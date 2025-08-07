דובר צה"ל בערבית בעוד הודעת פינוי לעיר עזה - סרוגים

צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי הוציא הערב (חמישי) עוד הודעת פינוי לעיר עזה לשכונות אל-דראג' ואל-תופה: "כל מי שעדיין לא פינה את האזור צריך להתפנות מיד, ולפנות דרומה לכיוון אל מוואסי, למען ביטחונך."

דבריו המלאים: ""לכל המתגוררים בשכונות אל-דראג' ואל-תופה בבלוקים 699, 713, 715, 716 צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה רבה בכל מקום בו מתבצעת פעילות טרור ונוגרות רקטות לעבר ישראל. כל מי שעדיין לא פינה את האזור צריך להתפנות מיד, ולפנות דרומה לכיוון אל מוואסי, למען ביטחונך"

אזעקות נשמעו מוקדם יותר היום בניר עם שבעוטף עזה, בגלל טיל אחד מצפון רצועת עזה שיורט. מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במטווח ניר עם, יורט שיגור אחד שחצה מצפון רצועת עזה".