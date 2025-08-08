דן אילוז: "מעצרים לא יחזקו את צה"ל – אלא יפגעו בו" - סרוגים

דן אילוז | צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד פרסם פוסט תקיף ברשת X, שבו טען כי "מעצרים של בחורי ישיבה לא יחזקו את צה"ל – הם רק ירחיקו את החרדים משירות צבאי ומשילוב אמיתי בחברה".

לדבריו, האחריות למעצרי לומדי התורה מוטלת על ההנהגה החרדית: "צריך לומר בבירור – כל עוד ההנהגה החרדית הבכירה לא מצהירה בפשטות שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס – האחריות למעצרים עליה".

אילוז טוען כי רוב הציבור הישראלי מוכן לפשרה הוגנת: מי שלומד באמת – ימשיך ללמוד, ומי שלא – יתגייס. "לא כי יש סתירה בין תורה לצבא, אלא כי זו פשרה שמכבדת את הציבור החרדי וגם נותנת מענה למצוקת כוח האדם בצה"ל".

עוד באותו נושא הרב לנדו: "היהדות החרדית תתגייס למאבק שלא היה כמותו



אלא שלדבריו, ההנהגה החרדית דוחה את הפשרה ואף נלחמת בה: "היא מתעקשת שגם מי שלא לומד – לא יתגייס". אילוז ציין גם את יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ואמר כי אפילו הוא "סירב לומר זאת – אפילו בראיון מחבק עם ינון מגל".

הוא האשים את ההנהגה החרדית בכך שהיא "מקריבה את לומדי התורה", כדי לאפשר למי שלא לומד להתחמק משירות. לדבריו, "כך הם מובילים למעצרים, וכך כולם מפסידים: לצה"ל חסרים חיילים, ללוחמים אין חילוף, ולומדי התורה הופכים למפרי חוק".

"אנחנו לא צריכים אסירים – אנחנו צריכים חיילים", כתב אילוז, והוסיף כי הוא מקדם מודל פשוט והוגן: ההטבות יינתנו רק למי שמשרת – ובכל המגזרים.

את דבריו סיכם כך: "המעצרים לא יבנו את הצבא. אבל האחריות להם – על ההנהגה החרדית, שבוחרת לטשטש את ההבדל בין לומדי תורה אמיתיים לבין מי שבורח מהחובה לשרת".