איש בבריכת הסולטן בירושלים.

אודיה היא בין הזמרות הבולטות המוזיקה הישראלית היום. בכך שאירחה את חנציס בהופעתה העניקה לו חשיפה לקהל גדול, עוד מעבר לזה שכבר מכיר ואוהב אותו ברשתות החברתיות.

לפני כחודש הוציא חנציס את מיני-האלבום הראשון שלו, עם שלושה שירים חדשים.