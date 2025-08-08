זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ואתחנן - נחמו תשפ"ה - סרוגים
זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ואתחנן – נחמו תשפ"ה

את פרשת ואתחנן קוראים לעולם בשבת שאחרי תשעה באב, ועל שם ההפטרה שלה שבת זו שבת "נחמו". זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ואתחנן תשפ"ה

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ואתחנן - נחמו תשפ"ה
  (צילום: מנדי הכטמן / פלאש90)

פָּרָשַׁת ואתחנן היא פרשת השבוע השנייה בספר דברים. היא מתחילה בפרק ג', פסוק כ"ג ומסתיימת בפרק ז', פסוק י"א. בפרשה 122 פסוקים. את פרשת ואתחנן קוראים לעולם בשבת שאחרי תשעה באב, ועל שם ההפטרה שלה שבת זו שבת נחמו.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 18:54. יציאת השבת: 20:08

תל אביב

כניסת השבת: 19:11. יציאת השבת: 20:10

חיפה

כניסת השבת: 19:05. יציאת השבת: 20:11

באר שבע

כניסת השבת: 19:11. יציאת השבת: 20:09

חברון

כניסת השבת: 19:14. יציאת השבת: 20:08

גוש עציון

כניסת השבת: 19:15. יציאת השבת: 20:08

אריאל

כניסת השבת: 19:00. יציאת השבת: 20:09

אילת

כניסת השבת: 18:57. יציאת השבת: 20:04

צפת

כניסת השבת: 19:05. יציאת השבת: 20:09

