טראמפ צעק על נתניהו: "הרעב בעזה לא מזויף, קיבלתי הוכחות" - סרוגים

טראמפ ונתניהו (צילום: אבי אוחיון, לע״מ)

שיא חדש במתיחות: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו בטלפון בשבוע שעבר על המשבר ההומניטרי ברצועת עזה, כשבמהלך השיחה טראמפ אפילו צעק על נתניהו. כך דווח הלילה (שישי) ברשת NBC האמריקנית.

לפי הדיווח, השיחה נערכה לבקשתו של נתניהו, אחרי שהוא טען בכנס כי "אין מדיניות של הרעבה בעזה, ואין רעב בעזה". עם זאת, יום לאחר מכן טראמפ סתר אותו וטען כי "ראיתי תמונות של ילדים בעזה שנראו רעבים מאד. יש רעב אמיתי שם, ואי אפשר לזייף זאת". בכיר אמריקני אמר כי נתניהו ביקש לשוחח עם טראמפ בטלפון אחרי ההתבטאות שלו, והשיחה אכן נערכה מספר שעות לאחר מכן.

לטענת הגורמים האמריקנים, נתניהו ניסה להסביר בשיחה שאין תופעה של רעב בעזה, ומדובר ב"המצאה של חמאס". בשלב מסויים טראמפ קטע את נתניהו והתחיל לצעוק עליו, כשהוא אמר כי הוא "לא רוצה לשמוע על כך. הרעב בעזה לא מזויף". עוד טען כי יועציו הציגו לו הוכחות לכך שהילדים ברצועת עזה סובלים מרעב.