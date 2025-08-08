צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור ברצועת עזה במבצע נרחב - סרוגים

צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור ברצועת עזה במבצע נרחב
כוחות צה"ל פועלים ברחבי רצועת עזה, משמידים מתחמי שיגור, תשתיות מחבלים ופועלים לאיתור איומים תחת הכוונת אמ"ן ושב"כ
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה.
כוחות אוגדה 162 פעלו בצפון הרצועה, כשיחידת רוכב שמיים וצוות חטיבה 401 תקפו והשמידו מתחם שיגור רקטות שממנו שוגרה רקטה לעבר ניר עם. בתום הפעילות זוהו פיצוצים המעידים על רקטות מוכנות לשיגור.
כוחות אוגדה 36 פעלו במרחב חאן יונס, והשמידו תשתית תת-קרקעית וחוליות מחבלים שמהוות איום ישיר.
חטיבת האש 282 פגעה במחסן אמצעי לחימה ושטח כינוס למחבלי חמאס.
כוחות אוגדה 99 פועלים בצפון הרצועה לאיתור והשמדת תשתיות טרור, ומחטיבת האש 990 דווח על תקיפת מבנים שאיימו על הכוחות במרחבים שג'אעיה וזיתון.
בדרום הרצועה, אוגדת עזה (143) השמידה מספר תשתיות טרור ואיתרה פירים חדשים