השומרון הפך לרמת הגולן: צפו בעדר פרות נודד - סרוגים

נשיונל גיאוגרפיק בשומרון: עדר של מעל 100 פרות הועבר בין שתי חוות בשומרון במסע נדיר של ארבעה ימים. ראש המועצה יוסי דגן אמר: "תנופת ההתיישבות, התבססות החוות והתנועה במרחב החקלאי הן תמצית הציונות. הצעד הבא - ריבונות"

09.08.25 22:38  ט״ז באב תשפ״ה
  צילום: מועצה אזורית שומרון

אירוע יוצא דופן בשומרון: עדר בקר הועבר במסע רגלי שנמשך ארבעה ימים, בין חוות דורות הנמצאת בין עץ אפרים לקרני שומרון, לבין חוות מעוז שאול שבאזור אבני חפץ. המסע הנדיר ויוצא הדופן מעיד על התבססות החוות, והיכולת לנוע בחופשיות במרחבים הפתוחים באיזור.

העדר יצא לדרך מהשטחים הפתוחים סמוך לשמורת נחל קנה, ובמשך ארבעה ימים חצה מרחבים נרחבים, עצר להתרעננות ליד בריכות נחל קנה, המשיך דרך קדומים ונחל תאנים, ולבסוף הגיע ליעדו בחוות מעוז שאול. המסלול הארוך והמורכב נפרש על פני מאות דונמים של השטחים הפתוחים והמרהיבים של השומרון.

העברת הבקר בוצעה כחלק משיתוף פעולה בין בעלי החוות, לצורך איזון שטחי המרעה והזנת העדרים. בעוד שבגולן אירועים כאלה שכיחים, בשומרון מדובר בצעד יוצא דופן שמעיד על התבססות החוות בשטח והיכולת לנוע בחופשיות במרחבים הפתוחים.

העברת הבקר בשומרון (עזרי טובי)
החקלאות בשומרון עברה בשנים האחרונות התפתחות משמעותית, ומסע כזה הוא עדות חיה לכך. העובדה שהעדר יכול לנוע באופן חופשי לאורך עשרות קילומטרים, ממחישה את הצמיחה ואת החוסן של מפעל החוות.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "המראות המרהיבים האלו הם לא רק מראות בסגנון נשיונל ג'יאוגרפיק, אלא הם תמצית הציונות, והחקלאות שבונה ומחזקת את הארץ״.

לדבריו, ״החקלאות בשומרון היא התגשמות החזון הציוני. מפעל החוות שומר על המרחבים ומבטיח את המשך ההתיישבות והאחיזה היהודית בכל יהודה ושומרון. המסע הזה הוא עוד צעד משמעותי קדימה במלחמה על שטחי הארץ. הצעד הבא יהיה ריבונות".

חננאל נמיר, מקים חוות מעוז שאול שהוביל את הצעדה, סיכם: ״אנחנו זוכים לראות בעיניים את החשיבות של פיתוח החוות ובניין ארץ ישראל. תודה לכל מי שמחזק את נקודות ההתיישבות בחוות שפרוסות ביו״ש, ובע״ה נמשיך לתת את כל מה שנוכל כדי להמשיך את רצף ההתיישבות וחזרת עם ישראל לארצו הפרט במקומות ששנים לא דרכו יהודים. עם ישראל חי״.

מילה אחת שכוייח...
אריק | 10-08-2025 6:52
מילה אחת שכוייח