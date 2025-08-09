הפור נפל: זה הזמן שייקח לצה"ל לכבוש את עזה - סרוגים

הפור נפל: זה הזמן שייקח לצה"ל לכבוש את עזה
צה"ל נערך לתמרון בעיר עזה באוקטובר, לאחר פינוי הדרגתי של יותר מ-800 אלף תושבים. לפי ההערכות, כיבוש העיר כולה יימשך לפחות חצי שנה
תוכנית כיבוש העיר עזה נחשפת: על פי דיווח בחדשות השבת של "כאן", צה"ל צפוי להתחיל בפעולה הקרקעית בעיר בתוך כחודשיים, וזאת לאחר פינוי הדרגתי של מאות אלפי תושבים. לפי התוכנית, הכיבוש כולו צפוי להימשך לפחות חצי שנה.
השלב הראשון, שצפוי להתחיל כבר בעוד כשבועיים, יכלול פינוי של אזרחים מהעיר עזה לעבר המרחב ההומניטרי שבאזור אל מואסי. בעיר עזה שוהים כיום יותר מ-800 אלף פלסטינים, ולפי הערכות, תהליך הפינוי המלא יימשך כחודש וחצי.
על פי הדיווח, בחודש אוקטובר 2025 צה"ל צפוי לכתר את העיר עזה, כשפינוי האוכלוסייה יהיה בעיצומו. באותו שלב, במידה ולא יחול שינוי במשא ומתן על שחרור החטופים, צה"ל יחל בתמרון קרקעי משמעותי בתוך העיר עצמה.
במערכת הביטחון מעריכים כי כיבוש העיר, אם יבוצע לפי התוכנית וללא הפסקות, יימשך לפחות שישה חודשים.
אין עזה! נגמר!
הדובר | 09-08-2025 23:13
אין עזה! נגמר!
מר נתניהו, השתלטות זו אינה הדרך. עם זה לא יג
הדובר | 09-08-2025 23:14
מר נתניהו, השתלטות זו אינה הדרך. עם זה לא יגיעו לאף מקום. נצחון בעזה יושג בהפצצות, מחיקה, יישור וסיפוח. 20 שנה! אותה השיטה. לא קרה כלום. רק מחיקת אזורים. (זה המצב. נקודה.)
פורים נפל. קשקשנים....
עראק | 10-08-2025 0:13
פורים נפל. קשקשנים. מושחתים. הביתה או לכלא.
בושה. אחרי שנתיים...
א | 10-08-2025 0:14
בושה. אחרי שנתיים לחשוב בכלל על האפשרות להקיז את דמם של החיילים במשך חצי שנה רק כדי לצאת ממנו לאחר מכן. כיבוש. גירוש. התיישבות. זהות בראשות משה פייגלין לראשות הממשלה!
לא רוצים שום...
אל | 10-08-2025 0:36
לא רוצים שום עיסקה. כמה עוד חילים עבור 20 חטופים?
חייב מלחמה כדי...
ביבי חייב למשוך את הזמן עד לבחירות | 10-08-2025 6:23
חייב מלחמה כדי שהממשלה תשרוד. שהמשפט ידחה עוד. שלא תקום וועדת חקירה. שהבחירות לא יוקדמו.
הממשלה זו כושלת...
ראש הממשלה הזה מקבל החלטות שהן טובות בעיקר למישהו אחד ... למלאך המוות שעובר פה ואוסף את הנשמות של הבחורים הצעירים שלנו ואולי גם למלאך החבלה שמתענג לראות כמה קטועי גפיים אנחנו מייצרים בחודש ... וכל זה קורה בזמן שראש הממשלה הזה קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב, מה המסר החבוי בפעולה הזו ? מקווה שהאידיוטים שמצביעים לו יחשבו על זה ... | 10-08-2025 6:59
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן .