הפרשן החרדי בתחזית מפתיעה: אלו 2 האנשים שיכריעו את הבחירות - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

הפרשן החרדי יוסי אליטוב, התייחס למערכת הבחירות שכבר נמצאת מעבר לפינה, וטען היום (ראשון) כי ישנם שני אנשים שעשויים להיות המפתח להקמת הממשלה הבאה.

אליטוב כתב: "בהערכה זהירה: איווט ליברמן ויוסי כהן עשויים לגרוף את רוב קולות ״ימין ושינוי״ ולהחזיק במפתחות להקמת הממשלה הבאה".

את דבריו אלו הוא כתב בהמשך לטורו של עמית סגל בעיתון 'ישראל היום', שם טען הפרשן הבכיר כי "סוקר בכיר הציע לי לאחרונה תזה מעניינת: בבחירות הקרובות, לראשונה זה שנים רבות, תקום מפלגת מחאה סטייל הגמלאים 2006, והיא תדהים את המערכת הפוליטית. היא עדיין לא נצפית בנתונים, אבל הוא רואה את הוואקום שממנו תיוולד.

הרי אם יש שתי מסקנות של הציבור מטבח 7 באוקטובר, הן ימין – ושינוי. נתניהו וגושו מציעים ימין, אבל לבטח לא נותנים שינוי. לפיד, איזנקוט וגולן מציעים שינוי, אבל ממש לא ימין. בנט מציע חצי ימין בשל ההתמרכזות, וחצי שינוי כי הוא פוליטיקאי די ותיק, גם אם בהפסקה".

עוד באותו נושא פיצוץ בימין: "אין לי כוח כבר לשטויות שלך!" לכתבה המלאה בסרוגים >



עוד הוסיף סגל: "‏מכאן ההנחה שמפלגה עם הבטחה גם לשינוי וגם לימין תכה את כל התחזיות. בתור בונוס, היא גם תקרא לאחדות ולשבירת החרם ההדדי בין המחנות, לא משנה מי ראש הממשלה. הסנטימנט הזה הולך וגדל בכל סקר, אבל כרגע אף שחקן אינו מצהיר על תמיכה בממשלה כזו, למעט אולי גנץ, שסובל מעייפות החומר.

‏למי תעזור מפלגה כזו? בוודאי לנתניהו. אבל הוא מעולם לא הצליח לייצר מפלגת לוויין. החשדנות שלו תמנע מלסייע למפלגה שעלולה לעבור צד, והעיתונאים כבר יגלו את הקשרים הסמויים עם לשכתו. עשרות התארגנויות, לא פחות, נרשמות בימים אלה כדי לשאוב את קולות הציבור תאב השינוי.

מעופר וינטר, דרך זליכה ופייגלין, עבור ביוסי כהן ומי לא. ואולי יהיו אלה בסוף נשות המילואימניקים? היופי הוא שמסתובב בינינו שר בכיר בממשלה הבאה שעוד לא יודע שהוא כזה".