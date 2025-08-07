בנט תוקף: אם זה היה קורה אצלי הם היו עפים הביתה - סרוגים

(צילום: יוסי אלוני / פלאש90)

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תוקף בחריפות את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעקבות ההתפתחויות האחרונות בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני בילד.

"לו הייתי מגלה אירוע כזה אצלי, הייתי מעיף את האנשים האלה מיד", כתב בנט. לדבריו, היה מזמן את ראש השב"כ, את מפכ"ל המשטרה, ודורש חקירה יסודית ומהירה. "הייתי מעביר את כל אנשי הלשכה בדיקות ביטחוניות חמורות כדי לוודא שלא נשאר בדל של נאמנות כפולה. איך אני יכול לתפקד כראש ממשלה כאשר אנשיי הקרובים ביותר עובדים בכסף עבור אויב ישראל?".

בנט הוסיף כי "נתניהו ממשיך לגבות את הפעולות הללו ורק מעמיס קשיים על החקירה". והדגיש כי "הפעם, שלא כמו באסון מירון ובכל האסונות, הוא לא יכול לטעון 'לא ידעתי'. העובדות ידועות לגמרי. נתניהו איבד כל שארית סמכות מוסרית לעמוד בראשות ממשלת ישראל, ובטח בעת מלחמה. עליו להתפטר לאלתר".

הדברים נאמרו בעקבות הדיווח הבוקר (חמישי) בעיתון הארץ, לפיו דוברו לשעבר של נתניהו, אלי פלדשטיין, הנאשם בפרשה, טען בחקירתו כי מסר מידע ביטחוני מסווג ישירות לנתניהו ולמזכירו הצבאי, תא"ל רומן גופמן.

על פי הדיווח, פלדשטיין טען כי באוגוסט 2024 נפגש עם נתניהו ועדכן אותו על עצם קיומו של המסמך שהודלף ועל תוכנו – לרבות מידע על היערכות חיזבאללה. עוד לדבריו, נתניהו הפנה אותו לעדכן את גופמן, ופגש בו באותו יום בבור אגף המבצעים בקריה, כשהוא ללא סיווג ביטחוני, כחלק מפמליית ראש הממשלה.

פלדשטיין טען כי עדכן מראש גם את יועץ רה"מ יונתן אוריך, והוא זה שתיאם את הפגישה בלשכת נתניהו. ראש הממשלה ומזכירו הצבאי מכחישים כי קיבלו את המידע, ולא מסרו עדות בחקירה. לפי הדיווח, המשטרה והפרקליטות לא ניסו לאמת את גרסת פלדשטיין מול יתר המעורבים.