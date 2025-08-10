המשבר מחריף: ח"כ נוסף מהקואליציה קורא לצאת לבחירות - סרוגים
חדשות, חדשות פוליטי מדיני

המשבר מחריף: ח"כ נוסף מהקואליציה קורא לצאת לבחירות

אחרי האיום של סמוטריץ' לנתניהו, ח"כ צבי סוכות גם הוא מהציונות הדתית, מצטרף לאיומים וטען כי במצב הנוכחי צריך לצאת לבחירות

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים10.08.25 08:39  ט״ז באב תשפ״ה
המשבר מחריף: ח"כ נוסף מהקואליציה קורא לצאת לבחירות
  אילוסטרציה (צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת)

ח"כ צבי סוכות, מהציונות הדתית, אמר היום (ראשון) כי "אם חוזרים ל06.10.23 ומחליטים לוותר על מטרות המלחמה זו סכנה קיומית למדינת ישראל. ‏אם זה המצב לענ"ד צריך ללכת לבחירות".

נזכיר כי אמש, יו״ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ פרסם סרטון המביע חוסר אמון בראש הממשלה נתניהו ובדרך שלו. עם זאת הוא לא מתכוון בשלב זה להתפטר.

בין הדברים שאומר סמוטריץ' בסרטון: "בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל.

במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית. הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא חותר להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף. אבל למרבה הצער, הוא עשה פניית פרסה.

עוד באותו נושא

בנט תוקף: אם זה היה קורה אצלי הם היו עפים הביתה


32

ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית, תוך אמירה ברורה שאם חמאס יסכים לעסקה, גם אנחנו נסכים לעצור שוב, לסגת שוב, לאפשר לו להתאושש ולהתחמש שוב. וחוזר חלילה,

"ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה. לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת", אומר סמוטריץ' על נתניהו.

כעת נראה כי מדובר במגמה רחבה יותר ואיומים של חברי כנסת נוספים.

 

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
בחירות
הציונות הדתית
הקואליציה
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
19 תגובות - 15 דיונים מיין לפי
1
חה חה חה...
טוביה (לא האח החילוני) | 10-08-2025 8:45
חה חה חה סמוטריץ לעולם לעולם לא יעיז ללכת לבחירות הוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר שהפעם אף אחד לא ירוץ איתו והוא כבר לעולם לא יהיה שר אוצר בשום מדינה ביקום והשחצן אפס הזה תמיד מקבל החלטות לפי מה שמקדם אותו ולפי מה שטוב לו אישית זה הבן אדם
קבלו אומץ,המשתמטים עם הציצית בחוץ
רפול | 10-08-2025 9:44
בסוף הם עוד יתגייסו/ישלימו שירות בצבא
2
סוכות מי אתה...
דוד | 10-08-2025 8:53
סוכות מי אתה בכלל חתיכת אפס לך תפרוש עם החבר שלך מקוה שלא תעברו את אחוז החסימה אתם רק מזיקים מקומכם בבית
כולם מנצלים את חולשת ביבי בעל הקוצב,זקן וחלש
אילנית | 10-08-2025 9:47
הולך ומתפרק לנגד עיניני
3
מה.א. ...
הימין שמימין לימין רוצה ממשלה עם האחים המוסלמים ובנט. | 10-08-2025 8:54
מה.א.
ביבי הקים וטיפח...
ביבי בקואליציה וקורלציה עם חמאס | 10-08-2025 10:08
ביבי הקים וטיפח את חמאס מאפס ביבי מימן במזומן את הקמת הכוח הצבאי של חמאס במזוודות מזומן לסינואר. גם במלחמה ביבי דואג לכל צרכי חמאס. ביבי דואג שלא תהיה חלופה לחמאס. ביבי מסרב לתכנון את היום שאחרי חמאס. ביבי משאיר את החטופים הקלף היחיד - בידיים של חמאס והיה היחיד שסירב להשבת כולם.
4
מי שיפיל ממשלה...
פיני | 10-08-2025 8:57
מי שיפיל ממשלה ירד במנדט לפחות .כי האלטרנטיבה תראה בבירור והיועצת תשנה כיוון לגמרי.
5
קדימה צעדו! די...
מיתר | 10-08-2025 9:11
קדימה צעדו! די לאיומים
6
המשתמטים מגיוס... המאמינים שהציבור...
בובני | 10-08-2025 9:13
המשתמטים מגיוס... המאמינים שהציבור החילוני ילחם בשבילם.... טועים. הגיע זמן סרבנות לא נלחם כדי שהסוד הגדול של נתניהו ישמר.... לא נלחם כדי שדרעי וגולגקוף ישירו נמות ולא נתגייס לא נלחם בשביל סמרטוטריץ סוכות ובן פיתות. די למלחמה!!! אתם ממשלה איומה. בחירות עכשיו.
7
בחירות - אני ימני אבל
מוטי | 10-08-2025 9:56
אם מתכוונים לממרוח את הזמן וייקח לפי הרמטכל השמאלן חודשים להתארגן, אז בוא ננצל את הזמן לבחירות, כשנושא השמדת עזה על הפרק. אם הציבור מסכים לדשדוש אז זה המצב. אם לא- טא זביבי תעשה את זה ותפסיק לשקשק. קבל אומץ! נמאס כבר.
8
אל דאגה ...
אף אחד מהאפסים חברי קואליציית הכשלון ההפקרה והבגידה לא יעזוב את הכיסא | 10-08-2025 10:05
אל דאגה
9
סמוטריץ וסוכות יפסיקו...
אחרית הימים כן בטח | 10-08-2025 10:10
סמוטריץ וסוכות יפסיקו לפרק את המדינה וישלימו שירות צבאי...
10
מספיק.
הדובר | 10-08-2025 10:15
מספיק.
11
יחד.
הדובר | 10-08-2025 10:16
יחד.
12
הצחקתם את ביביהו
שלוימלה | 10-08-2025 10:20
מחר יבטיח לכם לכבוש את הירח רק תנו עוד חדש חדשיים ואתם כמו ב16 שנה האחרונות מאמחנים לו ביחוד שאתם יודעים שהוא הבטיח אבל לא הבטיח לקיים
13
מלחמת יו יו, ומאות הרוגים, כי נחטפו מהשמאל
אוריאל | 10-08-2025 10:22
מלחמת היו יו הזאת, עם מאות חיילים הרוגים, ועם השפלת המדינה, בגלל שרוב החטופים מהשמאל ונתניהו מפחד מהם. גם עסקת שליט היתה רק בגלל ששליט שייך לשמאל. אם החטופים היו מההתישבות היו"ש או מישובים שומרי שבת, כולם היו אומרים שלא משפילים ונכנעים עם מאות חיילים הרוגים בגלל כניסה ויציאה וסיפוק מזון לאויב, עבור 20 חטופים. הכל בגלל שנתניהו מפחד מהם ובגלל שרוב ההרוטגים שייכים לציבור הדתי לאומי הממלכתי שאף אחד לא סופר אותם כולל הרבנים הממלכתיעים שלהם. זו האמת הכואבת.
המטרה של נתניהו...
קשקשן, לא הבנת דבר. נתניהו לא מפחד, הוא עושה מה שטוב לכיסא נתניהו | 10-08-2025 10:33
המטרה של נתניהו משיכת זמן מאינטרס אישי פוליטי. גם במחיר הרס העם המדינה והיהודים. משיכת הזמן המלחמה המיותרת הינה לשימור הקואליציה. דחיית המשפט. דחיית וועדת חקירה. דחיית הבחירות. לצד נצחון הצבא ביבי והדרג המדיני גוררים אותנו לכחשלון הפסד והרס מדיני עולמי בינלאומי וגם כלכלי וחברתי וגרימה לפירוק המדינה והעם. הם לא רואים את החיילים בעיניים רק את הכסא שלהם. את החטופים יחזיר לקראת הבחירות - רק ביבי יכול. כמו שהחסיר את נעמה ישדכר לצילום עם שרה לפני הבחירות. וכמו שהחזיר את גלעד שליט בהוראת שרה, לצילום עם שרה לפני בחירות.
14
הוא הכי לא...
צבי בוכותלא התגייס לאחר שהודיע בבקום שאין לו אימון בצבא | 10-08-2025 10:43
הוא הכי לא ראוי. ולא הייתי מאמין למלה אחת מדבריו. הוא בוודאי לא יתפטר, בשום מקרה.
15
בושה ...
איפה מצאו בציונות הדתית את קבוצת המשתמטים שקרנים חדלי האישים שתנהיג אותם | 10-08-2025 10:45
בושה