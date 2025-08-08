נציב זכויות האדם של האו"ם: כיבוש עזה יגרום עוול וסבל נוסף - סרוגים

צילום:שאטרסטוק

נציב זכויות האדם של האו"ם, פולקר טורק, הצטרף למתנגדים רבים לתוכנית הישראלית להשתלטות וכיבוש מלאים של רצועת עזה, וקרא להפסקה מיידית של הלחימה. לדבריו, "התוכנית הישראלית להשתלטות וכיבוש מלאים של רצועת עזה תגרום למוות וסבל נוסף".

תגובות חריפות לתוכנית התקבלו גם בישראל, באופוזיציה ובקרב משפחות החטופים. יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, כינה את החלטת הקבינט "אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים". שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, הביע ביקורת חריפה וטען כי "החלטות של חיים ומוות מתקבלות בניגוד לשיקולי הביטחון ומטרות המלחמה".

מטה משפחות החטופים גינה את החלטת הקבינט במילים קשות: "ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים – וגזר דין היעלמות על החטופים החללים".

גם בעולם נשמעו קולות מתנגדים. ראש ממשלת בריטניה הזהיר כי הפעולה לא תקדם את סיום המלחמה או תסייע לשחרור החטופים, אלא תגרום לשפיכות דמים נוספת.

במצרים הביעו דאגה עמוקה מהתוכנית הישראלית, והזהירו את ארצות הברית כי המהלך עלול להוביל למותם של החטופים הישראלים. נשיא מצרים אף ביקש לקיים שיחה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לנושא.

הביקורת מגיעה גם על רקע התנגדות מערכת הביטחון והרמטכ"ל אייל זמיר, שהביעו הסתייגויות משמעותיות מתוכנית הכיבוש המלא.