"לא אתמודד בבחירות הבאות": עידן רול פורש מהכנסת - סרוגים

(צילום: אבשלום ששוני\פלאש 90)

אחרי שפרש מיש עתיד: ח"כ עידן רול הודיע היום (ראשון) על פרישתו מהכנסת ומהחיים הפוליטיים, כשאישר כי לא יתמודד בבחירות הבאות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בעקבות הודעתו כי הוא "מאחל לעידן רול הצלחה רבה בהמשך הדרך". בעקבות פרישתו, עו"ד עדי עזוז צפויה להיכנס לכנסת במקום רול בפתח כנס החורף.

"אני מודיע היום על פרישתי מהכנסת ומהחיים הפוליטיים. לא אתמודד בבחירות הבאות, ולכן מן הראוי בעיני לעזוב כבר עכשיו בתחילת הפגרה" אמר רול.‏ "‏הייתה לי הזכות לשרת את מדינת ישראל ואזרחיה במשך יותר משש שנים מאתגרות ומורכבות. חמש מערכות בחירות בתוך משבר פוליטי-חברתי עמוק, מגפה עולמית ומלחמה עקובה מדם שהתחילה ב-7 באוקטובר".

‏"בכל תפקידיי עשיתי כמיטב יכולתי לשרת את אזרחי ישראל בצורה הטובה ביותר ומתוך תחושת שליחות ואהבה עמוקה למדינה" הוסיף. "‏במשרד החוץ התמקדתי בחיזוק ההסברה, בניית תשתית מדינית עם דור מנהיגים צעיר מהעולם וחיזוק הסכמי אברהם על בסיס טכנולוגיה וחדשנות. ‏כחבר ועדת חוץ וביטחון הקפדתי לשאול שאלות קשות ונחוצות על מנת לוודא שמדיניות הממשלה ומערכת הביטחון אפקטיבית ומתוך מחויבות לשמירה על שלום לוחמנו".

רול ציין כי הוא "‏מודה על הזכות לקחת חלק בקידום זכויות הקהילה הגאה, בכנסת ובמשרד החוץ, ולהציג לעולם מהו ׳ליברליזם מפוכח׳ וייחודי לישראל: ליברליות וקידום זכויות אדם לצד עמידה בלתי מתפשרת על בטחוננו. ‏תמיד אמרתי את האמת והשמעתי דברים נוקבים גם כשהיו לא פופולריים, מתוך מחויבות עמוקה לחיזוק מדינת ישראל ועם ישראל".

"‏אני מתפלל שבבחירות הבאות תקום בישראל ממשלה ציונית רחבה אשר תשכיל למנף את הישגי המלחמה הרבים וחסרי התקדים, ותעצב עתיד טוב יותר עבור ילדינו במזרח תיכון חדש.‏ ממשלה שתכלול כוחות פוליטיים ותיקים לצד חדשים שקמו ונלחמו באומץ למען המדינה מאז השבת השחורה, כזו שתקדם מסר של אחדות וצמצום הקרע בעם ותעבוד עבור כל חלקיו. זה יכול לקרות" סיכם. "‏‏אני מאמין גדול בעם שלנו, ביכולות ובכח, בקידמה ובידע, ויודע שבאפשרותנו לפתוח תור זהב חדש למדינת ישראל. ‏חובה עלינו להשיב את אחינו משבי חמאס. את כולם. זהו ערך עליון. עם שלם ממתין להם בלב שבור ועיניים כלות".