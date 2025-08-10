מתכוננים ל-7 באוקטובר נוסף? תרגיל פתע בצה"ל - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

בוחן הרמטכ״ל: תרגיל פתע החל הבוקר לבחינת מוכנות המפקדה הכללית ומפקדות ראשיות בצה״ל.

בהנחיית הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, צה"ל החל לפנות בוקר (א'), בהפעלת בוחן רמטכ״ל במתכונת פתע תחת השם ״עלות השחר״. זאת, במטרה לבדוק את הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה״ל, סד״כ הכוננות והיכולת להתמודד עם אירוע מתפרץ, רחב היקף, מורכב ורב זירתי.

במסגרת התרגיל יתורגלו תרחישים בהפתעה ואירועים רב-זירתיים בכל זירת המלחמה. הביקורת מבוצעת בהובלת מבקר צה״ל, תת-אלוף (מיל׳) עופר שריג, ועימו צוות מבקרים בסדיר ובמילואים. מדובר צה"ל נמסר כי צה״ל ימשיך ויזום שורה של פעולות ביקורת בכלל הפיקודים, הזרועות והיחידות על מנת לשפר את כשירותם ומוכנותם.