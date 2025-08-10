חסר תקדים: סעודיה בצעד חריג לטובת ישראל - סרוגים

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן (צילום: שאטרסטוק)

לאחר שממשלת לבנון הודיעה באופן סופי בשבוע שעבר, כי היא דורשת מארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו, כעת מגיע גיבוי מכיוון לא צפוי.

גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר כי: "חיזבאללה חייב להיות מפורז מנשקו ולהפוך למפלגה פוליטית בלבד, אחרת השקעות סעודיות לא יגיעו ללבנון וההנהגה הלבנונית יודעת זאת היטב", כך דווח בכאן 11. ⁦

לאחר ההחלטה, נשיא לבנון, הגנרל ג'וזף עאון, התייחס לפירוק חיזבאללה מנשקו. עאון אמר כי "ריכוז הנשק בידי המדינה יאפשר להביא לריבונות של הממשלה והמדינה באופן מלא, בצורה כזו שתאפשר להתגבר על מחסומים עולמיים בתחום הכלכלי והפוליטי",

עוד אמר עאון כי יישום ההסכם האמריקני, שכולל פירוק חיזבאללה מנשקו, "דורש את אישור סוריה וישראל עם ערבויות אמריקאיות וצרפתיות". בכך הוא רומז לכך שלבנון אינה יכולה לבצע את המהלך לבדה, ללא גיבוי אזורי ובינלאומי.

הצהרות אלו מגיעות על רקע לחץ כבד מצד הקהילה הבינלאומית להשיב את הסמכות הביטחונית לידי המדינה הלבנונית בלבד, תוך הפסקת פעילותם של כוחות חמושים שאינם כפופים לצבא – ובראשם חיזבאללה הנתמך על ידי איראן.