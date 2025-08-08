טראמפ צעק על נתניהו: "הרעב בעזה לא מזויף, קיבלתי הוכחות" - סרוגים
עימות דרמטי נרשם בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך שיחת טלפון שנערכה בין השניים, כשנתניהו טען כי אין רעב בעזה, ונענה בצעקות: "הרעב בעזה לא מזויף, קיבלתי הוכחות"

  טראמפ ונתניהו (צילום: אבי אוחיון, לע״מ)

שיא חדש במתיחות: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו בטלפון בשבוע שעבר על המשבר ההומניטרי ברצועת עזה, כשבמהלך השיחה טראמפ אפילו צעק על נתניהו. כך דווח הלילה (שישי) ברשת NBC האמריקנית.

לפי הדיווח, השיחה נערכה לבקשתו של נתניהו, אחרי שהוא טען בכנס כי "אין מדיניות של הרעבה בעזה, ואין רעב בעזה". עם זאת, יום לאחר מכן טראמפ סתר אותו וטען כי "ראיתי תמונות של ילדים בעזה שנראו רעבים מאד. יש רעב אמיתי שם, ואי אפשר לזייף זאת". בכיר אמריקני אמר כי נתניהו ביקש לשוחח עם טראמפ בטלפון אחרי ההתבטאות שלו, והשיחה אכן נערכה מספר שעות לאחר מכן.

לטענת הגורמים האמריקנים, נתניהו ניסה להסביר בשיחה שאין תופעה של רעב בעזה, ומדובר ב"המצאה של חמאס". בשלב מסויים טראמפ קטע את נתניהו והתחיל לצעוק עליו, כשהוא אמר כי הוא "לא רוצה לשמוע על כך. הרעב בעזה לא מזויף". עוד טען כי יועציו הציגו לו הוכחות לכך שהילדים ברצועת עזה סובלים מרעב.

1
גם אתם מפיצים...
רפאל | 08-08-2025 8:39
גם אתם מפיצים את מורך הלב של הקפלניסטים
2
גם אני רעב!!!
Yonatan | 08-08-2025 9:02
תנו לי סיוע הומניטרי!!!
3
למה אתם מפיצים את זה???
סיסו מהתברואה | 08-08-2025 9:07
יש כל כך הרבה פייק ניוז בתחום והאמריקאים מקבלים מאתנו דוחות רבים על כל מה שקורה ומאמינים לנו בכולם!! אז בנושא הזה לא???? בקיצר לא מאמין לאף מילה.
4
אין אפילו שם של הכתב...........
סיסו מהתברואה | 08-08-2025 9:35
אין אפילו שם של הכתב........... רק תראו כמה זה אמין.
5
אנא טראמפ,הושיע נא (מממשלת המוות)
גואטה | 08-08-2025 9:47
רק הגויים יצילו אותנו
6
לא צעק ולא...
יהלי | 08-08-2025 10:14
לא צעק ולא נעליים פרסום שקר..
7
n..
אני | 08-08-2025 10:49
מר טראמפ הנשיא...זה לא אמור לעניין אף אחד אם העזתיים רעבים כל עוד יש חטופים שלנו אצלם...שישחררו את כולם אח"כ נדבר על אם יש רעב אצל העזתים או אין רעב...כרגע מבחינתנו הם שותפים לחמאס ובעצם הם החמאס.. ב 7.10 הם רצו לקיבוצים חטפו ואנסו ועשו מה בא להם ולכן הם שותפים ומי שמרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים ולכן עם כל הכבוד לך אין לנו אפילו שמץ של רחמנות לוותר להם כל עוד יש חטופים שלנו אצלם!!! שבת שלום
8
מרי אזרחי.אני הייתי...
ביטון שמעון | 08-08-2025 11:43
מרי אזרחי.אני הייתי מרי עלך שהולך לפתוח מפלגה .אדם כמוך שמתיח על החיילים מקומו בעזה ולא בכנסת.אתה חלאה מתהלכת .מקומך הוא חיריא בתל אביב יזבל
9
ותודה ל"מר ליגה...
יובי המילואימניק | 08-08-2025 14:40
ותודה ל"מר ליגה אחרת" שמוביל אותנו לחורבן המוחלט
10
בזה הם מתמקדים,...
שירי מנתניה | 08-08-2025 20:12
בזה הם מתמקדים, במקום להסגיר את ראשי חמאס מקטאר ולדרוש מקטאר את שחרור חטופינו. בושה וחרפה... מנהיגים עאלק.