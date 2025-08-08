האזהרה החמורה של ארה"ב: הימנעו מהגעה למקומות יהודיים - סרוגים

האזהרה החמורה של ארה"ב: הימנעו מהגעה למקומות יהודיים
ארה"ב שיגרה אזהרה חריגה לאזרחיה באיחוד האמירויות, שגרירות ארה"ב קראה לאזרחיה להימנע מביקורים באתרים יהודיים וישראלים
ארצות הברית שיגרה אזהרה חריגה וחמורה לאזרחיה המתגוררים או המבקרים באיחוד האמירויות, בה היא ממליצה במפורש להימנע מלהגיע למקומות הקשורים לקהילות היהודיות והישראליות באיחוד, כולל אתרי תפילה.
בהודעה רשמית שפורסמה מטעם שגרירות ארצות הברית באיחוד האמירויות, נמסר כי קיימת מודעות לאיומים אפשריים כלפי הקהילות היהודיות והישראליות באזור. בשל כך, הומלץ לאזרחים אמריקאים להימנע מאזורים וממקומות שמהם ניתן לזהות את השייכות היהודית או הישראלית, כדי למזער סיכון לפגיעה.
בין המקומות שהודגשו כאסורים לביקור בימים הקרובים, נכללים בתי כנסת, מרכזי קהילה יהודיים ואתרי פולחן. כמו כן, הוזכרו אזורים שבהם מתגוררים או מתכנסים אזרחים ישראלים ויהודים.
גורמים בממשל האמריקאי מסרו כי ההמלצה באה בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על סכנות ממשיות ושהמטרה היא להגן על חיי האזרחים האמריקאים.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו