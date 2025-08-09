הפור נפל: זה הזמן שייקח לצה"ל לכבוש את עזה - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

תוכנית כיבוש העיר עזה נחשפת: על פי דיווח בחדשות השבת של "כאן", צה"ל צפוי להתחיל בפעולה הקרקעית בעיר בתוך כחודשיים, וזאת לאחר פינוי הדרגתי של מאות אלפי תושבים. לפי התוכנית, הכיבוש כולו צפוי להימשך לפחות חצי שנה.

השלב הראשון, שצפוי להתחיל כבר בעוד כשבועיים, יכלול פינוי של אזרחים מהעיר עזה לעבר המרחב ההומניטרי שבאזור אל מואסי. בעיר עזה שוהים כיום יותר מ-800 אלף פלסטינים, ולפי הערכות, תהליך הפינוי המלא יימשך כחודש וחצי.

השמדת המנהרה בעזה

על פי הדיווח, בחודש אוקטובר 2025 צה"ל צפוי לכתר את העיר עזה, כשפינוי האוכלוסייה יהיה בעיצומו. באותו שלב, במידה ולא יחול שינוי במשא ומתן על שחרור החטופים, צה"ל יחל בתמרון קרקעי משמעותי בתוך העיר עצמה.

במערכת הביטחון מעריכים כי כיבוש העיר, אם יבוצע לפי התוכנית וללא הפסקות, יימשך לפחות שישה חודשים.