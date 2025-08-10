הסחף ממשיך: ח"כ מהליכוד מצטרף לאיומים נגד נתניהו - סרוגים

הסחף ממשיך: ח"כ מהליכוד מצטרף לאיומים נגד נתניהו
אחרי סמוטריץ' וח"כים נוספים מהציונות הדתית, כעת ח"כ ראשון מהליכוד יוצא נגד עמדת ראש הממשלה נתניהו ומתקיל אותו מימין
חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, מצטרף לעמדת הציונות הדתית והיו"ר סמוטריץ', וקורא היום (ראשון) לנתניהו להציג תוכנית אמיתית להכרעת חמאס בעזה.
אילוז כתב: "ההתנגדות לסיום המלחמה בלי הכרעת חמאס – אינה שייכת רק לציונות הדתית ולעוצמה יהודית. בחלק גדול מהליכוד, ואני בתוכם, כל ניסיון בכיוון הזה יתנגש בקיר ברזל. החלטות הקבינט חייבות להבטיח שממשיכים עד הכרעה מלאה – לא מהלכים חלקיים שעלולים להשאיר את חמאס על כנו.
ראש הממשלה עמד עד כה מול לחצים כבדים כדי למנוע עצירה – ואנו מצפים שימשיך בקו הזה. ניסיון העבר והסרבנות העקבית של חמאס מראים שרק הכרעתו תשחרר את כל החטופים; כל חלופה אחרת מאריכה את שבי אחינו ואחיותינו. ואם אחרי השביעי באוקטובר חמאס עוד ישלוט בעזה – זה יהיה מסר לעולם שאפשר לטבוח ביהודים ולהישאר בשלטון. זו ההגדרה של איום קיומי".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
שמשון הגבור עוד...
חגי | 10-08-2025 10:47
שמשון הגבור עוד מעט בחירות אין כמוני מפלגת הג׳ובים ולתפארת מדינת ישראל
כולם מזהים את חולשת הזקן המתפרק
יאצק | 10-08-2025 11:26
ומתפורר
כרגיל. דן אילוז...
יוסי | 10-08-2025 10:53
כרגיל. דן אילוז "הגאון" שתמיד יש לו מה להגיד. טיפש מגלומן
כל ממשלת נתניהו...
להוריד את המים | 10-08-2025 11:10
כל ממשלת נתניהו לביוב
מישהו עוד מאמין...
Eliko | 10-08-2025 11:40
מישהו עוד מאמין לנוכל הזה?
דן אילוז זה...
עמי צ | 10-08-2025 11:55
דן אילוז זה לא חדש
אתם מטעים את...
מים עד נפש | 10-08-2025 12:30
אתם מטעים את הציבור. מלכתחילה מטרתכם הייתה לכבוש ולהתיישב בעזה ולגרש את כל הערבים משם. אבל אתם רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי. אם הייתם אומרים באומץ ובאופן ברור מהרגע הראשון: מפקירים את כל החטופים, כובשים את עזה, מגרשים את כל הערבים משם, ומתיישבים , אולי הייתם מצליחים. במקום זה אתם מדשדשים שנתיים, מפקירים חטופים, מפקירים חיילים, מקריבים את מערך המילואים, מסיתים ויוצאים הרבה שנאת חינם נגד משפחות חטופים וכל מי שלא מסכים עם דעתכם הסמויה כי אתם מציגים טיעונים לא רלוונטיים וקורעים את העם. אתם חדלי אישים שהורסים את העם ואת המדינה. זה לא הדעות שלכם זה הביצוע והדרך. זה היהירות, ההתנשאות, הבוז, הזלזול כלפי כל מי שלא אתם. פריבילגים מנותקים ובכיינים.
הדיוט שהגיע דרך המחוזות
רובי | 10-08-2025 12:33
שיטה גרועה שמצניחה כל פעם חבורה של כלומניקים לתוך שורות הליכוד