מתכוננים ל-7 באוקטובר נוסף? תרגיל פתע בצה"ל - סרוגים

מתכוננים ל-7 באוקטובר נוסף? תרגיל פתע בצה"ל
הבוקר נפתח במפתיע בוחן הרמטכ"ל שנועד לבחון את מוכנות המפקדה הכללית ומפקדות נוספות בצה"ל למקרה של מתקפת פתע מורכבת ורב זירתית. ואיך קוראים לתרגיל?
(צילום: דובר צה"ל)
בוחן הרמטכ״ל: תרגיל פתע החל הבוקר לבחינת מוכנות המפקדה הכללית ומפקדות ראשיות בצה״ל.
בהנחיית הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, צה"ל החל לפנות בוקר (א'), בהפעלת בוחן רמטכ״ל במתכונת פתע תחת השם ״עלות השחר״. זאת, במטרה לבדוק את הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה״ל, סד״כ הכוננות והיכולת להתמודד עם אירוע מתפרץ, רחב היקף, מורכב ורב זירתי.
במסגרת התרגיל יתורגלו תרחישים בהפתעה ואירועים רב-זירתיים בכל זירת המלחמה. הביקורת מבוצעת בהובלת מבקר צה״ל, תת-אלוף (מיל׳) עופר שריג, ועימו צוות מבקרים בסדיר ובמילואים. מדובר צה"ל נמסר כי צה״ל ימשיך ויזום שורה של פעולות ביקורת בכלל הפיקודים, הזרועות והיחידות על מנת לשפר את כשירותם ומוכנותם.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
Free Media Apps...
| 10-08-2025 7:30
Free Media Apps Download: Stream & Enjoy https://itch.pythonanywhere.com
2
מעולה כך צריך...
************ | 10-08-2025 8:44
מעולה כך צריך להתכונן תמיד להיות עירנים דרוכים קשובים ומוכנים!!!! ולישם את ההגנה על הארץ כולה ועל תושבייה בכל הגזרות שלא יקרו אסונות כמו שקרו!!! צודק הרמטכ'ל בעשיה זו במיליון אחוזים בהצלחה לו ולצ.ה.ל!!!
3
רק רמטכ"ל דפוק...
שלמה אברהם | 10-08-2025 9:16
רק רמטכ"ל דפוק שבזמן שצריך להיות התקפי עושה תרגיל הגנתי , שוב אכלנו אותה מהנחשים של קרן וקסלר ,