באופוזיציה זועמים על החלטת הקבינט: "יוביל לאסונות רבים" - סרוגים

במפלגות האופוזיציה זעמו הבוקר (שישי) על החלטת הקבינט המדיני ביטחוני לאשר את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לכבוש את כל רצועת עזה – בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר. בדבריהם אמרו כי הארכת המלחמה תפגע בישראל ותביא למותם של חיילים והרג חטופים.

"החלטת הקבינט הלילה היא אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים" אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "‏בניגוד מוחלט לדעת הצבא ודרגי הבטחון, בלי התחשבות בשחיקה ובהתשה של הכוחות הלוחמים, בן גביר וסמוטריץ' גררו את נתניהו למהלך שייקח חודשים ארוכים, יוביל למות החטופים, להרג חיילים רבים, יעלה עשרות מיליארדים למשלם המיסים הישראלי ויוביל להתרסקות מדינית. ‏זה בדיוק מה שרצה החמאס: שישראל תלכד בשטח בלי מטרה, בלי להגדיר את תמונת היום שאחרי, בכיבוש חסר תועלת שאיש אינו מבין לאן הוא מוביל".

גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי "ההחלטה שקיבל הקבינט, בניגוד לעמדתו המקצועית של הרמטכ״ל שהזהיר מפני הסכנות הרבות שמהלך כזה יביא, מוכיחה שהחלטות של חיים ומוות מתקבלות בניגוד לשיקולי הביטחון ומטרות המלחמה. ראש ממשלת השבעה באוקטובר שוב מקריב את ביטחון אזרחי ישראל בשביל הכיסא".

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, טען כי "החלטת הקבינט הלילה, בניגוד לדעת הרמטכ״ל, היא אסון לדורות. משמעותה – גזר דין מוות לחטופים ועוד משפחות שכולות. בנינו ונכדינו עוד יפטרלו בסמטאות עזה, אנחנו נשלם מאות מיליארדים לאורך שנים וכל זאת מטעמים של הישרדות פוליטית וחזיונות משיחיים. אנחנו חייבים להחריף את המאבק. הפלת הממשלה הזו תציל חיים".