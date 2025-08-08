אחרי האזהרה החמורה: החוף הפופולרי בכנרת נפתח מחדש - סרוגים

צילום: אושרי בן דור, איגוד ערים כינרת

24 שעות אחרי שמשרד הבריאות הודיע על סגירתו, באיגוד ערים כנרת הודיעו הבוקר (שישי) כי חוף לבנון נפתח מחדש לרחצה. לדבריהם, "לאחר קבלת תוצאת דיגום תקינה בחוף – נפתח החוף לציבור".

ממשרד הבריאות נמסר כי "משרד הבריאות מעדכן על הסרת אזהרת הרחצה בחוף לבנון בכנרת, בעקבות קבלת תוצאות בקטריאליות תקינות. הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד".

צילום: אושרי בן דור, איגוד ערים כינרת

כאמור, אמש משרד הבריאות הודיע כי חוף לבנון בכנרת נסגר לרחצה בשל תוצאות מיקרוביאליות חריגות. חוף לבנון הוא אחד היעדים הפופולריים בחופשת בין הזמנים, ונוהרים אליו עשרות אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ.

"בעקבות קבלת תוצאת דיגום חריגה בחוף לבנון, ייסגר כעת החוף על פי הנחיית משרד הבריאות. היום יערך דיגום נוסף. יש לציין כי בשאר החופים בכינרת הבדיקות תקינות" נמסר מהאיגוד. עם זאת, הובהר כי "לחריגה בדיגום אין קשר לאצות האדומות המופיעות בכינרת כל קיץ בטמפ' גבוהות, ונעלמות כשהחום יורד. האצות אינן מסוכנות".