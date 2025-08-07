הפגנות החרדים: אלו הצירים החסומים בירושלים. צפו - סרוגים

הפגנות החרדים: אלו הצירים החסומים בירושלים. צפו
הפגנות החרדים: מספר צירים נחסמו בירושלים בעקבות הפגנות חרדים נגד הגיוס, הצירים החסומים הם באזור צומת בר אילן, כביש בר לב ובצומת הג'וינט
הפגנות החרדים: מספר צירים נחסמו בירושלים בעקבות הפגנות חרדים נגד הגיוס, הצירים החסומים הם באזור צומת בר אילן, כביש בר לב ובצומת הג'וינט.
לאחר שהמפגינים חסמו את נתיבי התנועה באזור צומת בר אילן, לפני זמן קצר החלו המפגינים במקום בתהלוכה מאזור צומת בר אילן לכיוון ציר בר לב, תוך חסימת נתיבי התנועה במקום, קללות וגידופים והשלכת חפצים לעבר השוטרים.
לאחר שניתנה באזור ציר בר לב הוראת פיזור ע"י קצין משטרה בשל הפרת סדר בלתי חוקית, החלו כוחות המשטרה ומג"ב להדוף את מפרי הסדר במטרה להשיב את הסדר על כנו.
בשלב זה, צומת בר אילן וציר בר לב נחסמו לתנועת כלי רכב, הכוחות פועלים במקום ותנועת כלי הרכב מופנית לצירי תנועה חלופיים. מהמשטרה נמסר: " משטרת ישראל תאפשר את חופש המחאה והביטוי לכל אדם בגבולות החוק אולם לא תאפשר הפרת הסדר הציבורי בניגוד לחוק".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
לאזרחי המדינה, זכויות,...
ר' יענקל | 07-08-2025 20:21
לאזרחי המדינה, זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), למשל האפשרות לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). למשטרה, אין פתרון הולם לאלימות החרדית הפחדנית, וזכותם של הנוהגים, לתגובה מקבילה (הברורה, אך אסור עלי לציינה, מטעמי "הסתה"). בטוח, כי ה"גיבורים" יפסיקו סו"ס את השתוללותם הפחדנית. ועוד דרך בדוקה : התזה, בשפריצר פשוט, של מים אדומים, מכילי חומר מבהמות "קצרות רגליים". כל נפגע מפרעות החריידים שליט"א, ז כ א י לכך !!!! : אינו אלים, אך אפטיבי מוכח, בעליל - עבד נהדר אצל הצלבנים, נגד המוסלמים חביבי החרדים.
הָאָרוֹן וְיִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה...
מנוולים | 07-08-2025 22:30
הָאָרוֹן וְיִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה יֹשְׁבִים בַּסֻּכּוֹת וַאדֹנִי יוֹאָב וְעַבְדֵי אֲדֹנִי עַל-פְּנֵי הַשָּׂדֶה חֹנִים, וַאֲנִי אָבוֹא אֶל-בֵּיתִי לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת, וְלִשְׁכַּב עִם-אִשְׁתִּי; חַיֶּךָ וְחֵי נַפְשֶׁךָ, אִם-אֶעֱשֶׂה אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה.”