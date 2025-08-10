מתיחות שיא: ביוון נערכים ל"יום הזעם" הפרו-פלסטיני - סרוגים

(צילום: סטיב אסטווניק\שאטרסטוק)

מתיחות שיא: ביוון נערכים לקראת "יום הזעם" של הארגונים הפרו-פלסטינים במדינה, אשר צפויים לקיים הפגנות במעל 100 מוקדים ברחבי המדינה. ההפגנות נערכים במחאה על שיתופי הפעולה בין ממשלת יוון לממשלת ישראל, ועל רקע הגעתם של תיירים ישראלים רבים למדינה במהלך הקיץ.

לפי הודעת ארגון March To Gaza Greece, שארגנו את "יום הזעם", יתקיימו 105 הפגנות במקומות שונים ברחבי יוון – ביניהם חופים פופולריים, נמלי התעופה והנמלים הימיים ברחבי המדינה, ומחוץ לבנייני העירייה באתונה ובערים הגדולות. "אנחנו מפגינים, משתתפים וזועקים למען פלסטין ולמען החופש. בכל אי, בכל רחוב, בכל הר ובכל חוף – הסולידריות שלנו מתחזקת" טענו. "תומכי רצח עם אינם רצויים כאן, והממשלה שהחליטה לשתף פעולה עם המדינה הרצחנית עומדת לבד".

במשרד החוץ פרסמו אמש אזהרת מסע ליוון לקראת ההפגנות הצפויות, כשקראו לישראלים שנמצאים במדינה לשמור על "התנהלות זהירה" ולגלות ערנות מוגברת. במקרי חירום המליצו לפנות למשטרה המקומית ביוון, למרכז המצב של משרד החוץ ולמספר החירום של הקונסוליה הישראלית באתונה.

"יש להתרחק ממוקדי הפגנות ומתקהלויות לא מתוכננות, להימנע מוויכוחים פומביים וביטוי עמדות פוליטיות במרחב הציבורי" נמסר מהמשרד. התיירים הישראלים ביוון נקראו גם להצניע סממני זיהוי גלויים (כגון דגלים, חולצות עם כיתוב בעברית, סמלי צה”ל), לנהוג בעירנות באזורים הומי אדם, במיוחד באירועי ספורט, באתרים תיירותיים ובתחבורה הציבורית, ולשמור על קשר עם בני משפחה ולעדכן אותם במיקומם.