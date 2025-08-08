משפחות החטופים זועמות: "גזר דין מוות והיעלמות" - סרוגים

(צילום: ישראל הדרי\פלאש 90)

במטה משפחות החטופים הגיבו בזעם להחלטת הקבינט המדיני ביטחוני הלילה (שישי) לאשר את התכנית לכיבוש רצועת עזה. בדבריהם טענו כי מדובר במהלך שיביא למותם של החטופים החיים, וימנע את השבת גופות החללים החטופים למשפחותיהם.

"ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים – וגזר דין היעלמות על החטופים החללים" נמסר. "החלטת הקבינט לצאת למהלך של כיבוש הרצועה היא הכרזה רשמית על הפקרת החטופים, תוך התעלמות מוחלטת מהאזהרות החוזרות ונשנות של הדרג הצבאי ומהרצון הברור של רוב הציבור בישראל. מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שפעלה בנחישות כה רבה נגד האינטרס הלאומי".

לדברי המשפחות, "הקבינט המדיני ביטחוני בחר הלילה במצעד איוולת נוסף, על גבם של החטופים, הלוחמים, והחברה הישראלית כולה. זהו מהלך של הולכת שולל ושל הפקרה מוסרית וביטחונית שאין לה מחילה".

"הממשלה הזו – שבתקופתה התרחש האסון הכבד ביותר לעם היהודי מאז השואה – קידמה ביוזמתה הלילה אסון נוסף. היא היא מובילה אותנו לאסון קולוסאלי לחטופים והלוחמים" סיכמו. "אבל זה עדיין לא מאוחר מדי. עם ישראל יכול, ועם ישראל צריך – לעצור את המהלך המסוכן הזה. הדרך היחידה להחזיר את החטופים – היא באמצעות עסקה כוללת. לא עוד מלחמה עקרה. לא עוד הפקרה ביודעין. לא נעמוד מנגד. דורשים עסקה כוללת עכשיו!".