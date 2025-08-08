משפחות החטופים זועמות: "גזר דין מוות והיעלמות" - סרוגים
משפחות החטופים זועמות: "גזר דין מוות והיעלמות"

מטה משפחות החטופים הגיב בזעם להחלטת הקבינט על כיבוש הרצועה: "ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים - וגזר דין היעלמות על החטופים החללים"

חדשות סרוגים
08.08.25 10:15  י״ד באב תשפ״ה
משפחות החטופים זועמות: "גזר דין מוות והיעלמות"
  (צילום: ישראל הדרי\פלאש 90)

במטה משפחות החטופים הגיבו בזעם להחלטת הקבינט המדיני ביטחוני הלילה (שישי) לאשר את התכנית לכיבוש רצועת עזה. בדבריהם טענו כי מדובר במהלך שיביא למותם של החטופים החיים, וימנע את השבת גופות החללים החטופים למשפחותיהם.

"ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים – וגזר דין היעלמות על החטופים החללים" נמסר. "החלטת הקבינט לצאת למהלך של כיבוש הרצועה היא הכרזה רשמית על הפקרת החטופים, תוך התעלמות מוחלטת מהאזהרות החוזרות ונשנות של הדרג הצבאי ומהרצון הברור של רוב הציבור בישראל. מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שפעלה בנחישות כה רבה נגד האינטרס הלאומי".

לדברי המשפחות, "הקבינט המדיני ביטחוני בחר הלילה במצעד איוולת נוסף, על גבם של החטופים, הלוחמים, והחברה הישראלית כולה. זהו מהלך של הולכת שולל ושל הפקרה מוסרית וביטחונית שאין לה מחילה".

"הממשלה הזו – שבתקופתה התרחש האסון הכבד ביותר לעם היהודי מאז השואה – קידמה ביוזמתה הלילה אסון נוסף. היא היא מובילה אותנו לאסון קולוסאלי לחטופים והלוחמים" סיכמו. "אבל זה עדיין לא מאוחר מדי. עם ישראל יכול, ועם ישראל צריך – לעצור את המהלך המסוכן הזה. הדרך היחידה להחזיר את החטופים – היא באמצעות עסקה כוללת. לא עוד מלחמה עקרה. לא עוד הפקרה ביודעין. לא נעמוד מנגד. דורשים עסקה כוללת עכשיו!".

הקבינט המדיני בטחוני
משפחות החטופים
עסקת חטופים
רצועת עזה
7 תגובות - 6 דיונים מיין לפי
1
זו ממשלה מופקרת...
משה | 08-08-2025 10:32
זו ממשלה מופקרת עם ראש ממשלה שלא מבין מה זו תפיסה בטחונית פועל ממניעים פוליטיים בלבד מאחל לממשלה רק רע ושימי הממשלה הסתיימו במהרה
2
שימו לב שלאף...
גדליה | 08-08-2025 10:54
שימו לב שלאף אחד ממקבלי ההחלטה האומללה הזאת אין בן משפחה שמשרת בעזה , מילואים וכו, אנשים ניבזים שיזכרו לדיראון עולם !
מאיפה אתה יודע את ההסתה הזאת ?
בן אברהם | 08-08-2025 12:45
לי ידוע הפוך
3
לשלוח חדשות ...
טלי | 08-08-2025 11:46
לשלוח חדשות
4
אז עדיף 1200 הרוגים ?
בן אברהם | 08-08-2025 12:44
זאת החלטה של ממשלה אחראית ולא פופוליסטית. כולנו זוכרים את כל התעמולה על גלעד שליט - "אנחנו נדע לטפל במחבלים" לא נחזור על הטעות
5
אני מאמינה לעינב צנגאוקר ולא לראש ממשלת ישראל
שרה | 08-08-2025 12:55
מדבריה של עינב צנגאוקר ניתן להבין כי ראש ממשלת ישראל הבטיח לה, לפני כחודש, בביקורו בניר עוז, כשלביקור התלוותה גם אשת ראש הממשלה, כי בימים הקרובים ישוחרר בנה, מתן, החטוף בעזה. עכשיו טוענת עינב צנגאוקר כי ראש ממשלת ישראל הביט לה בעיניים ושיקר. אני מאמינה לה (ולא לראש הממשלה, אם ראש הממשלה יכחיש את הדברים בתקשורת).
6
לא איכפת לי...
ישראלוב ישראל | 08-08-2025 13:44
לא איכפת לי מהחטופים איכפת לי מהליילים שנהרגים וניפצעים בגלל שניךחמים בזהירות ולא בכל העוצמה בגלל החטופים. דבר נוסף בגלל החטופים שהלכו לבלות עירומים ושיכורים שוחררו מחבלים רוצחים לצערנו .