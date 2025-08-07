כאוס בביירות: אנשי חיזבאללה מפגינים נגד פירוק הארגון - סרוגים

בשעה האחרונה פרצו בבירות הפגנות זעם כנגד החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה ולפרז אותו מנשקו. במחוז נבטייה יצאו שיירות אופנועים לרחובות.

עוד באותו נושא חיזבאללה ממשיך לתקוף את ממשלת לבנון: "נכנעים לציונים" לכתבה המלאה בסרוגים >

בלבנון נערכה הערב ישיבת ממשלה, בה הוחלט בסיומה על פירוק החיזבאללה מנשקו. כבר במהלך ישיבת הממשלה דווח כי ארבעה שרים שיעים, תומכי הארגון שנכחו בדיון, עזבו אותו בזעם. בוושינגטון כבר מיהרו לברך על המהלך, דבר שכאמור הוביל להוצאת אלפי אנשים למחאה ברחובות.