"כשלוקחים בחורי ישיבות בשבי, זה מעכב את שחרור החטופים" - סרוגים

"כשלוקחים בחורי ישיבות בשבי, זה מעכב את שחרור החטופים"
הפגנות ענק בכניסה לעיר ירושלים נגד מעצרם של בחורי ישיבות עקב עריקות מהצבא. חבר מועצת חכמי התורה רבי יהודה כהן מסר בעצרת: "כשלוקחים בחורי ישיבה בשבי זה מעכב את שחרור החטופים"
(צילום: דוד כהן, פלאש 90)
בעצרת הענק נגד מעצרם של בחורי ישיבות שלא התייצבו בלשכת הגיוס נאם חבר מועצת חכמי התורה רבי יהודה כהן בעצרת וטען: "כשלוקחים בחורי ישראל ישיבות בשבי, זה מה שמעכב את שחרור החטופים בעזה".
השר לשעבר, ח"כ מאיר פרוש הקים את לשכתו בכניסה למשרד המשפטים כמחאה נגד "היועמ"שית שמובילה את רדיפת עולם התורה" כדבריו, ומסר לקול ברמה: "חייבים לעשות צעדי מחאה נוספים בכדי לבטל את גזירת הגיוס. כל הציבור החרדי ערוך ודרוך לקראת צעדים עליהם יחליטו גדולי ישראל".
הערב (חמישי) הפגנות ענק בירושלים ובצומת גבעת שמואל בכניסה לבני ברק, בירושלים צומת בר אילן וציר בר לב נחסמו לתנועת לי רכב, כוחות פועלים במקום והתנועה מופנית לצירים חלופיים.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
6 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
ומה התירוץ לפני?...
דיי כבר! | 07-08-2025 19:45
ומה התירוץ לפני? למה עד עכשיו החטופים לא בבית?
הרוב חזרו ...אם...
שיר | 07-08-2025 19:57
הרוב חזרו ...אם יש סיכוי קטן לדבריו נכונים לא הייתי פוסל. גם ככה אין צורך בהם בצבא. מי שלימד תורה אסור איסור חמור לנגוע בו
2
כלבים אני שעתיים...
חיים | 07-08-2025 19:52
כלבים אני שעתיים בפקק בגלל הטמטום שלהם
זה מה שכואב...
גידגיד | 07-08-2025 20:22
זה מה שכואב לך? לא זה שהם משתמטים, קוראים לשוטרים נ*צים, ובינתיים מרוקנים לנו את הקופה הציבורית?
3
חילונים.פרזיטים.תתחילו לשמור מצוות.
אבי | 07-08-2025 20:20
לעבודה עצלנים שלי.
4
למה לא זורקים...
גידגיד | 07-08-2025 20:21
למה לא זורקים את כל המשתמטים האלה לכלא? הסתה להשתמטות 109. (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו – מאסר חמש שנים. (ב) מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לערוק משירותו או מפעולה צבאית, או סייע לו בעריקה, דינו – מאסר שבע שנים; לעניין זה, "משרת בכוח מזוין" – לרבות מי שמשרת לאחר שהתנדב לצבא הגנה לישראל לפי הוראות סעיף 17 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986. (ג) מי שנתן לאדם החייב בשירות כאמור בסעיף קטן (א) מקלט או סייע להחביאו, כשהיה לו יסוד להניח שהוא עריק, דינו – מאסר שלוש שנים. (ד) מי שעבר עבירה לפי סעיף זה בתקופה שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים.