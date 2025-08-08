ליברמן מעריך: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות - סרוגים

(צילום: ישראל ביתנו)

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הצהיר כי בכוונתו להוביל את גוש המרכז-שמאל בבחירות הבאות: "אני לא מתכוון לוותר על ההובלה של הגוש בבחירות הבאות", אמר בראיון לתכנית 'דו"ח מצב' בקשת 12.

כשנשאל אם יתעקש על כך גם ללא קשר למספר המנדטים שיקבל, בהתייחסות לעובדה שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לתפקיד עם שישה מנדטים בלבד, השיב ליברמן בביטחון: "נגיע לפחות ל-20 מנדטים".