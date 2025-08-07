כאוס בביירות: אנשי חיזבאללה מפגינים נגד פירוק הארגון - סרוגים

כאוס בביירות: אנשי חיזבאללה מפגינים נגד פירוק הארגון
הערב החלו הפגנות אלימות בלבנון לאור החלטת הממשלה המקומית על פירוק חיזבאללה מנשקו. כאוס שורר ברחובות בירות, שיירות אופנועים בנבטיה
בשעה האחרונה פרצו בבירות הפגנות זעם כנגד החלטת ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה ולפרז אותו מנשקו. במחוז נבטייה יצאו שיירות אופנועים לרחובות.
בלבנון נערכה הערב ישיבת ממשלה, בה הוחלט בסיומה על פירוק החיזבאללה מנשקו. כבר במהלך ישיבת הממשלה דווח כי ארבעה שרים שיעים, תומכי הארגון שנכחו בדיון, עזבו אותו בזעם. בוושינגטון כבר מיהרו לברך על המהלך, דבר שכאמור הוביל להוצאת אלפי אנשים למחאה ברחובות.