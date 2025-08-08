הרמטכ"ל זמיר התנגד לכיבוש עזה והציע חלופה - סרוגים

הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: דובר צה"ל)

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר במהלך הלילה (שישי) את התוכנית לכיבוש העיר עזה, למרות התנגדות מערכת הביטחון והרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, שנכח בדיון והציג חלופה משמעותית.

הרמטכ"ל הציג בפני חברי הקבינט תוכנית חלופית שהציעה כיתור נוסף של רצועת עזה, במטרה להימנע מכיבוש מלא. תוכנית זו הציעה להקטין את הצורך בגיוס מילואים נרחב ולהפחית סיכונים משמעותיים, ביניהם סכנת חיים לחטופים, שחיקה בקרב משרתי המילואים ופגיעה בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל. עם זאת, רוב שרי הקבינט דחו את החלופה וטענו כי היא לא תוביל להכרעת חמאס ולא תשיב את החטופים, ולכן אישרו את התוכנית המקורית לכיבוש מלא.

במהלך הדיון התפתחו חילוקי דעות חריפים בין הרמטכ"ל לבין השרים. השר זאב אלקין טען כי הצעת צה"ל מזכירה בפועל את פעולות הביטחון ביהודה ושומרון, ואילו הרמטכ"ל השיב כי אין תשתיות אזרחיות מספקות ברצועה וכי יהיה צורך להקים בתי חולים במרחב. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוסיף כי אין צורך לספק לעזתים בתי חולים ובתים מפוארים, דבר שגרם לתגובה חריפה מהרמטכ"ל, שקרא להסיר את החזרת החטופים מהמטרות הלוחמתיות.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, במסגרת התוכנית שאושרה ייערך צה"ל להשתלטות על העיר עזה, תוך מתן סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה. הקבינט אימץ חמישה עקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת החטופים החיים והחללים, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית.

הסיכום המסתמן הוא כי הפעילות הצבאית תחל באופן הדרגתי: תחילה יוקרא לתושבי עזה לנוע דרומה, לאחר מכן יחל כיתור העיר עזה, ויופעלו פעולות פשיטה בתוך העיר. המטרה היא לפנות את התושבים לכיוון מחנות מרכזיים ואזורים נוספים עד לתאריך הסמלי 7 באוקטובר 2025, אז יוטל מצור על העיר וכוחות צה"ל יתמרנו בה.

במהלך הדיון, יו"ר ש"ס אריה דרעי הזהיר כי המלחמה עלולה להפוך לנזק מדיני מתמשך וכי החטופים בסכנה, וקרא להקשיב לעמדת הצבא.

