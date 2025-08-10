בשל מזג האוויר הלוהט: המשטרה סוגרת מסלולי טיולים - סרוגים

(צילום: יחלצ מגילות)

גל החום הכבד: משטרת ישראל הודיעה הבוקר (ראשון) כי מסלולי הטיול בצפון מדבר יהודה, נחל פרת ונחלי בקעת הירדן יהיו סגורים למטיילים לפחות עד יום שלישי. זאת לאור תחזית מזג האוויר וגל החום החריג הצפוי באזור בימים הקרובים.

"לאור תחזית למזג אוויר חריג בימים הקרובים וצפי לשבירת שיאי טמפרטורות היסטוריים במזרח הארץ (מעל 50 מעלות), במקביל לחופש הגדול ותקופת בין הזמנים, מתנדבי יחידת החילוץ מגילות ים המלח ערוכים לאירועים רבים של חילוצים בדגש על מכות חום והתייבשות" נמסר. "מתנדבי היחידה עומדים בכשירות גבוהה לטיפול במטיילים במהלך השבוע הקרוב".

עוד באותו נושא עומסי חום קיצוניים; רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב לכתבה המלאה בסרוגים >

מתן מוראד, מפקד יחידת החילוץ מגילות ים המלח במשטרה, פנה במסר למטיילים: "אנו קוראים למטיילים להימנע מיציאה למסלולי הטיול בשעות עומסי החום, דבר שעלול להוביל לסכנת חיים".בכל מקרה, יש להצטייד בכמויות מים גדולות יותר מהרגיל, להקפיד על חבישת כובע וביגוד מתאים. יש להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים באתרים השונים.במקרה של צורך בסיוע, ניתן להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל והם יקפיצו את יחידת החילוץ הקרובה".