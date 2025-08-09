קטטה אלימה בבית כנסת בצפון, פצוע קשה פונה לביה"ח - סרוגים

מעצר, אילוסטרציה | צילום: דוברות המשטרה

קטטה אלימה התרחשה היום (שבת) בבית כנסת במושב קדיתא, כתוצאה מהקטטה פנו לבית החולים, דקירה בן 26 במצב קשה ועל פצוע נוסף בן 44 עם חבלת ראש במצב בינוני שפונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי "זיו" בצפת.

שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירה ועצרו שני חשודים שהתקוטטו בסמוך לבית כנסת בישוב קדיתא ונפגעו במצב קשה ובינוני. עם הגעת שוטרי המחוז למקום התברר כי השניים התקוטטו בינהם על רקע ויכוח שהחל בתוך בית הכנסת בישוב קדיתא ונמשך בשטח סמוך לו. בהתאם לממצאים הראשוניים בשטח נעצרו שני הפצועים בעודם בבית החולים.

חקירת נסיבות המקרה והרקע לקטטה נחקרים גם בשעה זו ובהתאם לממצאי החקירה צפויה המשטרה לבקש מחר להאריך את מעצרם של השניים בבית משפט השלום בנצרת.