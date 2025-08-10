אשדוד: רימון נזרק הלילה לעבר בית. 4 פצועים במקום - סרוגים

(צילום אילוסטרציה: חיים גולדברג/פלאש90)

הלילה לאחר חצות נזרק רימון לעבר בית ברחוב אבן גבירול ברובע ב' באשדוד. כתוצאה מכך נפצעו 4 נשים, אחת באורח קשה והיתר במצב בינוני.

דובר מד"א, זכי הלר מסר כי בשעה 01:04 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש, על רימון שנזרק לעבר בית ברחוב אבן גבירול באשדוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח אסותא באשדוד, 4 פצועות, בהם: נערה כבת 16 במצב קשה עם פציעה משמעותית בגפיים, ופציעות מרסיסים, ו- 3 פצועות נוספות במצב בינוני, נערה כבת 17 עם פצעי רסיסים בגפיים, צעירה כבת 21 עם פצעי רסיסים בגפיים, וצעירה בת 23 עם פצעי רסיסים באגן.

פרמדיקית מד"א: מצב אחת הפצועות קשה ולא יציב

פאראמדיקית מד"א נועה שחם שהגיעה לזירה סיפרה:

"הגענו מהר למקום וראינו מחוץ למבנה ארבע נערות וצעירות פצועות כשהן בהכרה מלאה, הן סבלו מפציעות רסיסים והדף, נערה כבת 16 סבלה מפציעה משמעותית בגפיים התחתונות ומפצעי רסיסים בכל הגוף, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב, 3 הפצועות הנוספות סבלו גם הן מפצעי רסיסים והדף, לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח פינינו אותן לבית החולים כשמצבן מוגדר בינוני ויציב."

מהמשטרה נמסר גם כי משטרת ישראל פתחה לפני זמן קצר בחקירת פיצוץ רימון רסס שהושלך לעבר בית מגורים ברחוב אבן גבירול בעיר אשדוד, שכתוצאה ממנו נפצעו ארבעה אנשים בדרגות פציעה שונות ופונו לטיפול רפואי.

חוקרים, חבלנים וחוקרי המז"פ של המשטרה הוזעקו למקום והחלו באיסוף ראיות וממצאים.