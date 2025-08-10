הסחף ממשיך: ח"כ מהליכוד מצטרף לאיומים נגד נתניהו - סרוגים

חיים גולדברג/פלאש90

חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, מצטרף לעמדת הציונות הדתית והיו"ר סמוטריץ', וקורא היום (ראשון) לנתניהו להציג תוכנית אמיתית להכרעת חמאס בעזה.

אילוז כתב: "ההתנגדות לסיום המלחמה בלי הכרעת חמאס – אינה שייכת רק לציונות הדתית ולעוצמה יהודית. בחלק גדול מהליכוד, ואני בתוכם, כל ניסיון בכיוון הזה יתנגש בקיר ברזל. החלטות הקבינט חייבות להבטיח שממשיכים עד הכרעה מלאה – לא מהלכים חלקיים שעלולים להשאיר את חמאס על כנו.

עוד באותו נושא המשבר מחריף: ח"כ נוסף מהקואליציה קורא לצאת לבחירות לכתבה המלאה בסרוגים >



ראש הממשלה עמד עד כה מול לחצים כבדים כדי למנוע עצירה – ואנו מצפים שימשיך בקו הזה. ניסיון העבר והסרבנות העקבית של חמאס מראים שרק הכרעתו תשחרר את כל החטופים; כל חלופה אחרת מאריכה את שבי אחינו ואחיותינו. ואם אחרי השביעי באוקטובר חמאס עוד ישלוט בעזה – זה יהיה מסר לעולם שאפשר לטבוח ביהודים ולהישאר בשלטון. זו ההגדרה של איום קיומי".