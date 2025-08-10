המשבר מחריף: ח"כ נוסף מהקואליציה קורא לצאת לבחירות - סרוגים

אילוסטרציה (צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת)

ח"כ צבי סוכות, מהציונות הדתית, אמר היום (ראשון) כי "אם חוזרים ל06.10.23 ומחליטים לוותר על מטרות המלחמה זו סכנה קיומית למדינת ישראל. ‏אם זה המצב לענ"ד צריך ללכת לבחירות".

נזכיר כי אמש, יו״ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ פרסם סרטון המביע חוסר אמון בראש הממשלה נתניהו ובדרך שלו. עם זאת הוא לא מתכוון בשלב זה להתפטר.

בין הדברים שאומר סמוטריץ' בסרטון: "בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל.

במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית. הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא חותר להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף. אבל למרבה הצער, הוא עשה פניית פרסה.

ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית, תוך אמירה ברורה שאם חמאס יסכים לעסקה, גם אנחנו נסכים לעצור שוב, לסגת שוב, לאפשר לו להתאושש ולהתחמש שוב. וחוזר חלילה,

"ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה. לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת", אומר סמוטריץ' על נתניהו.

כעת נראה כי מדובר במגמה רחבה יותר ואיומים של חברי כנסת נוספים.