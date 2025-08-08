גרמניה מטילה אמברגו נשק על ישראל על רקע תכנית כיבוש עזה - סרוגים
חדשות בעולם

גרמניה מטילה אמברגו נשק על ישראל על רקע תכנית כיבוש עזה

בעקבות החלטת הקבינט הישראלי לכיבוש עיר עזה, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הודיע על הפסקת ייצוא נשק לישראל, לצד גינויים מבריטניה, אוסטרליה וטורקיה, שהביעו חשש מהסלמה והחרפת המצב ההומניטרי

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים08.08.25 14:07  י״ד באב תשפ״ה
גרמניה מטילה אמברגו נשק על ישראל על רקע תכנית כיבוש עזה
  קנצלר גרמניה פרידריך מרץ (צילום: photocosmos1\שאטרסטוק)

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, פרסם היום (שישי) הודעה רשמית בעקבות החלטת הקבינט הישראלי לאשר כיבוש של העיר עזה. בהודעתו, הודיע כי ממשלתו לא תאשר העברת ציוד צבאי לישראל שיכול לשמש ברצועת עזה "עד להודעה חדשה".

מרץ הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה מפני טרור חמאס וכי שחרור בני הערובה ומשא ומתן להפסקת אש עומדים בראש סדר העדיפויות. עם זאת, ציין כי "הפעולה הצבאית החריפה ברצועת עזה מקשה על ממשלת גרמניה לראות כיצד יושגו מטרות אלה".

במסגרת ההודעה, הקנצלר הכריז על אמברגו נשק הכולל "כל ציוד צבאי שניתן להשתמש בו ברצועת עזה", כאשר חלק ניכר מהייצוא הצבאי מגרמניה לישראל כולל פגזי טנקים של חברת ריינמטאל.

כמו כן, קרא מרץ לישראל לאפשר גישה רחבה למשלוחי סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית ברצועה, לרבות משלוחים מארגוני האו"ם ומוסדות לא ממשלתיים, ולהמשיך ולשפר את המצב ההומניטרי בעזה.

עוד באותו נושא

הרמטכ"ל זמיר התנגד לכיבוש עזה והציע חלופה


6

בנוסף, דרשה ממשלת גרמניה כי ישראל תימנע מצעדים נוספים לקראת סיפוח הגדה המערבית.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הצטרף לגינויים, וטען כי ההחלטה על כיבוש עזה "תגרום להסלמה", וקרא לישראל "לשקול אותה מחדש". לדבריו, "ההחלטה לא תסייע לסיום הסכסוך או לשחרור החטופים, אלא תוביל לשפיכות דמים נוספת".

שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הביעה גם היא התנגדות להחלטת הקבינט וקראה לישראל להימנע מכיבוש, שכן לדבריה "רק יחמיר את הקטסטרופה ההומניטרית בעזה". היא הדגישה כי "עקירה כפויה היא הפרה של החוק הבינלאומי", וקראה להפסקת אש, שחרור החטופים והכנסת סיוע הומניטרי לרצועה. וונג הוסיפה כי פתרון שתי המדינות הוא הנתיב היחיד להשגת שלום יציב.

בסוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", גורם רשמי בטורקיה גינה את החלטת ישראל להרחיב את הפעילות הצבאית בעזה, וכינה אותה "שלב חדש ברצח העם שמבוצע על ידי ישראל".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אמברגו נשק
כיבוש עזה
קנצלר גרמניה
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
10 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
antalya ikinci el...
| 08-08-2025 14:09
antalya ikinci el eşya
2
ותודה ל"מר ליגה...
יובי המילואימניק | 08-08-2025 14:38
ותודה ל"מר ליגה אחרת" שמוביל אותנו לחורבן המוחלט
3
נולדתם שונאי ישראל...
יוסי דבח | 08-08-2025 14:42
נולדתם שונאי ישראל ותמותו שונאי ישראל
4
מר ליגה אחרת...
רונן | 08-08-2025 15:34
מר ליגה אחרת שטניהו בן אשמדיהו הצליח להביא לאמברגו אירופאי על ישראל. עוד שנה של מלאך החבלה והוא יוכל לחזור לגהנום בגאווה שהצליח להחריב את מדינת היהודים מה ש-7 אומות ערב לא הצליחו.
5
אז אם נלחמים...
חגה | 08-08-2025 16:24
אז אם נלחמים ולא מפנים אוכלוסיה זה לא בניגוד לחוק הבינלאומי? אז שישארו ושיהיה להם בהצלחה.
6
כל המדינות יכולות...
תודה ביבי | 08-08-2025 16:34
כל המדינות יכולות להחרים מדינה אחת, זה לא ישפיע עליהן והן ימצא מקורות אחרים שמייצרים את אותו הנשק, אותה חקלאות, אותו הייטק. אבל מדינה אחת בעולם לא יכולה להסתדר עם כל המדינות יחרימו אותה. במיוחד לא ישראל שאינה מדינה עשירה, כמו דרום אפריקה (שגם נפלה). ישראל באיום מתמיד, שזקוקה לטילים של כיפת ברזל מארה״ב, לצוללות מגרמניה ולתמיכה של כלל אירופה. אכלנו אותה
התמכרת קשות לערוצי...
עוזי ע | 08-08-2025 19:45
התמכרת קשות לערוצי התבהלה והחשכה. ישראל תהפוך לספרטה, אם צריך. הנאצים, שילכו לאלף עזאזל.
תרגיע תבהלון. ...
פאטוץ' | 08-08-2025 17:09
תרגיע תבהלון. חודש חודשיים והאמברגו הזה מתפוגג. כל מערכת היום מכילה את המיחשוב הישראלי. בלתי אפשרי בלעדינו. שנית אין משהו שאנחנו לא יכולים לייצר בעצמינו.
7
מצטיין. הדרך לעצמאות...
עוזי ע | 08-08-2025 19:44
מצטיין. הדרך לעצמאות בלתי תלויה פתוחה. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עזרה מהנאצים כאלה.
8
לנתק את היחסים...
רמי | 08-08-2025 21:23
לנתק את היחסים עם החברה שבוגדת.