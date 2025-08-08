פרשנות| עזה. כיבוש? שליטה? כיתור? מה באמת הוחלט אמש? - סרוגים
מה באמת הוחלט אמש בישיבת הקבינט, איך זה יראה וכמה זמן צה"ל צריך כדי להיות מוכן כדי לצאת לפעולה חדשה בעזה?

קובי פינקלר, חדשות סרוגים
  הרמטכ"ל זמיר בעזה היום (צילום: דובר צה"ל)

כשתמה לפנות בוקר, אחרי עשר שעות ישיבת הקבינט המורחב, נסע הרמטכ"ל להשלים כמה שעות שינה.

בצהרים הוא כבר היה באוגדה ובפיקוד הדרום שם כינס את מפקדי האוגדות עם ראשי פיקוד הדרום כדי ללמוד וללמד על משמעויות החלטת הקבינט להשתלט על עזה, לפרק את חמאס, להחזיר את החטופים, לשמור על המצב ההומניטרי ולשלוט בטחונית בעזה עד אשר יגיע גוף כל שהוא שימלא את החלל שאחרי חמאס.

הדיון היה מקצועי ועינייני.אגף המבצעים שכבר אמש הציג חלופות שונות להמשך הלחימה שמע את מפקדי האוגדות.

ארבע אוגדות פועלות עכשיו בעזה. אוגדה 162 ו- 99 בחלק הצפוני, 36 במרכז ו 143 אוגדת עזה בדרום.

מפקדי האוגדות הציגו את נתוני השטח. הדאגה לשלום החטופים כינה. האמירות על המחיר מצד צה"ל לא נשמעו.

זה תפקידו של הצבא. לא להפחיד בנתוני נפגעים, לא להרשים בנתוני הרוגים.

הצבא מדבר במקצועיות.

גם אמש הרמטכ"ל היה התקפי ביותר.דיבר ברורות ובמקצועיות. הצגת הדברים חשובה.

ארבע נקודות עמדו בלב הצגת הדברים:

1. זמן הערכות ולימוד ההחלטות . זה לא זבנג וגמרנו

2. חשיבות ההכרה הבין לאומית לנעשה בעזה אחרי קמפיין הרעב. אסור להתעלם מזה.

3.התרעננות הסדיר,המילואים וטיפול ברק"מ לסוגיו. לכבוש או לכתר ולשלוט על עזה מצריך סדר גודל עצום של חיילים. צריך זמן לבנות זאת.

4. הכנת תוכניות לשינוע אוכלוסיה ומתן פתרונות לאיכלוסם. בכך יעסוק ראש המינהל האזרחי. זה דורש זמן.

בסיכום הדברים- זה לא לביצוע מיידי. הצבא צריך גם הוא זמן. כדי להיות מקצועי וזהיר לבל יפגעו לשווא לוחמים כדאי שאיש לא יעמוד עם סטופר.

תנו לצה"ל לנצח בזמן שלו.

הקבינט
כיבוש עזה
צה"ל
רציתם קוסם ......
ממשלת ישראל מובילה את המדינה מכישלון לכישלון , להגיע למצב שאפילו גרמניה , ספקית הנשק השניה שלנו אחרי ארה"ב, מחליטה להצטרף לצרפת , בריטניה, קנדה, אוסטרליה, איטליה... ולהטיל עלינו אמברגו נשק , זה לא שפל זה תחתית התהום , העולם לא קטנה יותר את השקרים של מושחתיהו, אפילו טראמפ למרות שהוא לא נוקט בשום צעד מעשי כלפינו . הממשלה הזו מביאה על ישראל קריסה בינלאומית , כלכלית , פוליטית , חברתית , נדוי בינלאומי , ומי שחושב שישראל יכולה להחזיק מעמד עם בת ברית אחת , ארה"ב, חי בחלום , וכנראה לא יודע ששותף הסחר הגדול ביותר של ישראל זה האיחוד האירופי ... והם עדיין לא החליטו על סנקציות כלכליות, אבל זה בדרך ... | 08-08-2025 21:23
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם את החטופים ... תקבלו אותם בשקיות שחורות (מי שימצא) ... ותזכורת לכל החסידים השוטים , דברי נתניהו לאולמרט : "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל" וזה על מלחמה מוצלחת , שנמשכה 3 שבועות עם 170 חללים ועלות של 10 מיליארד ש"ח אז מה צריך להגיד לראש ממשלה שאחראי על מלחמה שנמשכת 700 יום , עם 2,000 חללים , 20,000 פצועים , 10,000 הלומי קרב , אלפי קטועי גפיים , עשרות אלפי אזרחים חסרי דיור , וחובות של 350 מיליארד ....