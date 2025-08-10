דיווח: אבו מאזן שוקל הכרזה דרמטית בעצרת האו"ם - סרוגים
חדשות, חדשות פוליטי מדיני

דיווח: אבו מאזן שוקל הכרזה דרמטית בעצרת האו"ם

הנהגת הרשות הפלסטינית שוקלת להכריז באופן חד צדדי על מדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם שתתקיים בספטמבר הקרוב. המהלך מעלה דאגה גם ברשות עצמה, עקב הסמיכות לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים10.08.25 09:18  ט״ז באב תשפ״ה
דיווח: אבו מאזן שוקל הכרזה דרמטית בעצרת האו"ם
  (צילום: פלאש 90)

הנהגת הרשות הפלסטינית ברמאללה "בוחנת ברצינות" את האפשרות להפוך את הרשות למדינה ולהכריז על כך באופן חד צדדי – כך דווח הבוקר (ראשון) בעיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד". לפי הדיווח, ברשות שוקלים להכריז על המדינה הפלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים בניו יורק בספטמבר הקרוב.

על פי הדיווח, המהלך המתוכנן נשקל בעקבות ההכרזות של מדינות רבות באירופה על תכנון להכיר במדינה פלסטינית – אך מעלה דאגה גם בתוך הרשות עצמה. בכיר פלסטיני טען כי הכרזה על מדינה מהווה מהלך שמבוסס על הצהרה חוקתית המגדירה את הגבולות והיסודות שלה, ואם ההכרזה תתרחש בספטמבר זה יקרה במקביל לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית המתוכננות. כתוצאה, ההכרזה על המדינה תיעשה ללא קונצנזוס לאומי בעניינים אלה.

"ההנהגה שוקלת שאבו מאזן יכריז באופן חד צדדי על הפיכת הרשות למדינה במהלך ועידת העצרת הכללית של האומות המאוחדות" טען הבכיר. עם זאת, לדבריו "יש להקדים את ההכרזה על מדינה בהצהרה חוקתית של הנשיאות הפלסטינית וקביעת מועד מדויק של הבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית".

אבו מאזן
הרשות הפלסטינית
מדינה פלסטינית
עצרת האו"ם
9 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
חח כאילו שמדובר...
גילי | 10-08-2025 9:42
חח כאילו שמדובר באדמות אבותיו.
אפילו אבו מאזן מקרקס את ביבי הזקן והחלש
איגור | 10-08-2025 9:46
מצב קשה.
2
3
צרכים להתפלל שזה...
דוד | 10-08-2025 9:47
צרכים להתפלל שזה לא יקרה
4
אבו מאזן כשנאכל...
שמוליק | 10-08-2025 10:10
אבו מאזן כשנאכל לבוא לרשות הפלאסטינית לאכול חומוס יהיה שלום בלי שום הכרזות תרצו שלום יהיה שלום
5
מעולה! זה יזרז את פירוק הרשות האש"פונאצית
אורן | 10-08-2025 10:32
מקווה שאכן יכריז
6
שיכריז. אף אחד...
אבי | 10-08-2025 10:56
שיכריז. אף אחד לא סופר אותו ביו"ש
מימנו וגידלו את...
ביבי חמאס חזק הוא נכס וסמוטריץ חמאס חזק טוב לישראל | 10-08-2025 12:02
מימנו וגידלו את חמאס מאפס ועד דהפך למפלצת שהתנפלה עלינו. היום בחסות ביבי וסמוטריץ חמאס השתלט גם על יו''ש. על כל מה שהנובע מכך, הטרור אובדן הבטחון הלאומי הפשע והאלימות. אף אחד לא מקשיב לרשות המתונה והנכונה לשתפ בטחוני.
7
הפך את הנצחון...
ביבי אלכימאי המציא מכונה שהופכת זהב לזבל | 10-08-2025 11:08
הפך את הנצחון הצבאי של ילדינו הגיבורים לפארסהמדינית וכשלון מדיני מתמשך ומסוכן