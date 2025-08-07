חיזבאללה הפר את הפסקת האש - סרוגים

(Em Campos/shutterstock)

ז'ק נריה, מומחה לענייני לבנון והמזרח התיכון במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JCFA), חושף כי מאז נובמבר 2024 חיזבאללה הפר את החלטת מועצת הביטחון 1701 לא פחות מ-1,620 פעמים, ממוצע של כחמש הפרות ביום. את הדברים אמר נריה בראיון לעיתונאי יעקב אילון.

לדבריו, הגבול עם לבנון הוא כיום זירה "פעילה וחמה", המחייבת היערכות אסטרטגית רחבה מצד ישראל. נריה מזהיר כי הפעילות של חיזבאללה מציינת הסלמה מדורגת ומתמשכת, אשר מהווה איום ישיר על היציבות האזורית.

התקיפה בלבנון | צילום: רשתות ערביות

"מדובר בלוחמה נמוכה בעצימות, אך היא קבועה ומחושבת", הסביר. "הפרות שיטתיות של הסכם בינלאומי מחייבות אותנו להפסיק להתעלם מהמציאות ולקרוא לילד בשמו".

לסיכום, נריה מציין כי ישראל תיאלץ בקרוב לקבל החלטה: האם להמשיך במדיניות ההרתעה, או לעבור למדיניות של הכרעה מול חיזבאללה.