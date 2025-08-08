גרמניה מטילה אמברגו נשק על ישראל על רקע תכנית כיבוש עזה - סרוגים

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ (צילום: photocosmos1\שאטרסטוק)

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, פרסם היום (שישי) הודעה רשמית בעקבות החלטת הקבינט הישראלי לאשר כיבוש של העיר עזה. בהודעתו, הודיע כי ממשלתו לא תאשר העברת ציוד צבאי לישראל שיכול לשמש ברצועת עזה "עד להודעה חדשה".

מרץ הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה מפני טרור חמאס וכי שחרור בני הערובה ומשא ומתן להפסקת אש עומדים בראש סדר העדיפויות. עם זאת, ציין כי "הפעולה הצבאית החריפה ברצועת עזה מקשה על ממשלת גרמניה לראות כיצד יושגו מטרות אלה".

במסגרת ההודעה, הקנצלר הכריז על אמברגו נשק הכולל "כל ציוד צבאי שניתן להשתמש בו ברצועת עזה", כאשר חלק ניכר מהייצוא הצבאי מגרמניה לישראל כולל פגזי טנקים של חברת ריינמטאל.

כמו כן, קרא מרץ לישראל לאפשר גישה רחבה למשלוחי סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית ברצועה, לרבות משלוחים מארגוני האו"ם ומוסדות לא ממשלתיים, ולהמשיך ולשפר את המצב ההומניטרי בעזה.

בנוסף, דרשה ממשלת גרמניה כי ישראל תימנע מצעדים נוספים לקראת סיפוח הגדה המערבית.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הצטרף לגינויים, וטען כי ההחלטה על כיבוש עזה "תגרום להסלמה", וקרא לישראל "לשקול אותה מחדש". לדבריו, "ההחלטה לא תסייע לסיום הסכסוך או לשחרור החטופים, אלא תוביל לשפיכות דמים נוספת".

שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הביעה גם היא התנגדות להחלטת הקבינט וקראה לישראל להימנע מכיבוש, שכן לדבריה "רק יחמיר את הקטסטרופה ההומניטרית בעזה". היא הדגישה כי "עקירה כפויה היא הפרה של החוק הבינלאומי", וקראה להפסקת אש, שחרור החטופים והכנסת סיוע הומניטרי לרצועה. וונג הוסיפה כי פתרון שתי המדינות הוא הנתיב היחיד להשגת שלום יציב.

בסוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", גורם רשמי בטורקיה גינה את החלטת ישראל להרחיב את הפעילות הצבאית בעזה, וכינה אותה "שלב חדש ברצח העם שמבוצע על ידי ישראל".