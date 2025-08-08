בעולם הגיבו להחלטת הקבינט: "טעות שתביא לעוד שפיכות דמים" - סרוגים

בעולם הגיבו להחלטת הקבינט: "טעות שתביא לעוד שפיכות דמים"
בעולם גינו את החלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה, בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. ראש ממשלת בריטניה: "הפעולה הזו לא תקדם את סיום המלחמה הזו או תעזור לשחרר את החטופים. היא רק תביא לעוד שפיכות דמים"
ברחבי העולם גינו הבוקר (שישי) את ההחלטה של הקבינט המדיני ביטחוני לכבוש את העיר עזה, כשבדבריהם הזהירו כי מדובר במהלך שיוביל למקרי מוות רבים והחרפת המשבר ההומניטרי ברצועה.
"ההחלטה של ממשלת ישראל להרחיב עוד את המלחמה בעזה היא טעות, ובריטניה דוחקת בישראל לחשוב על זה שוב ולשקול זאת מחדש במהירות" אמר ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. "הפעולה הזו לא תקדם את סיום המלחמה הזו או תעזור לשחרר את החטופים. היא רק תביא לעוד שפיכות דמים".
במקביל, במשרד החוץ האוסטרלי קראו גם כן לישראל להימנע מכיבוש רצועת עזה. "אוסטרליה קוראת לישראל שלא לצעוד בדרך הזו, שרק תחריף את האסון ההומניטרי בעזה" אמרה שרת החוץ האוסטרלית פני וונג. "עקירה כפויה וקבועה של אוכלוסייה היא הפרה של החוק הבינלאומי. אנחנו קוראים שוב להפסקת אש ולאספקת סיוע ללא הפרעה, ודורשים מחמאס לשחרר את החטופים".
וונג הוסיפה וטענה כי "פתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה להבטיח שלום בר-קיימא – מדינה פלסטינית ומדינת ישראל, החיות זו לצד זו בשלום ובביטחון בגבולות המוכרים בינלאומית".