בשיתוף יוון ואיטליה: 106 חבילות סיוע הונחתו ברצועה - סרוגים

106 חבילות סיוע הונחתו היום (שבת) לראשונה בסיוע יוון ואיטליה. יומיים אחרי שדווח כי מעל מיליון מנות חולקו ברצועה ביממה.

לפני יומיים : הקרן ההומניטרית לעזה (GHF סיפקה ביממה יותר מ-1.1 מיליון מנות בשני אתרי חלוקה. לדבריהם, מאז תחילת המבצע חולקו יותר מ-110 מיליון מנות בסך הכל.

ב-GHF ציינו גם כי "החלוקה התבצעה בצורה חלקה בכל האתרים, תוך שמירה על ביטחונם של כלל האזרחים שנכחו". "GHF ממשיכה להיות ספקית הסיוע התזונתי האמינה היחידה בעזה, אבל לקהילה ההומניטרית יש פוטנציאל לעשות הרבה יותר יחד – ולכן אנו ממשיכים לקרוא לארגוני סיוע נוספים לשתף איתנו פעולה, כדי שנוכל להאכיל יותר אנשים בעזה" אמר מנכ"ל הקרן ג'ון אקרי. "הצרכים שם נעשים דחופים יותר מיום ליום, ואיננו יכולים לעשות זאת לבד. זה הזמן לשיתוף פעולה".