הלם בחמאס בעקבות החיסול בעזה - סרוגים

(צילום: עלי חסן / פלאש90)

ביטאון חמאס "א‑ריסאלה" מדווח כי שניים מאחייניו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אל‑חייה, נהרגו בתקיפה ישראלית בשכונת שג’אעיה. לדברי הדיווח, השניים נהרגו בעת ששבו לביתם.

הידיעה מוסיפה כי אחיהם, אשרף אל‑חייה, נהרג בתקיפה דומה משנת 2003 בשג’אעיה, ואח נוסף נפצע מספר פעמים בתקיפות ישראליות קודמות.

בתוך כך, השליח האמריקני סטיב וויטקוף נועד היום עם ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל-ת'אני, כדי לקדם הצעה לשחרור כל החטופים. מדובר בהתנעה של ניסיונות קודמים להביא לעסקה לשחרור כל החטופים, כפי שהבטיח השליח וויטקוף למשפחות החטופים.