ליברמן מעריך: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות - סרוגים

ליברמן מעריך: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות
ליברמן מצהיר כי ידרוש להוביל את הגוש גם בבחירות הקרובות, ללא קשר למספר המנדטים, ומתנער מהשוואות לראש ממשלה עם שישה מנדטים
(צילום: ישראל ביתנו)
יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הצהיר כי בכוונתו להוביל את גוש המרכז-שמאל בבחירות הבאות: "אני לא מתכוון לוותר על ההובלה של הגוש בבחירות הבאות", אמר בראיון לתכנית 'דו"ח מצב' בקשת 12.
כשנשאל אם יתעקש על כך גם ללא קשר למספר המנדטים שיקבל, בהתייחסות לעובדה שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לתפקיד עם שישה מנדטים בלבד, השיב ליברמן בביטחון: "נגיע לפחות ל-20 מנדטים".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
1
ליברמן
יוסי | 08-08-2025 14:56
רישמו רישמו: או שהליכוד ינצח או שהוא ישאר בשלטון גם אם יפסיד. הסיבה, ליברמן יריב עם גולן שיריב עם לפיד שיריב עם גנץ ולא תהיה ממשלה. שיהיה לכולם בהצלחה
2
תפסיק לשלוח את...
דידי ימין | 08-08-2025 15:04
תפסיק לשלוח את עצמך עשית את הפדיחות שלך
3
רספוטין יגיע ל-...
ג׳ורג׳ | 08-08-2025 15:13
רספוטין יגיע ל- 7 מנדטים גג.
4
ליברמן
סש | 08-08-2025 15:33
צרציל של מדינת ישראל . עם הנסיון הרב ביותר הן מבחינת הותק והן מבחינת התפקידים אותם מילא בהצלחה , וגם בגלל היכולת לגשר בין כול בעלי האגו האחרים . איזנקוט וגולן חסרי נסיון לחלוטין . בנט לפיד הפסידו את ממשלתם בחצי הדרך . רק ליברמן יעשה סדר
5
נפוליאון החדש ...
הרועצת המשפטית | 08-08-2025 16:05
נפוליאון החדש
6
אחד האנשים המתועבים...
שא | 08-08-2025 16:51
אחד האנשים המתועבים בפוליטיקה הישראלית. יש דבר אחד שמעניין אותו: להציף את המדינה בזקנים מרוסיה גם גויים. העיקר שיהיה אלקטוראט שיצביע לו
7
תגידו דבר אחד...
חנן | 08-08-2025 16:59
תגידו דבר אחד שעשה לא דיבורים.30 שנה בפוליטיקה אין דבר אחד על שמו חוק פשוט אפילו ברברן .לא ימני לא שמאלני .דואג לעצמו
8
ליברמן
א | 08-08-2025 17:14
אל תשלה את עצמך כלומניק מה עשית למען המדינה אפס
9
לך לעזה ותבלבל להם את המוח
משיח | 08-08-2025 17:32
בהצלחה
10
אשליות
'מאיר | 08-08-2025 17:45
ליברמן תמשיך לחלום.שום דבר לא השתבש סרוגים חולארות.
11
זה שהרג את הנייה
יהודי | 08-08-2025 18:47
אדם רק מתוכן שמנסה לבנות את עצמו על שנאה כמו לפיד. ההדל היחיד שהוא פחות לפיד והיפוכו. שנאתו יציבה.
12
אמת
אמת מארץ תצמח | 08-08-2025 18:48
ליברמן הוא מרגל מולדובני אנטישמי
13
אני מנחש 7-8 מ נדטים זה קבוע לליברמן!!!!!!!!
ליברמן פתטי | 08-08-2025 18:52
אני מנחש 7-8 מ נדטים זה קבוע לליברמן!!!!!!!!
14
לא מבינה איזה...
חילונית | 08-08-2025 19:04
לא מבינה איזה איש ימין מצביע לו קולות ימין שהולכים לאופוזיציה של עבאס תתעוררו
15
ליברמן כבר הרבה...
סילבי מוצניק | 08-08-2025 19:33
ליברמן כבר הרבה שקרים בעבר אז מה זה בשבילו להוסיף עוד אחד
16
לכולם מותר לחלום. חלומות...
מטי | 09-08-2025 0:21
לכולם מותר לחלום. חלומות פז ליברמן.