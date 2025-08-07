"כשלוקחים בחורי ישיבות בשבי, זה מעכב את שחרור החטופים" - סרוגים

(צילום: דוד כהן, פלאש 90)

בעצרת הענק נגד מעצרם של בחורי ישיבות שלא התייצבו בלשכת הגיוס נאם חבר מועצת חכמי התורה רבי יהודה כהן בעצרת וטען: "כשלוקחים בחורי ישראל ישיבות בשבי, זה מה שמעכב את שחרור החטופים בעזה".

השר לשעבר, ח"כ מאיר פרוש הקים את לשכתו בכניסה למשרד המשפטים כמחאה נגד "היועמ"שית שמובילה את רדיפת עולם התורה" כדבריו, ומסר לקול ברמה: "חייבים לעשות צעדי מחאה נוספים בכדי לבטל את גזירת הגיוס. כל הציבור החרדי ערוך ודרוך לקראת צעדים עליהם יחליטו גדולי ישראל".

הערב (חמישי) הפגנות ענק בירושלים ובצומת גבעת שמואל בכניסה לבני ברק, בירושלים צומת בר אילן וציר בר לב נחסמו לתנועת לי רכב, כוחות פועלים במקום והתנועה מופנית לצירים חלופיים.