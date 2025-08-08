הרמטכ"ל זמיר התנגד לכיבוש עזה והציע חלופה - סרוגים
הרמטכ"ל אלוף אייל זמיר הציג בפני הקבינט המדיני-ביטחוני חלופה לתוכנית כיבוש רצועת עזה הכוללת כיתור הרצועה ללא כיבוש מלא, אך שרי הקבינט דחו את הצעתו ואישרו את התוכנית המקורית למרות הסיכונים שהזהיר מפניהם

  הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: דובר צה"ל)

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר במהלך הלילה (שישי) את התוכנית לכיבוש העיר עזה, למרות התנגדות מערכת הביטחון והרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, שנכח בדיון והציג חלופה משמעותית.

הרמטכ"ל הציג בפני חברי הקבינט תוכנית חלופית שהציעה כיתור נוסף של רצועת עזה, במטרה להימנע מכיבוש מלא. תוכנית זו הציעה להקטין את הצורך בגיוס מילואים נרחב ולהפחית סיכונים משמעותיים, ביניהם סכנת חיים לחטופים, שחיקה בקרב משרתי המילואים ופגיעה בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל. עם זאת, רוב שרי הקבינט דחו את החלופה וטענו כי היא לא תוביל להכרעת חמאס ולא תשיב את החטופים, ולכן אישרו את התוכנית המקורית לכיבוש מלא.

במהלך הדיון התפתחו חילוקי דעות חריפים בין הרמטכ"ל לבין השרים. השר זאב אלקין טען כי הצעת צה"ל מזכירה בפועל את פעולות הביטחון ביהודה ושומרון, ואילו הרמטכ"ל השיב כי אין תשתיות אזרחיות מספקות ברצועה וכי יהיה צורך להקים בתי חולים במרחב. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוסיף כי אין צורך לספק לעזתים בתי חולים ובתים מפוארים, דבר שגרם לתגובה חריפה מהרמטכ"ל, שקרא להסיר את החזרת החטופים מהמטרות הלוחמתיות.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, במסגרת התוכנית שאושרה ייערך צה"ל להשתלטות על העיר עזה, תוך מתן סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה. הקבינט אימץ חמישה עקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת החטופים החיים והחללים, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית.

הסיכום המסתמן הוא כי הפעילות הצבאית תחל באופן הדרגתי: תחילה יוקרא לתושבי עזה לנוע דרומה, לאחר מכן יחל כיתור העיר עזה, ויופעלו פעולות פשיטה בתוך העיר. המטרה היא לפנות את התושבים לכיוון מחנות מרכזיים ואזורים נוספים עד לתאריך הסמלי 7 באוקטובר 2025, אז יוטל מצור על העיר וכוחות צה"ל יתמרנו בה.

במהלך הדיון, יו"ר ש"ס אריה דרעי הזהיר כי המלחמה עלולה להפוך לנזק מדיני מתמשך וכי החטופים בסכנה, וקרא להקשיב לעמדת הצבא.

כזכור, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את התוכנית לכיבוש רצועת עזה למרות התנגדויות מערכת הביטחון והרמטכ"ל.

זמיר ממשיך דרכו...
מגיב | 08-08-2025 13:15
זמיר ממשיך דרכו של הרצי הכושל תימרן עד כה את הממשלה למהלכי סרק בעזה מתוך כוונה למשוך זמן ולהגיע למצב שבו חמאס יישאר בשלטון ויבטיח פרנסה למפקדים בכירים בוגרי וקסנר ⁷. לא פטריוטי בעלילּ.
רציתם קוסם ......
הגענו למצב שאפילו גרמניה מטילה על ישראל אמברגו נשק ... הצטרפה לקנדה , צרפת , בריטניה... ובטוח עשתה זאת בתיאום עם המימשל האמריקאי ... נתניהו לוקח את המדינה מטירוף לטירוף , מאסון לאסון , מהלוויה להלוויה , והופך את ילדינו לפושעי מלחמה ... | 08-08-2025 13:51
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם את החטופים ... תקבלו אותם בשקיות שחורות (מי שימצא) ... ותזכורת לכל החסידים השוטים , דברי נתניהו לאולמרט : "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל" וזה על מלחמה מוצלחת , שנמשכה 3 שבועות עם 170 חללים ועלות של 10 מיליארד ש"ח אז מה צריך להגיד לראש ממשלה שאחראי על מלחמה שנמשכת 700 יום , עם 2,000 חללים , 20,000 פצועים , 10,000 הלומי קרב , אלפי קטועי גפיים , עשרות אלפי אזרחים חסרי דיור , וחובות של 350 מיליארד ....
אבל אתה בצד של העזתים
חיים | 08-08-2025 15:23
אז מה אתה רוצה מאיתנו ? תייעץ לעזתים
כיתור? יאני, משהו שונה ממה שקיים עכשיו?
שוקי26 | 08-08-2025 17:13
למי איכפת דם...
איכפת | 08-08-2025 20:33
למי איכפת דם הממשלה מה מציע הרמטכל האיש שאינו מבין כלום בלחימה בטקטיקה הם הממשלה שתשעים ותשע אחוז מהם לא שירתו ומאה אחוז מהם לא מבינים כלום ולא רק בעיניינים צבאיים כי נראית המדינה. של היום הם מחליטים הם מחליטים לא להקשיב לעיצה של מומחה כי הם המומחים לכלום יודעים טוב מכולם להפיל את כולנו בפח