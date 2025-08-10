דיווח: טראמפ שוקל להזמין את זלנסקי ופוטין לפסגה משולשת - סרוגים

(קרדיט: Frederic Legrand COMEO, Oleh Dubyna - שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להזמין את נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי לפסגה שתתקיים באלסקה בסוף השבוע הבא יחד עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. כך דווח הלילה (בין שבת לראשון) ברשת NBC.

לפי הדיווח, בשלב הזה עדיין לא התקבלה החלטה סופית. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר כי "זה עדיין בדיונים", אך טען כי האפשרות של פסגה משולשת "בהחלט אפשרית. כולנו מאד מקווים שזה יקרה".

עוד נאמר כי גם אם הבית הלבן יחליט על קיום הפגישה המשולשת, בשלב הזה לא ברור האם זלנסקי יסכים להגיע לאלסקה, וגם אם כן – האם ייפגוש את פוטין פיזית או שהשניים ישהו בחדר צדדי. גורם בבית הלבן אמר כי "הנשיא טראמפ נותר פתוח לאפשרות של פגישה עם שני המנהיגים, אך בשלב הזה ההכנות ממוקדות בפגישה רק עם פוטין".

כאמור, טראמפ הודיע כי ייפגש עם פוטין באלסקה ביום שישי הקרוב, כחלק מהמאמץ שלו להביא לסיום המלחמה באוקראינה אחרי יותר מ-3 שנים. השיחה המתוכננת פנים מול פנים בין שני המנהיגים מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הציב לפוטין אולטימטום להגעה להפסקת אש באוקראינה – או שיטיל עיצומים וסנקציות על רוסיה.