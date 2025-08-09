הלם בחמאס בעקבות החיסול בעזה - סרוגים

הלם בחמאס בעקבות החיסול בעזה
שני אחייניו של בכיר חמאס חליל אל-חייה נהרגו בתקיפה ישראלית בשג'אעיה. מדובר במשפחה שנפגעה כמה פעמים בתקיפות ישראליות, כולל אח שנהרג ב-2003
(צילום: עלי חסן / פלאש90)
ביטאון חמאס "א‑ריסאלה" מדווח כי שניים מאחייניו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אל‑חייה, נהרגו בתקיפה ישראלית בשכונת שג’אעיה. לדברי הדיווח, השניים נהרגו בעת ששבו לביתם.
הידיעה מוסיפה כי אחיהם, אשרף אל‑חייה, נהרג בתקיפה דומה משנת 2003 בשג’אעיה, ואח נוסף נפצע מספר פעמים בתקיפות ישראליות קודמות.
בתוך כך, השליח האמריקני סטיב וויטקוף נועד היום עם ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל-ת'אני, כדי לקדם הצעה לשחרור כל החטופים. מדובר בהתנעה של ניסיונות קודמים להביא לעסקה לשחרור כל החטופים, כפי שהבטיח השליח וויטקוף למשפחות החטופים.
2 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
קליק בייט של...
אריה יואלי | 09-08-2025 23:31
קליק בייט של סרוגים. הלם במוחו הקודח של אריה יואלי
2
חיסלנו את מרבית משפחתו של הנייה
שלוימלה | 10-08-2025 6:44
הנייה לפני מותו אמר בקולו למנהיג איראן ש60 איש מבני משפחתו נהרגו וזה לא הזיז חיסלנו רבים מבני משפחות של מנהיגי החמאס וזה לא עניין אותם תפסיקו לחשוב עליהם במונחים שלנו הם מקריבים 2 מליון איש לרעב ולסבל וזה לא מזיז להם אז הרגנו עוד בני משפחה של בכיר הרי הם מחונכים מגיל 0 להיות שהידים