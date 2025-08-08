דן אילוז: "מעצרים לא יחזקו את צה"ל – אלא יפגעו בו" - סרוגים
דן אילוז: "מעצרים לא יחזקו את צה"ל – אלא יפגעו בו"

בפוסט תקיף שפרסם ברשת X, חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מאשים את ההנהגה החרדית באחריות למעצרים של בחורי ישיבה, וטוען שהדרך לפתרון היא בפשרה צודקת שמכבדת גם את התורה וגם את צורכי צה"ל

08.08.25 11:42  י״ד באב תשפ״ה
דן אילוז: "מעצרים לא יחזקו את צה"ל – אלא יפגעו בו"
  דן אילוז | צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד פרסם פוסט תקיף ברשת X, שבו טען כי "מעצרים של בחורי ישיבה לא יחזקו את צה"ל – הם רק ירחיקו את החרדים משירות צבאי ומשילוב אמיתי בחברה".

לדבריו, האחריות למעצרי לומדי התורה מוטלת על ההנהגה החרדית: "צריך לומר בבירור – כל עוד ההנהגה החרדית הבכירה לא מצהירה בפשטות שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס – האחריות למעצרים עליה".

אילוז טוען כי רוב הציבור הישראלי מוכן לפשרה הוגנת: מי שלומד באמת – ימשיך ללמוד, ומי שלא – יתגייס. "לא כי יש סתירה בין תורה לצבא, אלא כי זו פשרה שמכבדת את הציבור החרדי וגם נותנת מענה למצוקת כוח האדם בצה"ל".

אלא שלדבריו, ההנהגה החרדית דוחה את הפשרה ואף נלחמת בה: "היא מתעקשת שגם מי שלא לומד – לא יתגייס". אילוז ציין גם את יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ואמר כי אפילו הוא "סירב לומר זאת – אפילו בראיון מחבק עם ינון מגל".

הוא האשים את ההנהגה החרדית בכך שהיא "מקריבה את לומדי התורה", כדי לאפשר למי שלא לומד להתחמק משירות. לדבריו, "כך הם מובילים למעצרים, וכך כולם מפסידים: לצה"ל חסרים חיילים, ללוחמים אין חילוף, ולומדי התורה הופכים למפרי חוק".

"אנחנו לא צריכים אסירים – אנחנו צריכים חיילים", כתב אילוז, והוסיף כי הוא מקדם מודל פשוט והוגן: ההטבות יינתנו רק למי שמשרת – ובכל המגזרים.

את דבריו סיכם כך: "המעצרים לא יבנו את הצבא. אבל האחריות להם – על ההנהגה החרדית, שבוחרת לטשטש את ההבדל בין לומדי תורה אמיתיים לבין מי שבורח מהחובה לשרת".

3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
צודק זה יכול...
גל | 08-08-2025 11:45
צודק זה יכול לגרום שגם מה שקיים ויש התקדמות ילך אחורה.איך בחור שבא לחשמונאים מסוגל חראות איך עוצרים את אח שלו ?
2
יש פשרה אחלה...
יעקב גבע | 08-08-2025 11:58
יש פשרה אחלה חוק מספרים יפים .רק יש פוליטיקה מאוד חזקה בנושא.
3
כל העיסוק בגיוס...
Daniel Junior | 08-08-2025 13:18
כל העיסוק בגיוס חרדים הוא מניפולציה נבזית וגניבת דעת. הבעיות של כוח אדם בצה"ל הן בשל סגירת 6 אוגדות פעילות לצמיתות - ולא בשל "אי גיוס חרדים". הצבא הפרוגרסיבי שלנו סגר 6 אוגדות באופן כזה שהוא איננו יכול להתמודד עם יותר מחזית אחת במקביל - וגם בחזית האחת הוא כשל בענק! גיוס החרדים הוא מניפולציה, הסחת הדעת, והעמקת הפילוג והקרע בעם. תמונות הנופלים ברובן אינן של "היפסטרים" מתל אביב או "בני קיבוצים", אלא של "חובשי כיפות ופאות" המלוות אותנו מהיום הראשון ללחימה - ועדיין תצקצקו "משתמטים". כוחה של הנדסת תודעה.