בנט תוקף: אם זה היה קורה אצלי הם היו עפים הביתה - סרוגים

בנט תוקף בחריפות את נתניהו בעקבות הדיווח שדוברו לשעבר מסר לו מידע מסווג: "איך אפשר לנהל מדינה כשאנשים בלשכה פועלים עבור אויב? עליו להתפטר לאלתר"

07.08.25 19:31  י״ג באב תשפ״ה
בנט תוקף: אם זה היה קורה אצלי הם היו עפים הביתה
  (צילום: יוסי אלוני / פלאש90)

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תוקף בחריפות את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעקבות ההתפתחויות האחרונות בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני בילד.

"לו הייתי מגלה אירוע כזה אצלי, הייתי מעיף את האנשים האלה מיד", כתב בנט. לדבריו, היה מזמן את ראש השב"כ, את מפכ"ל המשטרה, ודורש חקירה יסודית ומהירה. "הייתי מעביר את כל אנשי הלשכה בדיקות ביטחוניות חמורות כדי לוודא שלא נשאר בדל של נאמנות כפולה. איך אני יכול לתפקד כראש ממשלה כאשר אנשיי הקרובים ביותר עובדים בכסף עבור אויב ישראל?".

בנט הוסיף כי "נתניהו ממשיך לגבות את הפעולות הללו ורק מעמיס קשיים על החקירה". והדגיש כי "הפעם, שלא כמו באסון מירון ובכל האסונות, הוא לא יכול לטעון 'לא ידעתי'. העובדות ידועות לגמרי. נתניהו איבד כל שארית סמכות מוסרית לעמוד בראשות ממשלת ישראל, ובטח בעת מלחמה. עליו להתפטר לאלתר".

הדברים נאמרו בעקבות הדיווח הבוקר (חמישי) בעיתון הארץ, לפיו דוברו לשעבר של נתניהו, אלי פלדשטיין, הנאשם בפרשה, טען בחקירתו כי מסר מידע ביטחוני מסווג ישירות לנתניהו ולמזכירו הצבאי, תא"ל רומן גופמן.

על פי הדיווח, פלדשטיין טען כי באוגוסט 2024 נפגש עם נתניהו ועדכן אותו על עצם קיומו של המסמך שהודלף ועל תוכנו – לרבות מידע על היערכות חיזבאללה. עוד לדבריו, נתניהו הפנה אותו לעדכן את גופמן, ופגש בו באותו יום בבור אגף המבצעים בקריה, כשהוא ללא סיווג ביטחוני, כחלק מפמליית ראש הממשלה.

פלדשטיין טען כי עדכן מראש גם את יועץ רה"מ יונתן אוריך, והוא זה שתיאם את הפגישה בלשכת נתניהו. ראש הממשלה ומזכירו הצבאי מכחישים כי קיבלו את המידע, ולא מסרו עדות בחקירה. לפי הדיווח, המשטרה והפרקליטות לא ניסו לאמת את גרסת פלדשטיין מול יתר המעורבים.

19 תגובות - 13 דיונים מיין לפי
1
שקרןבנט פקה פקה...
אלימות השמאלנים | 07-08-2025 19:53
שקרןבנט פקה פקה אצלך ישבו האחים המוסלמים והעברת להם 50 מיליארד ואתה פותח הפה
. ...
אתה זקוק להשתלת מוח, במקרה שלך אפילו מוח של עכבר יהיה שיפור משמעותי ביותר לעומת המצב הנוכחי... בהצלחה | 07-08-2025 20:00
.
2
הממשלה הזו משאירה...
הדג מסריח מהראש ... ראש ממשלה שלכאורה דואג להדליף מסמכים מסווגים , כדי להרוס עסקת חטופים ... בדרך כמובן משקר מבוקר עד ערב , מסתבך בגרסאות סותרות , כן מכיר / לא מכיר את פלדשטיין... מעולם לא ראה את המסמך / כן ראה ויודע שאין בו שום סיכון לבטחון המדינה ... מה עוד אפשר לבקש ...ממש גן עדן ... | 07-08-2025 19:54
הממשלה הזו משאירה אחריה מדבר וציה , איי חורבות , ואדמה חרוכה... בלי בטחון פנים , בלי חינוך, בלי בריאות , בלי סעד , אלפי חללים , עשרות אלפי פצועים , אלפי הלומי קרב , עשרות מתאבדים , מאות אלפי מפונים , מעמד בינלאומי בשפל שלא היה כמוה , וחובות של מיליארדים ... השטן לא היה מצליח לעשות את הנזק יותר טוב ממשלת החורבן הזו ...
3
ביבי מכר את...
רונן | 07-08-2025 21:01
ביבי מכר את המדינה לקטאר יש לו מיליארדים בחשבון הבנק בפנמה ובתמורה הוא שורף את המדינה בעזרת אוכלי המוות מגבעות השומרון
אתה לא בצד...
עמנואל | 07-08-2025 21:44
אתה לא בצד של העזתים וקטאר? אז למה אתה בא בטענות לנתניהו?
4
היצור הזה בכלל...
צחי | 07-08-2025 21:12
היצור הזה בכלל לא נאמן לעם ישראל ישראל. למדינה הוא כן יהיה נאמן?
קטאריהו נאמן לקטאר-חמאס. בנט...
שירי מנתניה | 07-08-2025 23:16
קטאריהו נאמן לקטאר-חמאס. בנט נאמן לישראל.
5
בנט בכלל בצד...
צחי | 07-08-2025 21:43
בנט בכלל בצד של העזתים והיה מעביר להם מידע לחמאס ישירות
6
אבל אתה בכלל...
מני | 07-08-2025 21:45
אבל אתה בכלל בצד של העזתים. אז למה אתה חושב שדבריך מעניינים יהודים?
7
הבנט הזה נפל על הראש
יאיר | 07-08-2025 22:11
חובתו של כל עובד בלשכת נתניהו למסור לו כל מידע בטחוני מכיוון שאין מסמך מסווג שראש הממשלה לא רשאי לראות. וכל היתר זה בישולים של השבכ עם הפרקליטות והיועצת המשפטית חבורה של בעלי אינטרסים הנמצאים בניגוד עניינים מובנה בטפלם בתיקים אלה, להעיף אותם מיד לכלא
במדינת ישראל ,...
אם זה היה כל כך פשוט , נתניהו לא היה צריך לשקר כל כך הרבה ... | 07-08-2025 23:00
במדינת ישראל , לא ראש הממשלה מחליט שחומר הוא מסווג/סודי והוא גם לא יכול להסיר סווג בהבל פיו , יש הליך מסודר איך להסיר סווג , שחוות דעתו של ראש הממשלה חשובה אבל לא קובעת ... הסרת סיווג נעשית על פי נהלים ברורים, לעיתים בסמכות הגוף המסווג או בהסכמת כמה גופים (למשל במקרה של מסמך שהוכן במשותף). ראש הממשלה, בהיותו הממונה על המוסד והשב"כ, עשוי להשפיע על שיקולים של סיווג, אך אין לו סמכות אוטונומית פשוט "לבטל סיווג" בלי הליך מסודר. בפועל, במקרים חריגים של אינטרס ציבורי עליון, הממשלה כולה או ועדת שרים עשויות להחליט על חשיפת מידע (למשל לצורכי חקירה, שקיפות ציבורית או בעקבות עתירה לבג"ץ).
וסתם שתדע לא...
אם זה כל כך פשוט ... אז למה נתניהו משקר כל כך הרבה ? | 07-08-2025 22:54
וסתם שתדע לא ראש הממשלה מחליט אם חומר הוא מסווג / סודי והוא גם לא יכול לבטל סווג בהבל פה ... הסרת סיווג נעשית על פי נהלים ברורים, לעיתים בסמכות הגוף המסווג או בהסכמת כמה גופים (למשל במקרה של מסמך שהוכן במשותף). ראש הממשלה, בהיותו הממונה על המוסד והשב"כ, עשוי להשפיע על שיקולים של סיווג, אך אין לו סמכות אוטונומית פשוט "לבטל סיווג" בלי הליך מסודר. בפועל, במקרים חריגים של אינטרס ציבורי עליון, הממשלה כולה או ועדת שרים עשויות להחליט על חשיפת מידע (למשל לצורכי חקירה, שקיפות ציבורית או בעקבות עתירה לבג"ץ).
8
חולה נפש.בטח היית...
ניסים | 07-08-2025 22:51
חולה נפש.בטח היית משתף את עבאס ידידך.
9
בנט אתה רמאי...
ענת לוי | 07-08-2025 22:53
בנט אתה רמאי ונוכל בגדת בימין אל תוציא את הקרחת שלך באור השמש.
10
בנט, תציל אותנו...
שירי מנתניה | 07-08-2025 23:15
בנט, תציל אותנו מקטאריהו!!!!!!!
11
בנט...אתה חושב ששכחנו...
חיה | 07-08-2025 23:44
בנט...אתה חושב ששכחנו את ה"סטודנט".. חחחח
12
נפתלי, מה כבר...
עזריאל | 08-08-2025 0:23
נפתלי, מה כבר לא חברים??? מנסור...
13
חי בסרט.. ...
דוד | 08-08-2025 0:26
חי בסרט..