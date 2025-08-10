הפרשן החרדי בתחזית מפתיעה: אלו 2 האנשים שיכריעו את הבחירות - סרוגים
הפרשן החרדי בתחזית מפתיעה: אלו 2 האנשים שיכריעו את הבחירות

לאחר שהפרשן הפוליטי עמית סגל טען כי ישנה אפשרות שתקום מפלגה ימנית חדשה, שתקרא לאחדות בין 2 המחנות - הפרשן הפוליטי טוען מי אלו שיובילו אותה

חדשות סרוגים10.08.25 08:22  ט״ז באב תשפ״ה
הפרשן החרדי בתחזית מפתיעה: אלו 2 האנשים שיכריעו את הבחירות
  יונתן זינדל/פלאש90

הפרשן החרדי יוסי אליטוב, התייחס למערכת הבחירות שכבר נמצאת מעבר לפינה, וטען היום (ראשון) כי ישנם שני אנשים שעשויים להיות המפתח להקמת הממשלה הבאה.

אליטוב כתב: "בהערכה זהירה: איווט ליברמן ויוסי כהן עשויים לגרוף את רוב קולות ״ימין ושינוי״ ולהחזיק במפתחות להקמת הממשלה הבאה".

את דבריו אלו הוא כתב בהמשך לטורו של עמית סגל בעיתון 'ישראל היום', שם טען הפרשן הבכיר כי "סוקר בכיר הציע לי לאחרונה תזה מעניינת: בבחירות הקרובות, לראשונה זה שנים רבות, תקום מפלגת מחאה סטייל הגמלאים 2006, והיא תדהים את המערכת הפוליטית. היא עדיין לא נצפית בנתונים, אבל הוא רואה את הוואקום שממנו תיוולד.

הרי אם יש שתי מסקנות של הציבור מטבח 7 באוקטובר, הן ימין – ושינוי. נתניהו וגושו מציעים ימין, אבל לבטח לא נותנים שינוי. לפיד, איזנקוט וגולן מציעים שינוי, אבל ממש לא ימין. בנט מציע חצי ימין בשל ההתמרכזות, וחצי שינוי כי הוא פוליטיקאי די ותיק, גם אם בהפסקה".

עוד הוסיף סגל: "‏מכאן ההנחה שמפלגה עם הבטחה גם לשינוי וגם לימין תכה את כל התחזיות. בתור בונוס, היא גם תקרא לאחדות ולשבירת החרם ההדדי בין המחנות, לא משנה מי ראש הממשלה. הסנטימנט הזה הולך וגדל בכל סקר, אבל כרגע אף שחקן אינו מצהיר על תמיכה בממשלה כזו, למעט אולי גנץ, שסובל מעייפות החומר.

‏למי תעזור מפלגה כזו? בוודאי לנתניהו. אבל הוא מעולם לא הצליח לייצר מפלגת לוויין. החשדנות שלו תמנע מלסייע למפלגה שעלולה לעבור צד, והעיתונאים כבר יגלו את הקשרים הסמויים עם לשכתו. עשרות התארגנויות, לא פחות, נרשמות בימים אלה כדי לשאוב את קולות הציבור תאב השינוי.

מעופר וינטר, דרך זליכה ופייגלין, עבור ביוסי כהן ומי לא. ואולי יהיו אלה בסוף נשות המילואימניקים? היופי הוא שמסתובב בינינו שר בכיר בממשלה הבאה שעוד לא יודע שהוא כזה".

1
בנט אמר שהוא וליברמן העבירו מיליונים לחמאס!
א | 10-08-2025 8:31
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!! אא
2
ליברמן הבוגד אמר שיחסל את הנייה תוך 48 שעות..
א | 10-08-2025 8:32
ליברמן הבוגד אמר שיחסל את הנייה תוך 48 שעות..
3
ליברמן קרא לגרש את ח"כ הערבים והקיםאיתם ממשלה
א | 10-08-2025 8:35
ליברמן שקרא לגרש את כל חברי הכנסת הערביים מהכנסת - והקים ביחד עם בנט את ממשלתם הפלסטינית!
4
ליברמן ובנט הורו לצהל לא לנגוע בחמאס למען רעמ
א | 10-08-2025 8:37
ליברמן ובנליברמן לובנט הורו לצהל לא לנגוע בחמאס למען רע"מ בממשלתם!
5
יוסי כהן מדברר את עמדות השמאל!
א | 10-08-2025 8:37
יוסי כהן מדברר את עמדות השמאל!
6
ממשלת ישראל מובילה...
לא משנה מי תיהיה הממשלה הבאה , לנו לאזרחים מחכה גיהינום שימשך שנים ... עם קופה ריקה , חובות של מאות מיליארדים, בידוד בינלאומי שלא היה כמוה , ועשרות אלפי חללים , פצועים , קטועי גפיים , והלומי קרב , שהמדינה חייבת לתמוך בהם ... לאזרחי ישראל מחכה עוני מרוד , אם לא ממש רעב ... זו כנראה הסיבה שילדיו של ראש ממשלתנו רכשו דירות בבריטניה וארה"ב ואם הם לא מתכננים עתיד פה , מה אתם מבינים מזה ? | 10-08-2025 9:55
ממשלת ישראל מובילה את המדינה מכישלון לכישלון , להגיע למצב שאפילו גרמניה , ספקית הנשק השניה שלנו אחרי ארה"ב, מחליטה להצטרף לצרפת , בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איטליה... ולהטיל עלינו אמברגו נשק , זה לא שפל זה תחתית התהום , העולם לא קטנה יותר את השקרים של מושחתיהו, אפילו טראמפ למרות שהוא לא נוקט בשום צעד מעשי כלפינו . הממשלה הזו מביאה על ישראל קריסה בינלאומית , כלכלית , פוליטית , חברתית , נדוי בינלאומי , ומי שחושב שישראל יכולה להחזיק מעמד עם בת ברית אחת , ארה"ב, חי בחלום , וכנראה לא יודע ששותף הסחר הגדול ביותר של ישראל זה האיחוד האירופי ... והם עדיין לא החליטו על סנקציות כלכליות, אבל זה בדרך ...