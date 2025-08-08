חשש לחייו: חיפושים אחר נעדר בים המלח - סרוגים

חשש לחייו: חיפושים אחר נעדר בים המלח
מתנדבי יחל״צ מגילות הוקפצו בלילה לאיתור נעדר פלסטיני, כשנאמר כי קיים חשש לחייו. החיפושים התבצעו בשיתוף עם הרשות הפלסטינית, אך בשלב זה הנעדר טרם אותר
(צילום: יחלצ מגילות)
אירועים חריגים בים המלח: מתנדבי יחל״צ מגילות הוקפצו אתמול בלילה (בין חמישי לשישי) לאיתור נעדר פלסטיני, כשנאמר כי קיים חשש לחייו. לפי הודעת המשטרה, הנעדר נראה לאחרונה באזור בית הערבה צומת לידו.
לפי הודעת המשטרה, במסגרת החיפושים הוקפצו גם צוותי רחפנים, והפעילות התבצעה בשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית. נכון להבוקר (שישי) בשעה 10:00, נאמר כי הנעדר טרם אותר.
במקביל, נבדקו אתמול בלילה אירוע טביעה בחוף קליה, ורכב שנתקע במחסום מצוקי דרגות. בסופו של דבר, הוכרז על חזרה לשגרה ללא נפגעים באירועים.