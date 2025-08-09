עמית סגל: זו הסיבה האמיתית לדשדוש של ישראל בעזה - סרוגים

(צילום: הדס פארוש / פלאש90)

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס להאטה בלחימה בעזה, וציין כי ישראל "מדשדשת כבר כמעט חודשיים" מתוך תקווה להשיג פריצת דרך בשחרור חטופים חיים.

לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו "קיווה מאוד שלפני הכיבוש הסופי הוא יצליח לשחרר עוד עשרה חטופים חיים, לצמצם את הטרגדיה הבלתי נמנעת". בשל כך, טוען סגל, ישראל נמנעה מהתקדמות צבאית מהירה בשטח הרצועה.

עם זאת, לדבריו, התברר כי חמאס איננו מוכן לשחרור נוסף של חטופים. "אולי הוא חושש שיישארו בידיו מעטים מדי, מרחק מבצע חילוץ אחד או שניים מפתרון הבעיה. אולי הוא מרגיש שישראל במצוקה בינלאומית, אז למה לוותר", כתב סגל.