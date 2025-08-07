מזג אוויר משוגע: חום קיצוני, שרב וגשם. תחזית מזג אוויר - סרוגים

(צילום: שאטרסטוק)

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם באופן קיצוני. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ועומסי חום קיצוניים ישררו בכל רחבי הארץ. בתחילת השבוע יירד גשם.

יום שישי: בהרים ובפנים הארץ תחול עליה בטמפרטורות ויעשה שם חם מהרגיל עד שרבי, במישור החוף יהיה הביל. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות.

נחל פרוד (צילום: מיקי וולקיטה/ רשות הטבע והגנים)

יום שבת: יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות.

יום ראשון: חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.

יום שני: ברוב אזורי הארץ צפויות טמפרטורות גבוהות מאוד עד קיצוניות. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים. משעות הצהרים בדרום הארץ ובמזרחה יתכן גשם מקומי ברובו קל.