הפגנות החרדים: אלו הצירים החסומים בירושלים. צפו - סרוגים

אילוסטרציה | צילום: אריק מרמור/ פלאש 90

הפגנות החרדים: מספר צירים נחסמו בירושלים בעקבות הפגנות חרדים נגד הגיוס, הצירים החסומים הם באזור צומת בר אילן, כביש בר לב ובצומת הג'וינט.

לאחר שהמפגינים חסמו את נתיבי התנועה באזור צומת בר אילן, לפני זמן קצר החלו המפגינים במקום בתהלוכה מאזור צומת בר אילן לכיוון ציר בר לב, תוך חסימת נתיבי התנועה במקום, קללות וגידופים והשלכת חפצים לעבר השוטרים.

עוד באותו נושא זריקת אבנים וקריאות "נאצים": צפו בהפגנות בכביש 4 לכתבה המלאה בסרוגים >



לאחר שניתנה באזור ציר בר לב הוראת פיזור ע"י קצין משטרה בשל הפרת סדר בלתי חוקית, החלו כוחות המשטרה ומג"ב להדוף את מפרי הסדר במטרה להשיב את הסדר על כנו.

צילום: דוברות המשטרה

בשלב זה, צומת בר אילן וציר בר לב נחסמו לתנועת כלי רכב, הכוחות פועלים במקום ותנועת כלי הרכב מופנית לצירי תנועה חלופיים. מהמשטרה נמסר: " משטרת ישראל תאפשר את חופש המחאה והביטוי לכל אדם בגבולות החוק אולם לא תאפשר הפרת הסדר הציבורי בניגוד לחוק".