דיווח: אבו מאזן שוקל הכרזה דרמטית בעצרת האו"ם - סרוגים

(צילום: פלאש 90)

הנהגת הרשות הפלסטינית ברמאללה "בוחנת ברצינות" את האפשרות להפוך את הרשות למדינה ולהכריז על כך באופן חד צדדי – כך דווח הבוקר (ראשון) בעיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד". לפי הדיווח, ברשות שוקלים להכריז על המדינה הפלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים בניו יורק בספטמבר הקרוב.

על פי הדיווח, המהלך המתוכנן נשקל בעקבות ההכרזות של מדינות רבות באירופה על תכנון להכיר במדינה פלסטינית – אך מעלה דאגה גם בתוך הרשות עצמה. בכיר פלסטיני טען כי הכרזה על מדינה מהווה מהלך שמבוסס על הצהרה חוקתית המגדירה את הגבולות והיסודות שלה, ואם ההכרזה תתרחש בספטמבר זה יקרה במקביל לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית המתוכננות. כתוצאה, ההכרזה על המדינה תיעשה ללא קונצנזוס לאומי בעניינים אלה.

"ההנהגה שוקלת שאבו מאזן יכריז באופן חד צדדי על הפיכת הרשות למדינה במהלך ועידת העצרת הכללית של האומות המאוחדות" טען הבכיר. עם זאת, לדבריו "יש להקדים את ההכרזה על מדינה בהצהרה חוקתית של הנשיאות הפלסטינית וקביעת מועד מדויק של הבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית".