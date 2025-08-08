באופוזיציה זועמים על החלטת הקבינט: "יוביל לאסונות רבים" - סרוגים
חדשות, חדשות פוליטי מדיני

באופוזיציה זועמים על החלטת הקבינט: "יוביל לאסונות רבים"

באופוזיציה הגיבו בזעם להחלטת הקבינט על כיבוש רצועת עזה, בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר. לפיד: "אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים". ליברמן: "החלטות של חיים ומוות מתקבלות בניגוד לשיקולי הביטחון ומטרות המלחמה"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים08.08.25 08:17  י״ד באב תשפ״ה
באופוזיציה זועמים על החלטת הקבינט: "יוביל לאסונות רבים"
  ראשי האופוזיציה (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

במפלגות האופוזיציה זעמו הבוקר (שישי) על החלטת הקבינט המדיני ביטחוני לאשר את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לכבוש את כל רצועת עזה – בניגוד לעמדת הרמטכ"ל אייל זמיר. בדבריהם אמרו כי הארכת המלחמה תפגע בישראל ותביא למותם של חיילים והרג חטופים.

"החלטת הקבינט הלילה היא אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים" אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "‏בניגוד מוחלט לדעת הצבא ודרגי הבטחון, בלי התחשבות בשחיקה ובהתשה של הכוחות הלוחמים, בן גביר וסמוטריץ' גררו את נתניהו למהלך שייקח חודשים ארוכים, יוביל למות החטופים, להרג חיילים רבים, יעלה עשרות מיליארדים למשלם המיסים הישראלי ויוביל להתרסקות מדינית. ‏זה בדיוק מה שרצה החמאס: שישראל תלכד בשטח בלי מטרה, בלי להגדיר את תמונת היום שאחרי, בכיבוש חסר תועלת שאיש אינו מבין לאן הוא מוביל".

עוד באותו נושא

העימות בין הרמטכ"ל לממשלה: הנשיא חיזק את זמיר


8

גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי "ההחלטה שקיבל הקבינט, בניגוד לעמדתו המקצועית של הרמטכ״ל שהזהיר מפני הסכנות הרבות שמהלך כזה יביא, מוכיחה שהחלטות של חיים ומוות מתקבלות בניגוד לשיקולי הביטחון ומטרות המלחמה. ראש ממשלת השבעה באוקטובר שוב מקריב את ביטחון אזרחי ישראל בשביל הכיסא".

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, טען כי "החלטת הקבינט הלילה, בניגוד לדעת הרמטכ״ל, היא אסון לדורות. משמעותה – גזר דין מוות לחטופים ועוד משפחות שכולות. בנינו ונכדינו עוד יפטרלו בסמטאות עזה, אנחנו נשלם מאות מיליארדים לאורך שנים וכל זאת מטעמים של הישרדות פוליטית וחזיונות משיחיים. אנחנו חייבים להחריף את המאבק. הפלת הממשלה הזו תציל חיים".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אביגדור ליברמן
יאיר גולן
יאיר לפיד
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
18 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
אני הראשון להגיב?...
איתן עמיאל | 08-08-2025 8:21
אני הראשון להגיב? אולי כי שאר הקוראים מיואשים ביודעם כי כיבוש עזה אינו פעמי משיח אלא תוספת לגיהינום שמעבירה אותנו ממשלת החורבן?!
אוכלי המוות התמכרו להודעות 'הותר לפרסום'
גואטה | 08-08-2025 8:50
לא יכולים בלי זה.
2
כיבוש עזה. מתי...
תמר שביט | 08-08-2025 8:22
כיבוש עזה. מתי תהיה כבר הפיכה צבאית?
כבר היתה בזמן...
אאט | 08-08-2025 17:04
כבר היתה בזמן הרצי שלא פעל נגד נבצרות וממשיכה היום. תזהרו שלא תהיה הפיכה אחרת בתוך הצבא ששבעים אחוז מהחיילים ימין ובאמצעות אפרטהייד לא מקודמי כל קצין בכיר שהביע עמדה ימנית לא מקודם ומשוחרר מצהל. שהחיילים לא יזרקו אותם לאשפה
3
Хочешь играть в...
| 08-08-2025 8:29
Хочешь играть в Лаки Джет? Выбирай 1WIN или Lucky Star — надежные казино с быстрым выводом.
4
הצבאמניצחנו בכל קרב....
את החמאס ניצחנו כבר לפני שנה. עכשיו נשאר רק להקריב לשוא חיילים למשיכת הזמן של ממשלת נתניהו | 08-08-2025 8:34
הצבאמניצחנו בכל קרב. השמדנו את צבא חמאס את כל המפקדים 3 פעמים, את כל הציוד האמלח, הדרכים הכלים. ביבי הופך את נצחון החיילים לכשלון מדיני הולך ומתגבר בכל העולם. אין מה לחזור להסתובב לתוך ההריסות המילכודים זירות המטענים בשביל להעמיק לטרור עוד נצחונות, ולהיות אחראיים על שני מייליון עזתים. מגורים מזון תברואה שיטור טרור... בשביל מה הילדים שלנו צריכים גם את זה עכשיו...ואת המחירים המאמירים, בדם בכלכלה בניתוק מהעולם כולנו נשלם
5
נתניהו מוכן להקריב...
יש טעות בכותרת ... הקבינט הזה כבר הוביל אותנו לשפל המדרגה , ישראל שנואה בכל מקום בעולם , הם רואים את מה שלא מראים פה ... איך באמת נראה הרעב , ההרס , המוות שמציץ מכל פינה בעזה , את 30,000 ההרוגים שהם ילדים , נשים , וזקנים ועד שמתו נאלצו לנדוד רעבים ממקום למקום ... להרבה יותר מדי אנשים , ישראל מזכירה את גרמניה הנאצית , והרעיונות ההזויים של טרנספר מרצון , חזרה להתיישבות , ומלחמה שנמשכת עד אינסוף לא עוזרים לחשוב אחרת ... לממשלה הזו אין תוכנית , אין אסטרטגיה , אין מטרות , מלבד "נקמה" שהיא מזון להמונים , והצמדות לכסא ולקופת המדינה , כי מה שחשוב זה כבוד , כח וכסף ... | 08-08-2025 9:26
נתניהו מוכן להקריב אלפים כדי להחזיק עוד יום על הכסא ... ובזמן שאנחנו מתים בעזה , הוא דואג לסדר את ילדיו עם דירות בבריטניה וארה"ב... יש לנו ראש ממשלה שיותר דומה לסנדק של ארגון פשע... הוא מוקף באוסף חברי הקואלציה שיותר ויותר נראים כמו חבורת "החיילים" שלו או "הקופים" שלו ... זה לאן שהגיע המדינה בראשות נתניהו ... רקבון שהביא את המדינה לאסון הגדול ביותר בתולדותיה, למשבר כלכלי שהטפשים עוד לא קולטים , לשסע חברתי שלא היה כמוהו, לבידוד בינלאומי מוחלט , ישראלים נרדפים בכל חור בעולם , ופה הפשיעה משתוללת , שיא ברציחות, שיא בגניבות, שיא בפרוטקשן, שיא בפשיעה חקלאית , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בגבית דמי חסות , אין בטחון פנים , אין חינוך , אין סעד , אין בריאות , הלומי קרב מתאבדים ולאף אחד לא אכפת , חיילים מתאבדים וזה לא מזיז , עסקים מתמוטטים, חברות פושטות רגל , וכל זה לא כולל את אלפי החללים ועשרות אלפי הפצועים, ומאות אלפי חסרי הדיור ... מי האדיוט שרוצה כזה ראש ממשלה ?
ממש רחמנות .מצידי...
אאט | 08-08-2025 17:01
ממש רחמנות .מצידי שימותו שם כולם ילדים נשים זקנים וכל שאר חפים מפשע. ואגב יש הרבה יותר אדיוטים שרוצים את ביבי מאשר האדיוטים שמנהיגים אתכם והנבערים שבוחרים בהם. מה זה שמאל? קומץ אליטות בעלי הון שאחראים על הפקעות המחירים בכל דבר אלה הקרטלים שלהם רוכבים על גלי להטבים ואדיוטים נבערים כמוך. אני מוכן לאי כיבוש הרצועה כל עוד יכניסו את היועמשית שבתאי הרצי בר ושופטי העליון למאסרי עולם וכל המערכות יטוהרו ממכם
6
ה..
אני | 08-08-2025 9:40
התרגלתם למצב שבו בית המשפט או הרמטכל או גורמים אחרים שהם לא ממשלת ישראל יחליטו מה יהיה....כולם כפופים לממשלה ואם לא יכבשו את עזה זה רק עניין של זמן שהם יעשו עוד פעם 7.10...מעבר לזה תתחילו להפנים שארץ ישראל בסוף תהיה שלמה עד נהר פרת..תרצו או לא תרצו זה מה שיהיה כי מי שקבע את זה זה בורא עולם שגם נתן לכם בהשאלה את המנוע שמניע את הגוף שלכם שזה הנשמה....
כי חיסלנו את...
7 לאוקטובר לא יקרה יותר בחמישים השנה הבאות | 08-08-2025 11:12
כי חיסלנו את צבא החמאס כולו על המפקדים שרשרת הפיקוד הגדודים הציוד האאספקה הכל. נשאר להם רק טרור לא צבא וביבי עדיין דואג לצרכיהם. אבל שבעה באוקטובר לא יקרה כי עם ישראל לא יאפשר שייבחר פה ראד ממשלה שרוצה חמאס חזק שיגדל את האוייב משך שנים. שיעביר לחמאס מיליוני דולרים כל חודש לבניית הטרור. עם ישראל לא ייתן לזה לקרות שוב. גם מפלגות שדגלו בחמאס חזק טוב לישראל כמו סמוטריץ לא ייבחרו יותר. עם ישראל יסלק אותם. גם השחצנות ירדה ומעתה צהל לא יזלזל באף אוייב אפילו שהממשלה רוצה ביקרו. אולי בעוד 50 שוב נשכח שוב נשתחצן ושוב נבחר בבוגד כמו נתניהו השקרן לממשלה.
7
אופוזיציה ורמטכל
אבימלך | 08-08-2025 10:08
אופוזיציה מחליאה ורמטכל שאיננו יודע את מקומו. ממתי יש לרמטכל רשות לדבר ולהתראיין בניגוד לעמדת השר הממונה והממשלה הממונה. הגיע העת שהכנסת תחוקק והממשלה תמשול לבטל בחוק יסוד את המוסד הרקוב הפוליטי במאה אחוז שנקרא בית משפט עליון ובגצ. לשלוח את היוה"מ וכל לשכתה כל צמרת פרקליחטות המדינה, למעצר מינהלי בבידוד מלא עד לאחר חקירות שבכ ממצות - לאחר החלפת צמרת השבכ. שליחת כל אלופי המטכל הרופסים והעמדה לדין של הרמטכלים שהביאו לסגירת אוגדות שריון ופגיעה אנושה ביכולת המלחמה הקרקעית שלצ צהל. קדימה למשול ולשלוט הגיע עעת למהפכה שלטונית דמוקרטית מול העריצות הדיקטטורית הקיימת במדינה שלטון הפקידים והממיסד הפוליטי השולט במשרדי הממשלה והצבא וכוחות הבטחון
זה לא מספיק...
אאט | 08-08-2025 16:43
זה לא מספיק צריך להכריז על זה כנסיון הפיכה ע'י היועמשית העליון שבתאי הרצי וצריך להכניס אותם לכלא לשארית ימיהם. להמציא עבור המהפכנים עונש חדש מאסר עולם עם עבודת פרך
אהבל ...
המלך העירום מממן הנוחבות מפקיר החיילים הוא הבוגד | 08-08-2025 11:13
אהבל
8
מבט על הליצנים...
מיכל | 08-08-2025 11:12
מבט על הליצנים המברברים עמם לדעת, אוכלי חינם, פרזיטים. אם היו רוצים לתרום למדינה, היו מצטרפים לממשלה במקום החרדים המשתמטים. חולרות, חאחאלרות
9
לרמטכל ושאר האלופים...
אאט | 08-08-2025 16:41
לרמטכל ושאר האלופים שהם אנשי שמאל במדים אין דעה מקצועית יש דעה פוליטית שהיא דעתם המקצועית בדיוק כמו יועמשית ושופטי עליון. להזכירכם מיטב המוחות של השמאל היו ועדיין מנותקים מהמציאות.
10
אופזיציה עלובה ....
מוטי | 08-08-2025 19:40
אופזיציה עלובה .