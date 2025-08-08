צה״ל ושב״כ: חיסלנו מחבלים שהובילו את ה-7 באוקטובר - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

צה״ל ושב״כ: חיסלנו מחבלים שהובילו את ה-7 באוקטובר

צה״ל ושב״כ הודיעו על חיסול מספר מחבלים בכירים בגא״פ וחמאס, שהובילו את מתקפות הטרור הקשות ב-7 באוקטובר.

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים08.08.25 16:59  י״ד באב תשפ״ה
צה״ל ושב״כ: חיסלנו מחבלים שהובילו את ה-7 באוקטובר
  דובר צה"ל

בפעילות מודיעינית וביצועית משותפת, הצבא ושירות הביטחון הכללי הודיעו על חיסול מספר מחבלים בכירים מארגוני הטרור חמאס והג’יהאד האסלאמי הפלסטיני, שהובילו ותכננו את מתקפות הטרור הקשות שהתרחשו ב-7 באוקטובר השנה.

תיעוד החיסולים, דובר צה"ל.

במהלך סדרת פעולות ממוקדות, אותרו וחוסלו בין היתר מראד נאצר מוסא אבו ג’ראד, סגן מפקד גדוד בית חאנון בארגון הג’יהאד האסלאמי, אשר שימש כמפקד הגדוד ברוב שנת 2024. אבו ג’ראד נחשב לאחד האחראים לתכנון והכוונת עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה״ל באזור בית חאנון ובשטח ישראל, ואף לקח חלק מרכזי באירועי הטבח הרצחני שארעו ב-7 באוקטובר.

תקיפות עומק ברצועה, דובר צה"ל.

כמו כן, חוסל מחמוד שוקי תיים דרדסאוי, סגן ראש מערך הנ"ט בחטיבת העיר עזה של הג’יהאד האסלאמי, שלקח חלק בתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נוספים, ביניהם ירי רקטות, הפעלת מרגמות ופעילות צליפה באזורי צפון רצועת עזה.

הפעילות התבצעה בשיתוף פעולה צמוד בין פיקוד הדרום, חטיבת האש 990, חיל האוויר, גורמי איסוף מודיעיניים ושירות הביטחון הכללי. פעולות החיסול הן חלק ממאמץ מתמשך לפגיעה משמעותית בשרשרת הפיקוד של ארגוני הטרור ברצועת עזה, ולהקטנת היכולת שלהם לבצע מתקפות נוספות כנגד מדינת ישראל.

ה-7 באוקטובר
חיסולים
רצועת עזה
תגובה חדשה *
4 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
צבא של שקרנים....
עופר | 08-08-2025 20:08
צבא של שקרנים. לא מאמין למילה של הגוף הזה.
2
בטח ביבי יקח...
מני אסייג | 08-08-2025 21:58
בטח ביבי יקח על זה קרדיט ביום יומיים הקרובים
3
מלחמה אינסופית ללא...
על כל מחבל שמחוסל מגיעים 10 חדשים | 08-08-2025 22:52
מלחמה אינסופית ללא תכלית, ממשלה של אפסים שלא מסוגלת להכריע
4
דרדסאווי. אתם רציניים ? זה...
קונדסון | 09-08-2025 0:28
דרדסאווי. אתם רציניים ? זה השם של המחבל ? מישהו עושה עליכם צחוקים