עמית סגל: זו הסיבה האמיתית לדשדוש של ישראל בעזה - סרוגים

עמית סגל: זו הסיבה האמיתית לדשדוש של ישראל בעזה
עמית סגל טוען כי ישראל עיכבה את ההכרעה בעזה מתוך תקווה לשחרר חטופים נוספים, אך חמאס סירב לשתף פעולה, ייתכן בשל לחץ בינלאומי או מחשש למבצעי חילוץ
(צילום: הדס פארוש / פלאש90)
הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס להאטה בלחימה בעזה, וציין כי ישראל "מדשדשת כבר כמעט חודשיים" מתוך תקווה להשיג פריצת דרך בשחרור חטופים חיים.
לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו "קיווה מאוד שלפני הכיבוש הסופי הוא יצליח לשחרר עוד עשרה חטופים חיים, לצמצם את הטרגדיה הבלתי נמנעת". בשל כך, טוען סגל, ישראל נמנעה מהתקדמות צבאית מהירה בשטח הרצועה.
עם זאת, לדבריו, התברר כי חמאס איננו מוכן לשחרור נוסף של חטופים. "אולי הוא חושש שיישארו בידיו מעטים מדי, מרחק מבצע חילוץ אחד או שניים מפתרון הבעיה. אולי הוא מרגיש שישראל במצוקה בינלאומית, אז למה לוותר", כתב סגל.
21 תגובות - 13 דיונים מיין לפי
1
ממשלת ישראל מובילה...
ישראל מדשדשת כי נתניהו רוצה רק דבר אחד ... למשוך עוד זמן על כסא ראש הממשלה ... וזו האמת שכל העולם מבין | 09-08-2025 22:01
ממשלת ישראל מובילה את המדינה מכישלון לכישלון , להגיע למצב שאפילו גרמניה , ספקית הנשק השניה שלנו אחרי ארה"ב, מחליטה להצטרף לצרפת , בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איטליה... ולהטיל עלינו אמברגו נשק , זה לא שפל זה תחתית התהום , העולם לא קטנה יותר את השקרים של מושחתיהו, אפילו טראמפ למרות שהוא לא נוקט בשום צעד מעשי כלפינו . הממשלה הזו מביאה על ישראל קריסה בינלאומית , כלכלית , פוליטית , חברתית , נדוי בינלאומי , ומי שחושב שישראל יכולה להחזיק מעמד עם בת ברית אחת , ארה"ב, חי בחלום , וכנראה לא יודע ששותף הסחר הגדול ביותר של ישראל זה האיחוד האירופי ... והם עדיין לא החליטו על סנקציות כלכליות, אבל זה בדרך ...
הסיבה האמיתית - ממשלת אוכלי מוות אכזרים.
גואטה | 10-08-2025 8:34
ואף שופר לא ישנה את המציאות.
2
הסיבה האמיתית והיחידה:...
עראק | 09-08-2025 22:17
הסיבה האמיתית והיחידה: ועדת חקירה ממלכתית.
3
הטרגדיה בלתי נמנעת?!?!...
איתן עמיאל | 09-08-2025 22:20
הטרגדיה בלתי נמנעת?!?! ההגדרה הזו של עמית סגל רק מראה שגם הוא ערל לב משיחי! מלאך החבלה עם ממשלתו והקואליציה מייצרים את הטרגדיה משיקוליהם הם. והיא יכולה להמנע!!!!
אין וועדת חקירה...
אין וועדת חקירה. | 10-08-2025 6:29
אין וועדת חקירה להאחראי הראשי מממן הנוחבות הבוגד, מפקיר החיילים. רוב שופטי העליון (9 מתוך 12) מונו ע''י ביבי רוב שופטי העליון שמרנים (ימניים). אין וועדת חקירה, ומכונת הרעל ממשיכה לשטוף את מוחות הסתומים כמו רפאל.
אין ועדת חקירה...
רפאל | 10-08-2025 5:43
אין ועדת חקירה עם שופטים קפלניסטים שתמכו בקפלניסטים .
4
וסמוטריץ׳ בוכה מאושר...
איתן עמיאל | 09-08-2025 22:22
וסמוטריץ׳ בוכה מאושר ״ מוות לערבים בשא- נור״ ןלא מתפטר גם כשהוא מצהיר שאיבד את האמון בביבי… חחחחחחחטרגדיה בלתי נמנעת?!?!
5
דיפ סטייט
אזרח | 09-08-2025 22:35
תפנו את הדרישות והאשמות על ראשי מערכת הביטחון ! הם יודעים על כל מחט שזזה בערמת הזבל הנאזי העזתי אך לא מחלצים את שבויינו ומורחים את חיסול הנאזים/חמאס . כל עוד ראשי מערכת הביטחון מתנהלים כפוליטיקאים מהשמאל והם חלק מהדיפ סטייט (ראייה לכך 99% מהלשעברים והנוכחים) זהו מצב מסוכן לביטחון אזרחי מדינת ישראל , הימין חייב מנהיג אכזרי שלא יתחשב בארורי קפלן ובג"ץ הדיפ סטייט וגרורותיו !!! הליכוד הולך להעלם בכוון של מפלגת האבודה ! השר איתמר בן גביר לראשות הממשלה !
6
תמיד יש תירוץ נוסף, תמיד אנחנו כפסע...
לאוניד | 09-08-2025 23:47
בדיחה עצובה שאנחנו משלמים עליה
7
ביבי מושך את...
עמית סגל שופרון כלבלב של מממן הנוחבות הבוגד | 10-08-2025 0:32
ביבי מושך את המלחמה מאינטרס אישי של שימור הממשלה הכושלת ודחיית המשפט וועדת החקירה והבחירות. צהל ניצח מזמן צבאית ריסקנו את כל חמאס מזמן, כל הקודקודים וכל מחליפיהם כל הגדודים כל הציוד כל הטילים כל מחסני התחמושת כל המפעלים כל מה שרואים וכל מה שלא רואים. גם את האזרחות השמדנו כל הבתים הכל הרוס. להמשיך להסתובב בין ההריסות לחטוף מטענים ממולכדים וגרילה זה מה שנשאר. חיילים ימותו שוב ושוב לחינם מדינית עם הממשלה הכושלת נמשיך להפסיד ההפסדים המדיניים מול חמאס בכל העולם ייתגברו וייתגברו.
מדינית הממשלה רק...
צהל ניצח צבאית כבר לפני שנה | 10-08-2025 6:06
מדינית הממשלה רק מפסידה. מנעה הסכם כולל ביבי היחיד שהתעקש על שלבים ומייד מודיע שאחרי השלב הראשון נמדיך להלחם ... תמיד מטרפד. ביבי שמימן טיפח ובנה את חמאס שנים בנעהרות מזומן לסינואר ולטרור, גם אחרי 7 באוקטובר, ביבי המשיך לדאוג לכל צרכי חמאס. גם היום ביבי דואג לצרכי חמאס. ביבי מנע חלופה לחמאס. ביבי עד היום מנע תכנון היום שאחרי. במשיכת המלחמה וההפסד ההסברתי ביבי ממשיך לחזק את חמאס ולאפשר להם לנצח מדינית והסברתית ובין לאומית.
אם ניצחנו, איך...
נו באמת | 10-08-2025 5:56
אם ניצחנו, איך הם עדיין מכתיבים את התנאים? איך הם עדיין נלחמים?
8
יש מי שעד מאמין לעמית סגל השופר הנלעג הזה ?
אורי | 10-08-2025 0:41
אני כבר לא מדבר על האישיות שלו. פקיד בגלי צהל שלמד .... משפטים. עגל בן בקר.
9
סגל, אתה לא תמכת בהכשלת שחרור עידן אלכסנדר
טלי | 10-08-2025 2:16
יא תינוק מפונק
10
ישראל מדשדשת בעזה...
נו באמת | 10-08-2025 3:35
ישראל מדשדשת בעזה כבר 20 שנה
ביבי גידל את...
מה שה מדשדשת | 10-08-2025 6:08
ביבי גידל את חמאב מאפס. ביבי וסמוטריץ: "חמאס חזק טוב לישראל”
11
השופר הראשי הענק...
סגל הוא תומך הבוגד מממן הנוחבות מס' אחד | 10-08-2025 6:13
השופר הראשי הענק של מכונת הרעל נתניהו, תקוע באמצע ערוץ 12
12
האמת כואבת לשמאל שנכנס לאתר וקורא את סגל
השנאה אוכלת אותכם | 10-08-2025 8:51
סגל שונה מ"עיתונאי השמאל"
אלא שופרון הבית...
סגל לפי דיווחיו אינו עיתונאי | 10-08-2025 10:13
אלא שופרון הבית של אבי החמאס
13
אני ימני - אבל צריך בחירות עכשיו
מוטי | 10-08-2025 10:02
בין כך הרמטכל רק עכשיו מתפנה להכין תכניות, שיקחו כמה חודשי התארגנות. חבורת הססנים ביבי וזמיר וצחי הנגבי. דעי, נמאס. אם בין כך צריך חודשים להתארגנות..נעשה כבר בחירות. העם יחליט. אם יחליט כניעה. שיהיה - זה העם שלנו. ולא - השמדה ללא רחם.