קטטה אלימה בבית כנסת בצפון, פצוע קשה פונה לביה"ח - סרוגים

קטטה אלימה בבית כנסת בצפון, פצוע קשה פונה לביה"ח
קטטה אלימה התרחשה בבית כנסת במושב קדיתא, כתוצאה מהקטטה פונו לבית החולים, דקירה בן 26 במצב קשה ופצוע נוסף בן 44 עם חבלת ראש במצב בינוני
מעצר, אילוסטרציה | צילום: דוברות המשטרה
קטטה אלימה התרחשה היום (שבת) בבית כנסת במושב קדיתא, כתוצאה מהקטטה פנו לבית החולים, דקירה בן 26 במצב קשה ועל פצוע נוסף בן 44 עם חבלת ראש במצב בינוני שפונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי "זיו" בצפת.
שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירה ועצרו שני חשודים שהתקוטטו בסמוך לבית כנסת בישוב קדיתא ונפגעו במצב קשה ובינוני. עם הגעת שוטרי המחוז למקום התברר כי השניים התקוטטו בינהם על רקע ויכוח שהחל בתוך בית הכנסת בישוב קדיתא ונמשך בשטח סמוך לו. בהתאם לממצאים הראשוניים בשטח נעצרו שני הפצועים בעודם בבית החולים.
חקירת נסיבות המקרה והרקע לקטטה נחקרים גם בשעה זו ובהתאם לממצאי החקירה צפויה המשטרה לבקש מחר להאריך את מעצרם של השניים בבית משפט השלום בנצרת.
1
שום כבוד לבית...
זוועה | 09-08-2025 21:08
שום כבוד לבית הכנסת למקום קדוש
בתי כנסת כבר מזמן אינם קדושים
דן | 09-08-2025 21:54
הם מקום התכנסות לביצוע ריטואלים ריקים מתוכן, וקצת פוליטיקה ימנית. אלוהים נטש אתכם מזמן
2
אנשים באים להתפלל.או...
מיכה | 09-08-2025 21:59
אנשים באים להתפלל.או באים מראש עם סכינים לקדם פני מחבלים?עצוב מאוד.
3
בדיוק כמו אצל...
רונן | 09-08-2025 22:11
בדיוק כמו אצל הערבים
תרשום בבקשה את...
קרלו ויוארי | 10-08-2025 4:22
תרשום בבקשה את שמות המשפחה של המתקוטטים. אם הם ברקוביץ ורוזנבוים או ריבקין ומילשטיין אז אני מכיר אותם.
4
חילונים צאו מבתי הכנסת!!!!!!!!
יואב | 10-08-2025 0:41
חילונים תפסיקו לבוא לבתי הכנסת את האלימות תשאירו בתל אביב!!!
למה אתה מסיק...
גאולה | 10-08-2025 8:43
למה אתה מסיק מיידי שאלה חילונים ? יש גם הרבה דתיים/חרדים בתחפושת
חמישי נודר, שישי...
רונן | 10-08-2025 8:10
חמישי נודר, שישי דוקר, שבת שומר (וגם דוקר) - הנוער הבנגביריני בפעולה